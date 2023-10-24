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    24 октября 2023, 08:50

    До какого уровня укрепится рубль

    Рубль возвращается к двузначным цифрам

    До какого уровня укрепится рубль
    @ Григорий Котельников/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Принятые властями меры поддержки рубля сработали. Российская валюта укрепляется. Доллар стоит уже 94 рубля, а евро опускался ниже трехзначной цифры в 100. Что именно помогает рублю расти и до какого максимального уровня он может укрепиться?

    Рубль продолжает крепнуть по отношению к доллару, евро и китайскому юаню. Этот тренд начался после того, как Владимир Путин подписал указ и обязал экспортеров продавать часть валютной выручки. Потом были обнародованы параметры указа. Экспортеры должны возвращать в страну не менее 80% валютной выручки и продавать 90% валюты, поступившей на российские счета банков.

    В понедельник евро опускался ниже 100 рублей впервые с 12 сентября, доллар движется в направлении к 94 рублям, а юань уже ниже 13 рублей.

    Принятая мера стала важным фактором, который сыграл в пользу роста рубля. Кроме того, в конце месяца начинаются налоговые выплаты, и доходы России от экспорта нефти продолжают расти.

    «Нефтяные цены остаются на достаточно высоком уровне. При этом дисконт Urals к Brent сократился до 11 долларов за баррель, хотя еще месяц назад он составлял порядка 15–17 долларов. Это максимизирует потенциальный приток валюты в страну на фоне возросших цен на нефть», – говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    Бюджет ждет существенно более высокие доходы в октябре. «В конце месяца кроме единого налогового платежа, в который включается налог на добычу полезных ископаемых, нефтяные компании должны оплатить налог на добавленный доход за третий квартал. Согласно расчетам экспертов, квартальный НДД в этот раз составит около 700 млрд рублей против примерно 300 млрд в предыдущем квартале. Для получения рублей экспортеры должны будут более значительно нарастить продажу валюты за рубли», – отмечает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

    Еще один фактор, который помогает рублю укрепляться, – это ожидание очередного повышения ключевой ставки Банком России на заседании в пятницу, 27 октября. Большинство экспертов полагают, что ЦБ поднимает ставку еще на 1% до 14% годовых.

    Кроме того, как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство и ЦБ готовят системные решения по развитию внешнеторговых расчетов. «Вероятно, система частичного валютного контроля будет дополнена какими-то новыми элементами», – полагает Потавин.

    «Рост потребительских цен в сентябре и начале октября продолжает ускоряться, что может вынудить ЦБ продолжить ужесточение монетарных условий. Еще не все факторы заложены в уровень потребительских цен, при этом эффект от прошлых повышений ставки еще не проявлен.

    Наиболее вероятно повышение ключевой ставки до 14-15% годовых»,

    – не исключает Евстифеев.

    Между тем не стоит обольщаться и ждать, что курс рубля вернется к прошлогодним показателям. Экономическая ситуация изменилась, и комфортный для всех ее игроков уровень уже давно называется в 80-90 долларов за баррель.

    «Разница между минимальным и максимальным курсом закрытия пары доллар – рубль в этом году составляет 66%. Текущим укреплением рубль компенсировал от годовых минимумов лишь 5-6%»,

     – отмечает Евстифеев.

    По его прогнозу, предел ослабления рубля находится в диапазоне 85–90 рублей за доллар. «Это комфортный уровень, который поможет стабилизировать инфляцию и не вызвать дополнительного всплеска импорта за счет удешевления товаров, покупаемых за валюту. С точки зрения бюджета это также сбалансированный уровень, который позволит минимизировать ожидаемый дефицит», – поясняет собеседник. К концу 2023 года, по его словам, могут начать проявляться эффекты от уже повышенной ставки ЦБ, что поддержит рубль. Новое повышение ставки, которое ожидается в эту пятницу, поддержит рубль тоже не сразу, а уже в начале 2024 года.

    Как минимум до конца октября все вышеописанные факторы поддержки будут помогать рублю. Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин прогнозирует, что рубль может локально укрепиться к 92-93 за доллар при дополнительной поддержке со стороны налогового периода, но здесь волна роста рубля может приостановиться.

    Александр Потавин из ФГ «Финам» считает, что

    логично снижение курса доллара до 92,5 рубля – это ближайший сильный уровень месячной поддержки, тогда курс евро должен в это же время быть в районе 98 рублей.

    «В ноябре-декабре стоит ждать стабилизации позиций рубля. По-видимому, диапазон 90–98 рублей за доллар на ближайшие полгода устроил бы всех», – считает эксперт. Впрочем, по его мнению, конкретная цифра на момент окончания года не столь важна. «Примечательно, что заявленная мера поддержки рубля вводится на полгода, как раз до президентских выборов. Значит, ее смысл – удержать курс рубля ниже трехзначной цифры в более-менее стабильном состоянии, чтобы сбить инфляцию и не допустить потерю доверия населения к национальной валюте. Если потом требование по обязательной валютной выручке будет отменено, то уже после апреля 2024 года курсы доллара и евро вернутся в свой растущий тренд», – поясняет Потавин. Другой вариант развития событий – это продление требования об обязательной продаже валютной выручки.

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