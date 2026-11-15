В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Стивен Кинг назвал прибытие инопланетян причиной отмены авиарейсов в США
Американский писатель Стивен Кинг в шутку заявил, что причиной масштабной остановки авиарейсов в Соединенных Штатах стало прибытие на Землю слепых инопланетян.
«Инопланетяне приземлились. Это настоящая причина остановки полетов. Они не хотят начинать всемирную панику. Они слепы, но чертовски хорошо слышат», – сообщил Кинг в X.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр транспорта США Шон Даффи назвал попытку подрядчика заменить старую проводку причиной отмены 12 тыс. авиарейсов по всей стране.
Даффи сообщил о постепенной нормализации работы американских аэропортов после снятия запрета на вылеты.
Министр призвал Конгресс выделить 50 млрд долларов на модернизацию системы управления воздушным движением.