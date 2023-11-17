  • Новость часаПВО Севастополя сбила две украинские ракеты «Нептун»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Песков: Следующий президент России должен быть такой же, как Путин
    Юрист: Сведения о «Фабрике эльфов» разжигают вражду между сбежавшими из России блогерами
    Попавший в плен солдат ВСУ рассказал о потерях на левом берегу Днепра
    Песков: В военное время нужны цензура и жесткие действия власти
    Зеленский обвинил Израиль в нехватке артиллерийских снарядов у ВСУ
    Дальнобойщики Словакии заблокировали КПП на границе с Украиной
    Медведев с помощью мема высмеял отказ Байдена от помощи Украине
    В московском метро произошла стрельба
    Мнения
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Запрет абортов будут оплачивать мужчины

    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

    14 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Релоканты дошли до жизни с грузинской помойки

    Фриганствующие релоканты, варясь в своей среде, не осознают, что их кулинарно-политические практики вызывают у посторонних, пусть даже сочувствующих им людей одно главное чувство – брезгливость.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чем заменить запрет абортов

    Если уж нельзя обойтись без запретительных мер, то запрещать надо не аборты, а пропаганду абортов, а в более широком смысле – любой массовый информационный продукт, побуждающий человека усомниться в ценности продолжения рода и отнестись к семье как к балласту.

    21 комментарий
    17 ноября 2023, 11:58

    Банк России защитил граждан от крупных инфляционных потерь

    Центробанк раскрыл стоимость инфляции для россиян

    Банк России защитил граждан от крупных инфляционных потерь
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Каждый упущенный процент инфляции за год обходится россиянам в 600 млрд рублей, посчитала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Получается, что для каждого россиянина цена инфляции составляет в среднем 4 тыс. рублей на каждый процент. А если бы ЦБ не повысил ставку, то инфляция могла бы оказаться минимум на три процента выше.

    Каждый упущенный процент инфляции за год обходится россиянам в 600 млрд рублей, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    Если бы Банк России не повысил в октябре ключевую ставку на 2% – до 15%, то потери для граждан, бизнеса и государства от растущего инфляционного давления были бы гораздо больше, заявила глава ЦБ, выступая в Госдуме. «Мы повысили ключевую ставку соразмерно тому инфляционному давлению, которое возникло в середине года», – добавила она.

    По словам Набиуллиной, повышение ключевой ставки и связанный с ним рост депозитных ставок позволяет компенсировать гражданам эти потери, сгладить последствия инфляции для их благосостояния.

    «Глава ЦБ имеет в виду ту сумму, на которую подорожало потребление для граждан, бизнеса и бюджета. Суммарный ВВП России сейчас составляет около 1,5 трлн долларов, или 150 трлн в рублях. Если отсечь экспорт (нефть, металлы и прочее), то внутри страны годовые расходы (внутреннее потребление) людей, компаний и бюджета составили примерно 40%, или 60 трлн рублей в фиксированных ценах (привязанных к базовому году). Каждый процент номинального роста потребления (без роста в штуках, литрах, килограммах и часах услуг) дает те самые 600 млрд в год переплаты», – объясняет Валерий Емельянов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

    Для каждого россиянина цена инфляции на каждый один процент составляет в среднем 4000 рублей.

    «Если раскидать эти 600 млрд рублей на всех жителей, включая младенцев, то это примерно 4000 рублей в год на одного россиянина, или 333 рубля в месяц, посчитал эксперт. Такова сильно усредненная цена инфляции на каждый процент.

    У кого-то она выше, у кого-то ниже», – говорит Емельянов.

    Если бы ЦБ отказался от ужесточения монетарной политики, то инфляция могла бы достичь примерно 10% или даже быть больше, говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    В этом году инфляция ожидается в районе 7%, то есть на 3% ниже той, что могла бы быть. Таким образом, с помощью поднятия ставки и торможения инфляции россияне могли сэкономить 1,8 трлн рублей, или по 12 тыс. рублей на человека.

    Если бы ставку не подняли, то люди бы больше теряли из-за удорожания базовых товаров (и не только импортных), но реже бы имели какие-то проблемы с работой, их доход бы рос чуть быстрее, считает Емельянов, добавляя, что ущерб был бы в любом случае, просто он был бы распределен по-другому.

    «Я убежден, что не инфляция, а именно высокий курс – выше 100 рублей за доллар – заставил ЦБ пойти на повышение ставки. Но говорить об этом прямо регулятор не может, поскольку это противоречит принципу свободной конвертации рубля», – замечает Емельянов.

    Что касается выгод от повышения ставок, то ими могут воспользоваться не все. «Выгоды распределяются неравномерно. Из-за роста ставки в плюсе оказываются вкладчики, инвесторы и кредиторы (не только банки), и они получают шанс отбить часть предыдущих потерь от роста цен. Также в плюсе более зажиточные люди, у которых высокая доля потребления приходится на импортные товары и услуги, поскольку валюта дешевеет», – объясняет Емельянов.

    С другой стороны, деловая активность в целом становится ниже, а уровень жизни людей хуже, просто негативный эффект растянут во времени, поэтому не все понимают, что высокая ставка их как-то касается,

    указывает эксперт. «В минусе оказываются все остальные, включая тех, у кого нет кредитов. Потому что высокая стоимость займов постепенно перетекает в рост стоимости тарифов на коммуналку и транспорт, а работодатели тратят больше денег на погашение займов, поэтому они вынуждены замораживать рост зарплат или индексировать их реже, не нанимать новых людей. Бюджетные организации и регионы также тратят больше на обслуживание долгов, поэтому меньше тратят на медицину, образование и другие насущные вопросы», – говорит Емельянов.

    «Вопрос потерь для бизнеса, которому при росте процентных ставок становятся недоступными кредитные ресурсы, является более сложным. Но, с другой стороны, даже при росте ключевой ставки и банковских процентов по кредитам в третьем квартале 2023 года российский ВВП показал рост на 5,5% в годовом выражении, так что пока незаметно, что рост процентных ставок помешал вырасти всей российской экономике. Да и чрезмерная закредитованность предприятий и населения, которая нередко возникает при низких процентных ставках, создает риски и для банковской системы, и для экономики в целом», – отмечает Мильчакова. Поэтому охлаждение рынка кредитования благодаря повышению ключевой ставки имеет и положительный эффект.

    Эксперты уверены, что поставленную Центробанком еще в далеком 2014 году цель – дожать инфляцию до 4% – вполне по силам реализовать в 2024 году.

    За десять лет, прошедших с 2014 года, ЦБ удавалось выйти на целевые значения инфляции как минимум два раза – в 2017 и 2018 годах, и тогда приходилось двигаться почти с 13%, напоминает Емельянов. «Сейчас инфляция не так высока: ниже 7% по Росстату. Сбить ее до 4% можно всего за несколько месяцев, особенно если у вас ключевая ставка 15%, то есть вдвое выше инфляции», – считает эксперт.

    Мильчакова прогнозирует возвращение годовой инфляции к 4% в четвертом квартале 2024 года, и тогда ЦБ начнет снижать ключевую ставку. «Однако, на наш взгляд, чтобы к концу следующего года инфляция упала до 4% в год, нужно, чтобы ключевая ставка в этом году повысилась еще до 16-17%, чтобы деньги было еще более выгодно сберегать, а не тратить, раздувая денежную массу. При сегодняшних процентных ставках вероятность выхода инфляции в следующем году на 4% менее высока, чем при более высоких», – заключает Мильчакова. Впрочем, она не исключает, что ЦБ может начать снижать ключевую ставку, даже если инфляция снизится до 4,5-5%, главное, чтобы она не повышалась.

    Главное
    WSJ предложила «прекратить сказочные размышления о поражении России»
    Спецпредставитель США намекнула Киеву о прекращении финансовой поддержки
    В Чехии опломбировали часть российской недвижимости
    Спецслужбы Германии предупредили политиков о возможных звонках от Вована и Лексуса
    Президент Грузии обвинила Бидзину Иванишвили в сомнении в «поражении России»
    «АвтоВАЗ» решил возобновить выпуск Vesta c «Евро-5» и Niva c ABS
    Оставленная родными в Мексике пенсионерка приехала в Воронеж

    Банк России защитил граждан от крупных инфляционных потерь

    Каждый упущенный процент инфляции за год обходится россиянам в 600 млрд рублей, посчитала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Получается, что для каждого россиянина цена инфляции составляет в среднем 4 тыс. рублей на каждый процент. А если бы ЦБ не повысил ставку, то инфляция могла бы оказаться минимум на три процента выше. Подробности

    Перейти в раздел

    США и Китай сохранили курс на эскалацию

    В Сан-Франциско состоялись переговоры лидеров США и КНР. Западный мир ждал разрядки в отношениях двух стран, однако сторонам так и не удалось договориться по ключевым вопросам. Кроме того, Байден вновь подтвердил, что считает Си Цзиньпина диктатором. Как теперь будут развиваться отношения Вашингтона и Пекина и как результаты этих переговоров повлияют на Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    Орден «огня и дыма» помогает русским побеждать

    Ровно 80 лет назад произошло первое награждение одной из наиболее легендарных советских наград – орденом Славы. Эта награда считается главным солдатским орденом советского времени, но у нее есть и предшественник, и наследник, имеющий прямое отношение к награждениям, которые происходят сегодня в рамках спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские русофобы уничтожают друг друга

    Одна из наиболее активных русофобок на Украине, бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион наказана за свои слова о русском языке. Фарион уволена «по статье» с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника». Это поистине знаковое событие, но вовсе не потому, что киевский режим решил вдруг защищать русский язык. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Байден опять все испортил

      В рамках саммита АТЭС прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Американцы возлагали на диалог большие надежды. Прежде всего им срочно нужна помощь китайцев для борьбы с фентанилом. Но Байден опять все испортил.

    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............