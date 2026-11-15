Макрон потребовал продолжить финансирование Украины

Tекст: Антон Антонов

Макрон в X сообщил, что ситуация на Украине стала центральной темой переговоров в Дублине, где лидеры обсуждали две приоритетные задачи – помощь Киеву в прохождении зимы и выработку «справедливого и прочного мира» для Европы.

«Те, кто хочет ограничить средства Украины, в глубине души желают принудить ее к несправедливому миру, к долговременной уязвимости, а значит, и к уязвимости Европы. Это дух поражения. Это рецепт для следующей войны. Это не может быть позицией Франции», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник источник в российской делегации назвал выработку элементов новой архитектуры европейской безопасности ключевой задачей переговоров в Абу-Даби.



Макрон заявил о необходимости для Европы выработать единое видение целей перед назначением специального посланника для переговоров с Россией по Украине.

