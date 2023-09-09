Когда наступит перелом? Наступит ли? Наступит. К сожалению, вот так красиво, чтобы наше национальное самолюбие взыграло, не будет. Будет «не мытьем, так катаньем».44 комментария
Доходы России снова начали расти назло Западу
Российская экономика переварила санкции
После первого непростого полугодия, когда нефтегазовые доходы России резко упали и бюджет столкнулся с большим дефицитом, российская экономика начала выходить из пике. Рост доходов и ВВП страны показывает, что российская экономика адаптируется к санкциям, заявил глава правительства Михаил Мишустин. Что же выстрелило во втором полугодии и помогает идти вверх назло Западу?
Статистика показывает, что российская экономика адаптируется к текущим вызовам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, в августе бюджет уже был исполнен уже с профицитом в 230 млрд рублей, плюс консолидированный баланс регионов дал еще 140 млрд рублей. Во многом это произошло благодаря существенному росту ненефтегазовых доходов, которые по итогам августа превысили 1 трлн 820 млрд рублей, что на 56,5% больше уровня прошлого года, отметил глава правительства. Такая ситуация дает основания об улучшении ситуации с бюджетом в 2024 году, считает он.
«С третьего квартала 2023 года в России наметился экономический рост, он закрепился. По оценке Минэкономразвития, в июле ВВП превысил уровень 2022 год на 5%, а уровень двухлетней давности – почти на 1%. В целом за семь месяцев 2023 года показатель увеличился более чем на 2%», – подчеркнул Мишустин.
Основной вклад в рост ВВП страны внесло промышленное производство. «В июле промпроизводство выросло почти на 5%, в июне – около 6%. Если брать за семь месяцев, то основным драйвером выступила обрабатывающая промышленность. Там рост составил около 6%», – уточнил премьер-министр. По его данным, выпуск компьютеров, электроники, оптики – выше 30%, электрического оборудования – больше 20%. Неплохие показатели в металлургической, в пищевой промышленности, в производстве одежды, изделий из пластмассы, резины и мебели, заключил Мишустин.
«Нельзя утверждать, что санкции не повлияли на российскую экономику.
В первом полугодии 2023 наблюдался спад российского экспорта нефтепродуктов и газа более чем на 40 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На этом фоне нефтегазовые доходы снизились почти на 50%»,
– говорит Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.
Однако с июля ситуация начала исправляться. Чем же объясняются успехи? «Экономика в значительной степени смогла подстроиться под новые условия. Процесс адаптации включает в себя не только смену получателей российского экспорта, но и замещение импорта, который ранее приходился на западные страны. Помимо выстраивания новой логистики сюда стоит добавить и адаптацию финансовой системы и рынка капитала», – говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.
Данные Минфина за август указывают на то, что ситуация с бюджетными доходами начала улучшаться благодаря восстановлению доходов от экспорта нефти и особого вклада ненефтегазовых доходов.
Что касается нефтегазовых доходов, то они все еще ниже, чем в прошлом году: за восемь месяцев 2023-го – на 38%. Однако отставание постепенно сокращается, и это уже достижение.
«В июле нефтегазовые доходы впервые в этом году превысили базовый уровень, рассчитанный из 8 трлн рублей в год,
благодаря НДД, уплачиваемому раз в квартал, а в августе они лишь немного не дотянули до базового уровня», – отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».
Это произошло за счет роста стоимости российской нефти Urals. Слаженные действия Саудовской Аравии и России на рынке нефти дают результат. По данным Минфина, в августе средняя цена российской нефти составила 74 долларов за баррель, что выше потолка цены в 60 долларов, установленной западными санкциями.
Кроме того, сокращается скидка на российскую нефть. «С сентября максимальный дисконт цены Urals к Brent сократится с 25 долларов за баррель до 20, а также вдвое сократятся выплаты нефтяным компаниям по демпферному механизму. Впрочем, по данным СМИ, Минэнерго просит «отыграть назад» это решение, которое стало триггером для резкого роста оптовых цен на топливо еще с весны», – отмечает Беленькая.
Свою роль сыграло и ослабление курса рубля. «Среднее значение в июле было близко к 95 рублям за доллар при заложенном в бюджет среднегодовом курсе 68,3 рублей за доллар», – указывает Беленькая.
Отрицательное влияние на нефтегазовые доходы оказывает при этом сокращение экспорта газа, а также снижение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки и снижение экспорта нефти на 300 тыс. баррелей с сентября (в августе было больше) в рамках соглашения с Саудовской Аравией. Но здесь Россия выбирает торговать меньшими объемами, но по более высокой цене, чем наоборот.
Сильную поддержку бюджету оказывают ненефтегазовые доходы. За восемь месяцев они выросли на 24%, а в августе рост ускорился до более чем 56%,
отмечает Беленькая. По ее словам, это связано в основном с ростом НДС (примерно на те же проценты), а также с ростом поступления по налогу на прибыль. Ко всему прочему, Минфин надеется получить около 300 млрд рублей дополнительных доходов за счет windfall tax (разового налога на сверхприбыль).
«Рост ненефтегазовых доходов – это результат роста косвенной налоговой нагрузки на бизнес, а также увеличения доходов от налогов на физлиц в силу снижения безработицы», – считает Евстифеев.
Татьяна Скрыль связывает рост ненефтегазовых доходов с повышением государственных расходов, в том числе на оборонзаказ, часть которых возвращается потом в виде налогов обратно. «Сегодня драйвером роста российской экономики выступает ВПК, который создает спрос на товары промышленного комплекса, дает рабочие места, стимулирует работу смежных отраслей», – говорит экономист.
- России удалось продавить западный потолок цен на нефть
- Рублю пророчат скорое укрепление
- Европе осталось терпеть российский газ всего полтора года
«В первом полугодии драйверами экономики была обрабатывающая промышленность, строительство и капитальные инвестиции в целом. Во втором полугодии, при сохранении текущего уровня цен на нефть, поддержку экономике будет оказывать и экспорт, тогда как инвестиции в основной капитал, да и в целом рынок кредитования, может замедлиться из-за возросших процентных ставок», – говорит Евстифеев.
Но в целом привести бюджет к дефициту всего 2% ВВП в этом году вполне реально, считают эксперты. Если, конечно, не будет никаких сюрпризов.
«Рисками для базового прогноза остаются возможные негативные сюрпризы со стороны геополитики или сырьевых рынков. А на внутреннем поле – это девальвационные тренды и опасность потерять контроль над динамикой инфляции», – заключает Евстифеев.