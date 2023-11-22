Российскую экономику вытянул несырьевой бизнес

Tекст: Ольга Самофалова

Уже за десять месяцев в бюджет поступило на 3,6 трлн рублей больше налогов по сравнению с прошлым годом, всего – 37,6 трлн рублей, сообщил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. А по итогам 2023 года перечисления вырастут на 4 трлн до 46 трлн рублей. «Для этого есть все основания», – отметил Егоров.

Интересно, что основными в структуре доходов бюджета станут налоговые поступления не от нефтегазовых секторов экономики, как это было традиционно, а от ненефтегазовых отраслей. Доходы от компаний, не связанных с нефтью и газом, вырастут в этом году на 3,2 трлн рублей.

В частности, поступления налога на прибыль ненефтегазового сектора вырастут на 20%, НДС – на 11%, страховые взносы – на 29%, НДФЛ – на 13%. И такого успеха ФНС удалось достичь несмотря на то, что в этом году проверок было в два раза меньше, чем в прошлом году, отметил глава ведомства.

Как удалось достичь таких результатов и о чем говорит рост налоговых поступлений?

«Рост налоговых отчислений в бюджет РФ обусловлен высокими темпами инфляции в стране, так как на этом фоне растет выручка предприятий и, как следствие, облагаемая налогом сумма», – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

«Рост налогов во многом обусловлен ростом номинального ВВП. С учетом прогнозируемого Минэком роста ВВП на 3% и ожидаемой инфляции в 7,5% уместно ожидать повышения налогов в среднем на 10,5%», – отмечает Анатолий Трифонов, аналитик «БКС Форекс».

«Увеличение страховых взносов связано с предоставлением отсрочки по их уплате в прошлом году, а рост налога на прибыль в первую очередь обеспечен повышенной прибыльностью банков. Рост НДС лишь немногим выше роста номинального ВВП и обусловлен ускорением потребления, а увеличение НДФЛ связано с ростом располагаемых доходов в первую очередь на фоне роста реальных заработных плат», – отмечает Трифонов.

Рост поступлений от НДФЛ и страховых взносов связан с ростом заработных плат населения на фоне высоких темпов инфляции в стране и рекордно низкого уровня безработицы в РФ и дефицита кадров, отмечает Чернов.

Росту поступлений в бюджет помогает также налог на сверхприбыль, который должны заплатить российские компании. Больше всего раскошелиться придется металлургам и производителям удобрений. «Пока эта сумма составляет лишь 40 млрд рублей, но до конца ноября ожидается ее рост до 300 млрд рублей, так как после этой даты такие выплаты будут увеличены в два раза. Пока действует льготный период на добровольные взносы в бюджет», – указывает Чернов.

Почему в структуре налоговых доходов стали преобладать поступления от бизнеса, не имеющего отношения к нефти и газу?

Рост выплат от ненефтегазового сектора произошел во многом благодаря форсированию процесса импортозамещения и параллельного импорта в Россию,

объясняет Чернов. «Импорт товаров в Россию в первом полугодии увеличился, и НДС от него вырос на 24% год к году, тогда как внутренний НДС за тот же период времени вырос лишь на 2% в годовом выражении», – отмечает эксперт. В целом рост ненефтагазовых поступлений говорит о росте экономической активности российского бизнеса.

Тогда как динамика нефтегазовых доходов в этом году хуже, чем в прошлом году. Так, за десять месяцев 2023 года нефтегазовые доходы все еще на 26,3% ниже уровня прошлого года и составили 7,21 трлн рублей.

«Главная причина падения нефтегазовых доходов в этом году – резкое снижение поступлений от экспортных пошлин на российский газ на фоне падения экспорта в Европу и более низкого уровня газовых цен в целом», – говорит Трифонов.

Кроме того, в первом полугодии упали доходы от экспорта нефти из-за снижения нефтяных цен и высокой скидки, которую приходилось давать на российскую нефть, попавшую под санкции Запада. Уже с июля начался восстановительный процесс: скидка на российскую нефть стала снижаться и в целом мировые цены подросли. Поэтому с августа нефтегазовые доходы стали расти и лучше пополнять бюджет. Так, в октябре 2023 года объем нефтегазовых доходов превысил уровень прошлого года на более чем 27%. Однако нивелировать полностью провальное первое полугодие пока не удается.

Собственно, поэтому 2023 год нельзя в полной мере назвать удачным годом, так как в первые три квартала бюджет исполняется с дефицитом. Поэтому еще более важен тот факт, что подспорьем в непростой год перестройки логистики и направлений нефтяного экспорта стал ненефтегазовый сектор экономики. Однако в 2024 году ситуация в целом может улучшиться.

«В следующем году ожидаем рост налоговых поступлений в российский бюджет на фоне снижения дисконта на российский экспортный сорт нефти.

Если в начале года он составлял более 35%, то сейчас не превышает и 15%. Увеличение теневого танкерного флота в России также повысит объемы экспорта, как и продолжающаяся переориентация экспортных поставок в восточном направлении. В частности, благодаря увеличению пропускной способности БАМа и Транссибирской магистрали в 2024 году ожидается рост объемов перевозок в данном направлении до 180 млн тонн», – заключает Чернов.