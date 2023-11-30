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    30 ноября 2023, 14:04

    Российской экономике удалось удивить весь мир в 2023 году

    Российская экономика обманула надежды Запада

    Российской экономике удалось удивить весь мир в 2023 году
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    «Разрушителем года» назвало американское издание Politico главу российского ЦБ Эльвиру Набиуллину. Потому что она разрушила мечты Запада по удушению российской экономики. МВФ год назад был уверен, что ВВП России упадет на 3,4%, но просчитался. Экономисты ждут роста до 2,8%. Как России удалось обмануть надежды Запада и выйти сухой из воды?

    Глава ЦБ Эльвира Набиуллина помогла нейтрализовать эффект беспрецедентных западных санкций и не допустить истощения российской казны. За это американское издание Politico назвало ее «разрушителем года». И вообще за 10 лет работы на посту она уже не раз спасала российскую экономику и рубль, считает издание.

    «Уже очевидный факт, что несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, который был принят, макростабильность обеспечена, экономика вышла на траекторию роста – это факт, который невозможно не замечать», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом Европа на себе ощутила еще и эффект бумеранга от западных санкций.

    «На Западе слишком переоценили влияние на российский бюджет и экономику страны введенного в конце 2022 года потолка цен на нефть. Например, МВФ в конце 2022 года, сразу же после введения потолка, прогнозировал спад российской экономики в 2023 году на 3,4%, к концу года понизил прогноз до спада в 2,1%, а уже в конце января снова изменил прогноз по динамике российского ВВП в сторону роста на 0,3% и с этого момента все время его повышал», – напоминает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    Теперь МВФ ждет, что экономика России по итогам 2023 года вырастет на 2,2% по сравнению с минус 3,4%, которые фонд прогнозировал в конце 2022 года.

    На самом деле, сначала не только на Западе, но и в России ждали, что сработает пессимистичный сценарий, учитывая нефтяное эмбарго и потолок цены. 

    «На начало года большинство сценариев предполагало второй год спада в российской экономике.

    В частности, в конце 2022 года первый вице-премьер Алексей Белоусов предполагал, что динамика ВВП в 2023 году может быть в интервале от «около нуля» до минус 1%», – отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

    Так что реальные результаты действительно удивляют. Экономика России за девять месяцев 2023 года выросла на 2,9%. «По итогам года мы ожидаем рост экономики на 2,5–2,7%. Фактически достигнуто восстановление ВВП к уровню 2021 года, хотя по отраслям динамика распределена неравномерно», – говорит Беленькая. Мильчакова ждет, что экономика вырастет в этом году на 2,8%.

    Даже ОЭСР, которая отличается самыми низкими прогнозами по российской экономике, вынуждена была повысить свои ожидания.

    Причем, если вспомнить, то первые месяцы 2023 года были очень далеки от оптимистичного сценария и вполне оправдывали пессимистичные ожидания экономистов. «В начале года в пользу такого сценария говорили очень низкие цены на Urals, которые в портах Балтийского моря были даже ниже 40 долларов за баррель. Однако сокращение дисконта Urals к Brent и быстрое перенаправление экспортных потоков российской нефти с Запада в Китай и Индию, по всей видимости, оказались самой большой неожиданностью для пессимистов», – говорит Мильчакова.

    К концу 2023 года российская экономика справилась и с дефицитом нефтегазовых доходов, и с дефицитом бюджета. В Минфине ждут дефицит бюджета не более 1% ВВП вместо запланированных 2%.

    «Российская экономика в этом году преуспела в восстановлении роста обрабатывающей промышленности в связи с уходом из России многих иностранных брендов и благодаря государственным инвестициям», – отмечает Мильчакова. Во-вторых, рост промышленности повлек за собой высокую занятость и исторический рекорд по низкому уровню безработицы в 3%.

    «Реальные доходы россиян в третьем квартале 2023 года выросли на 5,2% в годовом выражении. Это стало факторами роста потребительского спроса и розничной торговли»,

    – указывает Мильчакова. Наконец, падение рубля летом 2023 года было приостановлено через пару месяцев благодаря жесткой денежно-кредитной политике, которой и восхищается американское издание Politico.

    Что помогло добиться такого неожиданно высокого результата? Что экономисты не учли? «Во-первых, роль России на мировых рынках энергоресурсов и продовольствия слишком высока, чтобы ее можно было изолировать без шока предложения для мировой экономики. Во-вторых, к санкциям не присоединилась «незападная» часть мировой экономики, вес которой в мировом ВВП уже сопоставим с G7», – отмечает Беленькая.

    Наконец, России удалось перенаправить основные торговые потоки с Запада на Восток и Юг, наладить параллельный импорт, сократить дисконт в цене нефти и нефтепродуктов, добавляет эксперт.

    Важную роль сыграли государственные инвестиции.

    «Мощный бюджетный импульс, который, по оценкам Минфина, в 2022-2023 годах составил суммарно около 10% годового ВВП.

    Он в основном пришелся на отрасли обрабатывающей промышленности, часто связываемые с ВПК и строительством», – указывает Беленькая. Свой вклад внес и бурный рост кредитования, в том числе благодаря льготным программам, субсидируемым государством, добавляет она.

    Как итог, уже к середине года ВВП России практически восстановился к уровню конца 2021 года, указывает экономист «Финам».

    Однако возникли и проблемы, с которыми пришлось бороться. «Внутренний спрос оказался перегрет, а производственные ресурсы полностью загружены, то есть в ответ на дальнейший рост спроса нет возможности адекватно увеличить объем выпуска товаров и услуг, ориентированных на рыночное потребление. Баланс экспорта (особенно в его валютной части), импорта и оттока капитала складывался не в пользу рубля. Все это вылилось в ускорение инфляции», – говорит Ольга Беленькая. Чтобы сдержать инфляцию, ЦБ повысил ключевую ставку в два раза с июля по октябрь.

    Действия Набиуллиной помогли экономике в этом году, но, скорее всего, замедлят рост экономики в будущем году. Беленькая ждет в 2024 году рост на 1,2-1,3%. «Инфляция составит более 7% на конец года, в будущем году она должна пройти пик и перейти к замедлению, но вряд ли цель Банка России (в 4%) будет достигнута к концу будущего года, вероятно, ее придется отодвинуть на 2025 год», – заключает Беленькая.

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