В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
МВД: Полиция в 2024 году изымала пистолет у подозреваемого в убийстве Давудова
В феврале 2024 года полиция уже изымала травматический пистолет у мужчины, задержанного по подозрению в убийстве самбиста Вацилова Давудова на свадьбе в Махачкале, сообщает МВД по Дагестану.
«В феврале 2024 года, в рамках операции «Оружие», сотрудниками полиции у ныне задержанного уже был изъят незаконно хранящийся травматический пистолет «Гроза», – говорится в сообщении.
Позднее молодой человек снова незаконно приобрел травматический пистолет, ставший орудием преступления, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве самбиста Вацилова Давудова.
Бронзового призера чемпионата России по самбо застрелили в Махачкале.