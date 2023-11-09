  • Новость часаРоссийские силы выбили ВСУ из ряда опорных пунктов у Клещеевки под Артемовском
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Беспилотник США сбит у побережья Йемена
    Зеленский объявил о планах наступления в этом и следующем году
    Замглавы Роскосмоса Овчинников умер в 40 лет
    Путин прибыл на переговоры с Токаевым в Астане
    Появились сообщения о бое между войсками Сирии и США
    Глава ЦБ объяснила летнее ослабление рубля
    Турция задумалась об обвинении Израиля в военных преступлениях
    Зеленский: Собаки правили бы миром лучше людей
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

    5987 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Олимпиада в Париже может оказаться последней

    Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

    Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

    2 комментария
    9 ноября 2023, 11:28

    Укрепление рубля близко к максимуму

    Укрепление рубля близко к максимуму
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Самофалова

    Рублю удалось укрепиться уже до 92 за доллар. Однако его укрепление уже очень близко к своему завершению, считают эксперты. Когда в этом году стоит ждать лучший курс и почему удержать этот уровень в 2024 году будет не так просто?

    Курс доллара в среду упал ниже 92 рублей впервые с 31 октября. Евро установил недельный минимум вблизи 97,8 рубля. Китайский юань несет сопоставимые с американской валютой потери, приближаясь к 12,6 рубля.

    Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала три причины укрепления рубля. Во-первых, важен фундаментальный фактор – наблюдается улучшение торгового баланса. Экспорт в деньгах вырос, стабилизировался рублевый спрос на импорт.

    Во-вторых, помогает повышение ключевой ставки. Это стабилизирует спрос на импорт, делает более привлекательными рублевые сбережения.

    «Кредитный спрос на импортные товары постепенно охлаждается повышением ставок. При этом дисконт между сортами нефти Brent и Urals сократился до минимума, что в сочетании с относительно комфортным уровнем цен, установившихся с июля, позволило заметно нарастить нефтегазовые доходы, которые в октябре выросли до 1,6 трлн рублей после 0,74 трлн месяцем ранее», – поясняет Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

    Третья причина, по словам главы ЦБ, – это возврат требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Повышение ставки и это требование заставляют экспортеров для выплаты зарплат и налогов продавать валютную выручку, а не брать рублевые кредиты по низким ставкам, как они делали до недавнего времени. Но какой фактор больше повлиял на экспортеров – сложно вычислить, отметила глава ЦБ.

    Удастся ли рублю в этом году сохранить свое укрепление?

    «Не исключаем эпизодов движения чуть ниже 90 рублей за доллар, в частности при поддержке налогового периода в конце ноября, но базово ожидаем курс до конца года в диапазоне 90–96»,

    – говорит Бахтин.

    Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, считает, что укрепление рубля близко к своим максимумам. «Возможно, что доллар еще больше упадет, до 90-91 рубля, но, скорее всего, ниже 90 рублей он в ближайшее время не опустится. Рубль укрепляется сейчас в том числе из-за того, что Минфин и ЦБ временно не покупают валюту в ФНБ по бюджетному правилу, но в декабре они могут возобновить покупки, в то время как повышение ключевой ставки, даже если оно снова произойдет в декабре, для валютного рынка будет ожидаемым событием и мало кого удивит. Также рост доходной части и сокращение дефицита бюджета к концу года уже не будет большой сенсацией. Валютный рынок к этому уже привык. Все это значит, что факторов для дальнейшего укрепления рубля остается не так много», – рассуждает Мильчакова.

    По ее прогнозу, до конца года можно ожидать доллар в коридоре 90–96 рублей, хотя до конца ноября, скорее всего, доллар не выйдет за рамки диапазона 90–93 рублей.

    Нетривиальный вопрос – удастся ли рублю в новом 2024 году удержать достигнутое укрепление?

    В 2024 году рубль к доллару вновь ослабнет выше 100 рублей, что заставит ЦБ России сохранять ключевую ставку на двузначном уровне, чем предполагалось ранее. Такой прогноз показал опрос аналитиков и экономистов, проведенный агентством Reuters в начале ноября. В среднем эксперты прогнозируют, что через год доллар будет торговаться по 103 рубля.

    «В следующем году обязательное требование к экспортерам о продаже валютной выручки будет отменено, а денежно-кредитная политика в третьем-четвертом квартале 2024 года будет постепенно смягчаться. Поэтому во втором полугодии 2024 года у рубля будет больше шансов снова подешеветь, откатившись в область 100 рублей за доллар, чем укрепиться до уровней лета 2022 года до 55 рублей. Так что с мнением о том, что в 2024 году ослабление рубля если не неизбежно, то очень высоко вероятно, можно согласиться», – говорит Наталья Мильчакова.

    Однако Бахтин строит более оптимистичные прогнозы. «Представители властей отмечали, что оптимальным был бы курс доллара немного пониже текущего, то есть в диапазоне 85–90 рублей. И наш базовый сценарий как раз предполагает умеренное укрепление российской валюты в 2024 году, но очень плавными темпами. Мы ждем движения курса в район 88 рублей за доллар к концу нового года», – говорит Бахтин.

    Впрочем он добавляет, что часть важных переменных сейчас очень трудно спрогнозировать, например, геополитику или регуляторные аспекты, плюс разная ситуация может складываться на сырьевых рынках с учетом неоднозначных текущих статистических сигналов по Китаю и еврозоне.

    «Населению не стоит паниковать и совершать какие-либо непродуманные и нерациональные действия, такие как скупка в магазинах гречки и прочих товаров первой необходимости килограммами.

    Оснований для паники нет вообще, даже если доллар опять вырастет до 100 рублей. Если это произойдет, не стоит бежать в обменники, чтобы скупить валюту по любой цене.

    Если хочется купить валюту, то ее надо покупать, пока доллар, евро, юань или, допустим, дирхам ОАЭ падают по отношению к рублю, а не растут», – напоминает Мильчакова.

    Учитывая рост ключевой ставки, стоит готовиться к удорожанию кредитов, в том числе ипотеки. «Расходы стоит сокращать, когда доходов не хватает, чтобы финансировать все планируемые покупки. Но в этом году безработица низкая, во многих отраслях выросли зарплаты, а инфляцию за счет высоких процентных ставок Центробанку уже удается более-менее сдерживать», – заключает собеседник.

    Главное
    СМИ раскрыли биографию спонсирующего ВСУ наркобарона из Башкирии
    В США рассказали об уникальном оружии России
    Испанский министр призвала страны разорвать дипотношения с Израилем
    Трамп согласился выбрать Карлсона кандидатом в вице-президенты США
    В Пентагоне испугались появления у «Хезболлы» российских ЗРК
    США выступили против участия Китая в восстановлении Украины
    Робот убил человека в Южной Корее

    Укрепление рубля близко к максимуму

    Рублю удалось укрепиться уже до 92 за доллар. Однако его укрепление уже очень близко к своему завершению, считают эксперты. Когда в этом году стоит ждать лучший курс и почему удержать этот уровень в 2024 году будет не так просто? Подробности

    Перейти в раздел

    Фон дер Ляйен вынесла приговор трем республикам СССР

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен одобрила начало переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. Кроме того, Грузии присвоен статус кандидата. Что за игру ведет фон дер Ляйен? И почему президент Украины Владимир Зеленский боится ей перечить, хотя он-то в ее игре уже проиграл? Подробности

    Перейти в раздел

    Как увидеть всю Россию за выходные

    Выставка-форум о достижениях России набирает обороты. Только за первые несколько дней ее посетило более полумиллиона человек. И даже в будние дни здесь довольно многолюдно. Сотрудники газеты ВЗГЛЯД отправились на ВДНХ и выяснили, что так привлекает гостей выставки, а заодно составили свой рейтинг интересных локаций. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему на Украине внезапно стали защищать русский язык

    На Украине ни с того ни с сего вскипела новая схватка вокруг русского языка. Скандально известной Ирине Фарион внезапно предъявили претензии о «недопустимости дискриминации по языковому принципу». Что происходит и почему на самом деле проблема русского языка не имеет к конфликту реального отношения? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............