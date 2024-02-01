Что скрывается за верой МВФ в рост российской экономики

МВФ поверил в рост российской экономики больше, чем Банк России

Tекст: Ольга Самофалова

Международный валютный фонд более чем вдвое повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год. В октябре прошлого года он ждал роста всего на 1,1%, а теперь – на 2,6%. Повышение прогноза по российской экономике сразу на 1,5% – самое большое среди других экономик, о которых говорится в прогнозе МВФ.

Западный фонд рисует более радужную картину, чем даже прогнозы собственных российских властей. Банк России, к примеру, ждет роста экономики в этом году всего на 0,5–1,5%. Министерство экономики традиционно более оптимистично и прогнозирует рост ВВП в этом году на 2,3%.

Такую разницу прогнозов прокомментировал даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это очень любопытная информация. Вы видите, что очень большой идет спред в прогнозах… Это говорит о том, что потенциал прогнозирования относительно сужен, наверное, поэтому настолько разные точки зрения. Но, безусловно, это небезынтересно», – сказал он.

В прошлом году МВФ, наоборот, строил относительно российской экономики очень пессимистичные прогнозы. Фонду приходилось в течение года каждый раз менять свои ожидания в сторону роста и признавать, что санкции работают плохо, что российская экономика с ними виртуозно справляется. И даже итоговый прогноз МВФ по итогам года в 3%, скорее всего, не дотянет до реального результата. Рост ВВП России в 2023 году посчитают окончательно к середине февраля, но Владимир Путин в декабре говорил об ожиданиях роста на уровне 3,5–4%.

На этом фоне неожиданно высокий прогноз на новый год в самом его начале несколько насторожил. Не завышает ли МВФ специально ожидания, чтобы в течение года был повод снизить прогноз и указать, что российская экономика не справляется?

В самом МВФ объясняют такой прогноз двумя причинами: высокими госрасходами на «военную экономику» и устойчивыми ценами на сырьевые товары, которые помогают России получать высокие доходы от экспорта.

«Это определенно тот случай, когда российская экономика чувствует себя лучше, чем мы ожидали и многие другие ожидали»,

– заявил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша в интервью Financial Times.

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Ильяс Зарипов поясняет: «МВФ учитывает производство любой продукции и услуг, а Россия продолжает наращивать производство вооружений и товаров военного и двойного назначения, соответственно «разгоняя» сопутствующие виды промышленности: металлургию, добычу полезных ископаемых, электроэнергетику, текстильное производство, обувную промышленность, производство электронных товаров, агропромышленный комплекс и др. То есть драйвером роста стал ВПК, который, как локомотив, тянет вперед другие отрасли российской промышленности».

Кроме того, эксперты МВФ взяли за основу позитивный сценарий развития российской экономики, учтя взрывной рост продукции ВПК в 2023 году, добавляет эксперт. «Мнение о том, что прогноз переоценен, считаю неверным, показатели роста экономики России могут быть даже выше в 2024 году, приближаясь к 3% роста. Российские ведомства более скромны в своих прогнозах, потому что они учитывают и другие факторы, в частности, денежно-кредитную политику Банка России. Кроме того, российские ведомства обычно закладывают в планы более низкий рост ВВП, а по факту он выше», – считает Зарипов.

Однако мнения российских экономистов тоже серьезно расходятся. Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров считает, что МВФ сделал довольно смелый шаг, улучшив прогноз по росту ВВП России более чем вдвое. «В условиях ограниченности ресурсов, особенно рынка труда, и высоких реальных ставок получить такой высокий результат по итогам года будет непросто даже с учетом серьезного фискального импульса, который заложен в бюджет текущего года. Все же база прошлого года довольно высокая, а экономика и так находится в состоянии перегрева. Единственным источником для роста в этой ситуации остаются бюджетные расходы. Частное потребление будет сдержано высокой ставкой, а экспортные возможности ограничены. Если МВФ смотрит на экономику РФ таким образом, то не стоит ожидать скорого снижения ключевой ставки. В таком сценарии цикл снижения ключевой ставки, который ожидается в середине года, будет отложен на квартал или даже на два квартала», – рассуждает Федоров.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассматривает прогноз МВФ не как оптимистичный, если сравнивать с прогнозами по остальным экономикам. «Предполагаемый МВФ рост экономики РФ в 2024 году в 2,6% может оказаться на уровне роста мировой экономики в целом и даже немного выше прогнозируемых темпов роста ВВП США в 2,5%, и все равно это несравнимо не только с оценочными темпами роста Китая (5%) и Индии (6,7%), но даже со средними темпами роста экономики Азии (выше 4%). Такой прогноз показывает, что Россия пока продолжает оставаться зависимой от цен на сырье и отчасти от «потолка цен» на нефть, оказывающего хоть и косвенное, но все же влияние на спрос покупателей, а в текущем году МВФ ждет снижения средней цены на нефть по сравнению с 2023 годом», – рассуждает Мильчакова.

С другой стороны, МВФ уже признал, что недооценил влияние гособоронзаказа и роста платежеспособного спроса населения на экономический рост в России в 2023 году.

«На наш взгляд, МВФ еще много чего не учитывает. Например, влияния национальных проектов,

хотя еще в 2019 году Всемирный банк прогнозировал, что нацпроекты в России способны добавить минимум 0,1% к темпам годового роста российского ВВП. Не учитывается МВФ и влияние импортозамещения, которое РФ развивает в ускоренном порядке после ухода иностранных брендов, инвестиций из бюджета в IT-сектор и стратегически важные отрасли, а также развитие экономики Рунета, где обеспечиваются максимально высокие темпы роста в секторе услуг», – говорит Мильчакова. Поэтому она не исключает, что прогноз МВФ по экономике России в 2024 году через некоторое время, например, через полгода, опять будет повышен.

Что касается российских ведомств, то они давно не обновляли свои прогнозы на 2024 год, вероятно, ждут выхода официальных данных Росстата по росту ВВП за 2023 год, а они выйдут в середине февраля. Когда эти прогнозы выйдут, они неизбежно будут скорректированы в сторону повышения, считает Мильчакова.

«Впрочем, не исключено, что ЦБ РФ останется наиболее консервативным, поскольку регулятор придает большое значение влиянию на экономический рост повышения ключевой ставки и процентных ставок банков по кредитам. А эти факторы приведут к тому, что российская экономика покажет рост в 2024 году действительно более медленный, чем в 2023 году. Еще одним риском для экономики России остаются санкции, а также риск возможного обвала цен на нефть, который может нанести российской экономике чувствительный удар», – заключает экономист.