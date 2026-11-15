Стивен Кинг назвал прибытие инопланетян причиной отмены авиарейсов в США

Tекст: Антон Антонов

«Инопланетяне приземлились. Это настоящая причина остановки полетов. Они не хотят начинать всемирную панику. Они слепы, но чертовски хорошо слышат», – сообщил Кинг в X.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр транспорта США Шон Даффи назвал попытку подрядчика заменить старую проводку причиной отмены 12 тыс. авиарейсов по всей стране.

Даффи сообщил о постепенной нормализации работы американских аэропортов после снятия запрета на вылеты.

Министр призвал Конгресс выделить 50 млрд долларов на модернизацию системы управления воздушным движением.