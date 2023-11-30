Российской экономике удалось удивить весь мир в 2023 году

Российская экономика обманула надежды Запада

Tекст: Ольга Самофалова

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина помогла нейтрализовать эффект беспрецедентных западных санкций и не допустить истощения российской казны. За это американское издание Politico назвало ее «разрушителем года». И вообще за 10 лет работы на посту она уже не раз спасала российскую экономику и рубль, считает издание.

«Уже очевидный факт, что несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, который был принят, макростабильность обеспечена, экономика вышла на траекторию роста – это факт, который невозможно не замечать», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом Европа на себе ощутила еще и эффект бумеранга от западных санкций.

«На Западе слишком переоценили влияние на российский бюджет и экономику страны введенного в конце 2022 года потолка цен на нефть. Например, МВФ в конце 2022 года, сразу же после введения потолка, прогнозировал спад российской экономики в 2023 году на 3,4%, к концу года понизил прогноз до спада в 2,1%, а уже в конце января снова изменил прогноз по динамике российского ВВП в сторону роста на 0,3% и с этого момента все время его повышал», – напоминает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Теперь МВФ ждет, что экономика России по итогам 2023 года вырастет на 2,2% по сравнению с минус 3,4%, которые фонд прогнозировал в конце 2022 года.

На самом деле, сначала не только на Западе, но и в России ждали, что сработает пессимистичный сценарий, учитывая нефтяное эмбарго и потолок цены.

«На начало года большинство сценариев предполагало второй год спада в российской экономике.

В частности, в конце 2022 года первый вице-премьер Алексей Белоусов предполагал, что динамика ВВП в 2023 году может быть в интервале от «около нуля» до минус 1%», – отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Так что реальные результаты действительно удивляют. Экономика России за девять месяцев 2023 года выросла на 2,9%. «По итогам года мы ожидаем рост экономики на 2,5–2,7%. Фактически достигнуто восстановление ВВП к уровню 2021 года, хотя по отраслям динамика распределена неравномерно», – говорит Беленькая. Мильчакова ждет, что экономика вырастет в этом году на 2,8%.

Даже ОЭСР, которая отличается самыми низкими прогнозами по российской экономике, вынуждена была повысить свои ожидания.

Причем, если вспомнить, то первые месяцы 2023 года были очень далеки от оптимистичного сценария и вполне оправдывали пессимистичные ожидания экономистов. «В начале года в пользу такого сценария говорили очень низкие цены на Urals, которые в портах Балтийского моря были даже ниже 40 долларов за баррель. Однако сокращение дисконта Urals к Brent и быстрое перенаправление экспортных потоков российской нефти с Запада в Китай и Индию, по всей видимости, оказались самой большой неожиданностью для пессимистов», – говорит Мильчакова.

К концу 2023 года российская экономика справилась и с дефицитом нефтегазовых доходов, и с дефицитом бюджета. В Минфине ждут дефицит бюджета не более 1% ВВП вместо запланированных 2%.

«Российская экономика в этом году преуспела в восстановлении роста обрабатывающей промышленности в связи с уходом из России многих иностранных брендов и благодаря государственным инвестициям», – отмечает Мильчакова. Во-вторых, рост промышленности повлек за собой высокую занятость и исторический рекорд по низкому уровню безработицы в 3%.

«Реальные доходы россиян в третьем квартале 2023 года выросли на 5,2% в годовом выражении. Это стало факторами роста потребительского спроса и розничной торговли»,

– указывает Мильчакова. Наконец, падение рубля летом 2023 года было приостановлено через пару месяцев благодаря жесткой денежно-кредитной политике, которой и восхищается американское издание Politico.

Что помогло добиться такого неожиданно высокого результата? Что экономисты не учли? «Во-первых, роль России на мировых рынках энергоресурсов и продовольствия слишком высока, чтобы ее можно было изолировать без шока предложения для мировой экономики. Во-вторых, к санкциям не присоединилась «незападная» часть мировой экономики, вес которой в мировом ВВП уже сопоставим с G7», – отмечает Беленькая.

Наконец, России удалось перенаправить основные торговые потоки с Запада на Восток и Юг, наладить параллельный импорт, сократить дисконт в цене нефти и нефтепродуктов, добавляет эксперт.

Важную роль сыграли государственные инвестиции.

«Мощный бюджетный импульс, который, по оценкам Минфина, в 2022-2023 годах составил суммарно около 10% годового ВВП.

Он в основном пришелся на отрасли обрабатывающей промышленности, часто связываемые с ВПК и строительством», – указывает Беленькая. Свой вклад внес и бурный рост кредитования, в том числе благодаря льготным программам, субсидируемым государством, добавляет она.

Как итог, уже к середине года ВВП России практически восстановился к уровню конца 2021 года, указывает экономист «Финам».

Однако возникли и проблемы, с которыми пришлось бороться. «Внутренний спрос оказался перегрет, а производственные ресурсы полностью загружены, то есть в ответ на дальнейший рост спроса нет возможности адекватно увеличить объем выпуска товаров и услуг, ориентированных на рыночное потребление. Баланс экспорта (особенно в его валютной части), импорта и оттока капитала складывался не в пользу рубля. Все это вылилось в ускорение инфляции», – говорит Ольга Беленькая. Чтобы сдержать инфляцию, ЦБ повысил ключевую ставку в два раза с июля по октябрь.

Действия Набиуллиной помогли экономике в этом году, но, скорее всего, замедлят рост экономики в будущем году. Беленькая ждет в 2024 году рост на 1,2-1,3%. «Инфляция составит более 7% на конец года, в будущем году она должна пройти пик и перейти к замедлению, но вряд ли цель Банка России (в 4%) будет достигнута к концу будущего года, вероятно, ее придется отодвинуть на 2025 год», – заключает Беленькая.