Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.23 комментария
Губерниев прокомментировал открытие Олимпиады в Париже
Российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.
«Церемония была отличной, Куличенко на Кипре выступила замечательно… Это действительно интересно… Да, это Олимпиада!!!», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Допущенным россиянам запрещено демонстрировать символику страны и участвовать в командных соревнованиях.