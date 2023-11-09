Укрепление рубля близко к максимуму

Tекст: Ольга Самофалова

Курс доллара в среду упал ниже 92 рублей впервые с 31 октября. Евро установил недельный минимум вблизи 97,8 рубля. Китайский юань несет сопоставимые с американской валютой потери, приближаясь к 12,6 рубля.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала три причины укрепления рубля. Во-первых, важен фундаментальный фактор – наблюдается улучшение торгового баланса. Экспорт в деньгах вырос, стабилизировался рублевый спрос на импорт.

Во-вторых, помогает повышение ключевой ставки. Это стабилизирует спрос на импорт, делает более привлекательными рублевые сбережения.

«Кредитный спрос на импортные товары постепенно охлаждается повышением ставок. При этом дисконт между сортами нефти Brent и Urals сократился до минимума, что в сочетании с относительно комфортным уровнем цен, установившихся с июля, позволило заметно нарастить нефтегазовые доходы, которые в октябре выросли до 1,6 трлн рублей после 0,74 трлн месяцем ранее», – поясняет Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

Третья причина, по словам главы ЦБ, – это возврат требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Повышение ставки и это требование заставляют экспортеров для выплаты зарплат и налогов продавать валютную выручку, а не брать рублевые кредиты по низким ставкам, как они делали до недавнего времени. Но какой фактор больше повлиял на экспортеров – сложно вычислить, отметила глава ЦБ.

Удастся ли рублю в этом году сохранить свое укрепление?

«Не исключаем эпизодов движения чуть ниже 90 рублей за доллар, в частности при поддержке налогового периода в конце ноября, но базово ожидаем курс до конца года в диапазоне 90–96»,

– говорит Бахтин.

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, считает, что укрепление рубля близко к своим максимумам. «Возможно, что доллар еще больше упадет, до 90-91 рубля, но, скорее всего, ниже 90 рублей он в ближайшее время не опустится. Рубль укрепляется сейчас в том числе из-за того, что Минфин и ЦБ временно не покупают валюту в ФНБ по бюджетному правилу, но в декабре они могут возобновить покупки, в то время как повышение ключевой ставки, даже если оно снова произойдет в декабре, для валютного рынка будет ожидаемым событием и мало кого удивит. Также рост доходной части и сокращение дефицита бюджета к концу года уже не будет большой сенсацией. Валютный рынок к этому уже привык. Все это значит, что факторов для дальнейшего укрепления рубля остается не так много», – рассуждает Мильчакова.

По ее прогнозу, до конца года можно ожидать доллар в коридоре 90–96 рублей, хотя до конца ноября, скорее всего, доллар не выйдет за рамки диапазона 90–93 рублей.

Нетривиальный вопрос – удастся ли рублю в новом 2024 году удержать достигнутое укрепление?

В 2024 году рубль к доллару вновь ослабнет выше 100 рублей, что заставит ЦБ России сохранять ключевую ставку на двузначном уровне, чем предполагалось ранее. Такой прогноз показал опрос аналитиков и экономистов, проведенный агентством Reuters в начале ноября. В среднем эксперты прогнозируют, что через год доллар будет торговаться по 103 рубля.

«В следующем году обязательное требование к экспортерам о продаже валютной выручки будет отменено, а денежно-кредитная политика в третьем-четвертом квартале 2024 года будет постепенно смягчаться. Поэтому во втором полугодии 2024 года у рубля будет больше шансов снова подешеветь, откатившись в область 100 рублей за доллар, чем укрепиться до уровней лета 2022 года до 55 рублей. Так что с мнением о том, что в 2024 году ослабление рубля если не неизбежно, то очень высоко вероятно, можно согласиться», – говорит Наталья Мильчакова.

Однако Бахтин строит более оптимистичные прогнозы. «Представители властей отмечали, что оптимальным был бы курс доллара немного пониже текущего, то есть в диапазоне 85–90 рублей. И наш базовый сценарий как раз предполагает умеренное укрепление российской валюты в 2024 году, но очень плавными темпами. Мы ждем движения курса в район 88 рублей за доллар к концу нового года», – говорит Бахтин.

Впрочем он добавляет, что часть важных переменных сейчас очень трудно спрогнозировать, например, геополитику или регуляторные аспекты, плюс разная ситуация может складываться на сырьевых рынках с учетом неоднозначных текущих статистических сигналов по Китаю и еврозоне.

«Населению не стоит паниковать и совершать какие-либо непродуманные и нерациональные действия, такие как скупка в магазинах гречки и прочих товаров первой необходимости килограммами.

Оснований для паники нет вообще, даже если доллар опять вырастет до 100 рублей. Если это произойдет, не стоит бежать в обменники, чтобы скупить валюту по любой цене.

Если хочется купить валюту, то ее надо покупать, пока доллар, евро, юань или, допустим, дирхам ОАЭ падают по отношению к рублю, а не растут», – напоминает Мильчакова.

Учитывая рост ключевой ставки, стоит готовиться к удорожанию кредитов, в том числе ипотеки. «Расходы стоит сокращать, когда доходов не хватает, чтобы финансировать все планируемые покупки. Но в этом году безработица низкая, во многих отраслях выросли зарплаты, а инфляцию за счет высоких процентных ставок Центробанку уже удается более-менее сдерживать», – заключает собеседник.