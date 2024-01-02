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    22 комментария
    2 января 2024, 09:45

    Что поможет рублю в 2024 году

    Какой курс рубля комфортен российской экономике

    Что поможет рублю в 2024 году
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Для российской валюты ушедший год был непростым. Два раза доллар моментами превышал 100 рублей. И каждый раз власти быстро реагировали на это, защищая рубль. Потому что давать доллару укрепляться до трехзначных значений было опасно для финансовой стабильности. Что же рубль ждет в 2024 году?

    «В августе и октябре 2024 года стоимость доллара моментами превышала 100 рублей. Это важный психологический барьер, после которого российские власти предпринимали меры по укреплению рубля», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    В августе на экстренном заседании ЦБ резко повысил ключевую ставку, а в октябре власти ввели обязательную продажу экспортной выручки (на шесть месяцев). Если бы этих мер не было, доллар ушел бы значительно выше 100 рублей, а это крайне опасно для финансовой стабильности страны. Да и возвращать рубль с такого дна намного тяжелее и дороже, лучше реагировать быстро, чем палить потом резервы с минимальным эффектом.

    В 2023 году рубль ослаб по отношению к доллару практически на треть. И главная причина этого – сокращение профицита текущего счета торгового баланса России, отмечает Чернов.

    Что же произошло? Импорт уже в первом полугодии восстановился и даже вырос до уровней 2020-2021 годов, как будто и не было санкций Запада. Но, с другой стороны, экспортные доходы от продажи газа и нефти в первом квартале резко снизились, так как начали действовать эмбарго и потолок цен. Весной и летом экспортные доходы начали постепенно восстанавливаться благодаря перестройке на Восток, но это оказалось недостаточным для российской валюты, ее продолжало лихорадить. Рынок не смог урегулировать курс рубля: рублей было слишком много на рынке, а валюты не хватало. Такой дисбаланс давил на курс.

    Только благодаря указу президента об обязательной продаже экспортной выручки рынок насытился долларами и евро, и рублю удалось окрепнуть примерно на 10% с середины октября,

    – отмечает Чернов. 

    Не лучшим образом на рубле сказывалась и геополитика. «Рубль остается чувствительным к напряженности на геополитическом контуре РФ. Примером может послужить спад рубля в период обострения конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Отметим и неожиданное летнее внутриполитическое обострение – события конца июня стимулировали усиление оттока капитала», – выделяет еще одну причину Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

    Давление на курс рубля оказывала и сила самого доллара. «Индекс DXY (индекс доллара к шести мировым валютам) на фоне цикла повышения ставок ФРС в этом году продолжил двигаться на уровнях, близких к максимальным за последние 20 лет. И хотя после февраля 2022 года корреляция рубля с глобальными валютными трендами заметно снизилась, сильные движения доллара через кросс-курсы все же находят отклик и в рубле», – отмечает Бахтин.

    Что же ждет рубль в 2024 году? Начало года может выдаться для него трудным. Во-первых, как отмечает Бахтин, январь по статистике обычно один из самых слабых месяцев для национальной валюты, так как в праздники деловая активность почти замирает, валютный рынок становится еще более «тонким». Во-вторых, спад цен на нефть в декабре может транслироваться в сокращение объема экспортной выручки в январе, что также будет давить на рубль. «По нашему мнению, в январе доллар может подняться до 92–94 рублей. В дальнейшем рубль должен постепенно укрепляться», – прогнозирует Бахтин.

    То есть заметного ослабления рубля он все же не ждет, так как с января начнут действовать и факторы в пользу его укрепления. Так, с января наиболее заметно начнет выражаться монетарный фактор поддержки рубля – высокая ставка ЦБ. Своего пика эффект высоких ставок может достичь в феврале-марте, добавляет эксперт.

    Кроме того, курс рубля в начале года может быть поддержан Центробанком, который с января начнет продавать валюту, если цены на нефть будут ниже 88-90 долларов за баррель, отмечает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

    По его прогнозу,

    в первом квартале 2024 года курс рубля будет довольно стабильным, а доллар будет торговаться в районе 90-95 рублей, но с апреля–мая можем увидеть новую волну девальвации рубля.

    В апреле закончится действие меры по обязательной продаже экспортной выручки – а она играет важную роль поддержки рубля. Кроме того, более слабый курс помогает пополнять бюджет, в котором существенно выросли и расходы, и доходы.

    «Если этот указ президента об обязательной продаже экспортной выручки не продлят, что маловероятно, после выборов, то российский рубль начнет постепенное ослабление из-за дефицита иностранной валюты на Московской бирже. Однако жесткая денежно-кредитная политика Банка России и ожидание ее смягчения в США будут сдерживать ослабление рубля. Поэтому мы прогнозируем его ослабление до 96-99 за доллар уже во втором полугодии 2024 года», – отмечает Чернов.

    Бахтин полагает, что обязательная продажа экспортной выручки может сохранится даже после апреля, но уже с меньшим порогом продаж. Это вряд ли укрепит рубль, но, как минимум, снизит его волатильность.

    «Мы ожидаем среднегодовой курс на уровне 86,6 рублей за доллар. Волатильность рубля будет зависеть от состояния счета текущих операций,

    который будет определяться ценами на нефть. Предполагаем, что в целом волатильность по году значительно снизится, а тестирование трехзначных уровней видится возможным лишь при каких-то шоковых событиях», – говорит Бахтин из «БКС Мир Инвестиций».

    «В целом, доллар на уровне 85-90 рублей отвечает интересам бюджета и комфортен для экономики, поэтому власти могут стремиться стабилизировать курс на этих уровнях», – заключает эксперт.

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