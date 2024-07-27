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    Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.

    23 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Мегаполис должен быть разрушен

    Наши урбанисты и градоначальники, которые как под копирку из западных учебников говорят о «городах-сервисах», уже показали, кого, собственно, такие города-сервисы воспитывают. Это «креативный класс», для которого вместо понятия Родина – есть урбанистический организм, который должен предоставлять услуги.

    32 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Манипуляции и индивидуализм превратили США в опасного идиота

    Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.

    24 комментария
    27 июля 2024, 10:32 • Новости дня

    Губерниев прокомментировал открытие Олимпиады в Париже

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

    «Церемония была отличной, Куличенко на Кипре выступила замечательно… Это действительно интересно… Да, это Олимпиада!!!», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Допущенным россиянам запрещено демонстрировать символику страны и участвовать в командных соревнованиях.

    26 июля 2024, 08:40 • Новости дня
    Французский военкор: Елисейский дворец ввел безумную цензуру на время Олимпиады

    Французский военкор Нэан: Елисейский дворец ввел безумную цензуру на время Олимпиады

    Французский военкор: Елисейский дворец ввел безумную цензуру на время Олимпиады
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Власти Франции ввели безумную цензуру на время Олимпийских игр, не допустив к их освещению часть российских журналистов, заявила работающая в Донбассе военкор из Франции, шеф-редактор агентства International Reporters Кристель Нэан.

    Власти Франции отказались давать аккредитацию и визу российским журналистам, чтобы они не снимали, что реально происходит, потому что французские СМИ все очень с энтузиазмом говорят: «О, мы готовы, скоро начинается Олимпиада», заметила она. Нэан добавила, что этот энтузиазм не встречается с реальностью, люди чувствуют, что они в «тюрьме», передает ТАСС.

    По ее словам, это просто «безумная цензура», потому что власти боятся плохого имиджа Франции на международной аудитории.

    Военкор уточнила, что, к примеру, полиция абсолютно не готова.

    Она рассказала, что власти сделали систему с QR-кодом, с разделением на красные и серые зоны, но полицейские сказали, что у них нет этих аппаратов, чтобы сканировать QR-код, также организаторы забыли дать QR-код сотрудникам, которые занимаются вывозом мусора.

    Нэан отметила также, что власти возвели преграды, которые мешают проходу по тротуарам и местами загораживают вид на Эйфелеву башню, билеты на метро и автобусы выросли в цене в два раза, а владельцы ресторанов и гостиниц говорят, что отток клиентов составляет от 50 до 90%.

    «По-моему, эти Олимпийские игры будут самыми позорными, самыми ужасными. Я знаю много людей, которые взяли отпуск на весь период Олимпиады и уехали из Парижа, потому что не хотят жить в тюрьме, где нужно предоставить QR-код, чтобы просто вернуться домой или поехать куда-то», – отметила она.

    Ранее в Париже задержали россиянина по подозрению в дестабилизации обстановки на ОИ.

    Коментарии (9)
    27 июля 2024, 01:59 • Новости дня
    Ким Дотком назвал открытие Олимпийских игр «закрытием человечества»
    Ким Дотком назвал открытие Олимпийских игр «закрытием человечества»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Ким Шмитц) раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.

    По мнению предпринимателя, «церемония открытия Олимпийских игр ощущалась как церемония закрытия человечества», передает РИА «Новости».

    Как пишет «Спорт-Экспресс», французская метал-группа Gojira «поразила перформансом» с отсылкой к казненной королеве Франции Марии-Антуанетте – «в какой-то момент в кадре запела девушка, держащая в руках свою отрубленную голову».

    Кроме того, «ошеломили зрителей и два бородатых человека»: один – «якобы бог Дионис, больше похожий на скуфа-смурфика», второй – «то ли мужчина в женской одежде, то ли женщина с накладной бородой».

    При этом «кто-то из них стал частью одного из самых провокационных кадров шоу – в один момент режиссеры трансляции показали группу вызывающе одетых людей, усевшихся как на росписи «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи».

    Напомним, Олимпийские игры в Париже объявлены открытыми. Олимпийский флаг у Эйфелевой башни на церемонии открытия повесили на флагшток в перевернутом виде. Часть зрителей покинула трибуны еще до начала церемонии из-за погоды и плохой видимости.

    Коментарии (9)
    27 июля 2024, 06:26 • Новости дня
    Церемонию открытия Олимпиады назвали парадом трансгендеров

    Племянница Ле Пен Марешаль раскритиковала церемонию открытия Олимпиады в Париже за трансвеститов и унижение гвардии

    Церемонию открытия Олимпиады назвали парадом трансгендеров
    @ Francois-Xavier Marit/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Депутат Европарламента Марион Марешаль, племянница одной из лидеров французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, раскритиковала церемонию открытия Олимпиады в Париже. Греческий портал pronews.gr назвал церемонию «парадом трансгендеров» (движение ЛГБТ признано экстремистским в России).

    Марешаль рассказала, что смотрела церемонию «со своими детьми». По ее словам, было сложно «оценить несколько удачных сцен» между «обезглавленной Марией-Антуанеттой, целующейся парой, трансвеститами».

    Также она заявила об «унижении республиканской гвардии, вынужденной танцевать с Аей Накамурой», и «общем уродстве костюмов и хореографии», передает РИА «Новости» со ссылкой на pronews.gr.

    Марешаль назвала церемонию «безнадежной попыткой восхвалять ценности спорта и красоту Франции на фоне такой грубой пропаганды woke-культуры».

    Обращаясь к христианам, которые почувствовали себя оскорбленными «пародией на тайную вечерю», Марешаль заверила, что «это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию».

    Pronews.gr пишет, что «присутствие на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года трансвеститов, которые выдавали себя за... Иисуса Христа и его учеников», вызвало «бурную реакцию» и свидетельствует о «полном крахе западной цивилизации, превращении праздника олимпизма и его идеалов в парад трансгендеров».

    Напомним, СМИ сообщают, что на церемонии открытия Олимпиады «режиссеры трансляции показали группу вызывающе одетых людей, усевшихся как на росписи «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи». Французская метал-группа Gojira «поразила перформансом» с отсылкой к казненной королеве Франции Марии-Антуанетте – «в какой-то момент в кадре запела девушка, держащая в руках свою отрубленную голову». Кроме того, на церемонии выступил «то ли мужчина в женской одежде, то ли женщина с накладной бородой».

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    27 июля 2024, 04:28 • Новости дня
    Олимпийский флаг в Париже подняли не той стороной

    На церемонии открытия ОИ в Париже подняли перевернутый олимпийский флаг

    Олимпийский флаг в Париже подняли не той стороной
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Париже на церемонии открытия Олимпиады олимпийский флаг повесили в перевернутом виде, сообщают информационные агентства.

    В рамках церемонии флаг к сцене в форме Эйфелевой башни принесла таинственная фигура. Однако на флагшток его водрузили перевернутым, в таком виде флаг и был поднят, передает РИА «Новости».

    На Олимпийском флаге изображены пять колец: голубое, черное и красное составляют верхний ряд, желтое и зеленое –нижний. На записи видно, что на флагштоке желтое и зеленое кольца оказались над голубым, черным и красным.

    Напомним, Олимпийские игры в Париже объявлены открытыми. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что «церемония открытия Олимпийских игр ощущалась как церемония закрытия человечества».

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    26 июля 2024, 14:32 • Новости дня
    Бывшего тренера ЦСКА Зико ограбили на Олимпийских играх в Париже
    Бывшего тренера ЦСКА Зико ограбили на Олимпийских играх в Париже
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бронзовый призер чемпионата мира по футболу Зико был ограблен в Париже на сумму около 497 тыс. евро, сообщает газета Le Parisien. Зико прибыл в Париж в составе олимпийской делегации Бразилии.

    Как сообщает газета, Зико выходил из такси, когда его отвлекли неизвестные люди и забрали чемодан с драгоценностями и часами Rolex, французские власти открыли расследование, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что движение французских высокоскоростных поездов (TGV) сильно нарушено на ряде линий в день открытия Олимпийских игр после умышленных поджогов минувшей ночью.

    Коментарии (17)
    27 июля 2024, 00:23 • Новости дня
    Олимпийские игры в Париже объявлены открытыми

    Президент МОК Бах объявил Олимпийские игры в Париже открытыми

    Олимпийские игры в Париже объявлены открытыми
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и глава оргкомитета Олимпиады–2024 Тони Эстанге объявили летние Олимпийские игры в Париже открытыми.

    Впервые в истории церемония открытия прошла за пределами стадиона – ее провели на берегах реки Сена, передает РИА «Новости».

    При этом Олимпийский флаг возле Эйфелевой башни на церемонии открытия Игр повесили на флагшток в перевернутом виде, передает ТАСС.

    Кроме того, как сообщает France Info, часть зрителей покинула трибуны еще до начала церемонии – на верхних набережных Сены оказалась плохая видимость. Кроме того, в некоторых местах обзор закрывали деревья и заборы, а также зонты зрителей, раскрытые с началом дождя.

    Напомним, Олимпийские игры будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях россияне примут участие в пяти дисциплинах, они будут выступать в нейтральном статусе, без российского флага и гимна, а их медали не будут учитываться в общем медальном зачете.

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    26 июля 2024, 21:08 • Новости дня
    В Париже стартовала церемония открытия летних Олимпийских игр
    В Париже стартовала церемония открытия летних Олимпийских игр
    @ REUTERS/Kim Hong-Ji

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Париже на берегу реки Сены стартовала церемония открытия летних Олимпийских игр 2024 года.

    Впервые в истории это событие проходит вне стадиона. Российские спортсмены не принимают участия в традиционном параде, но на Играх в Париже выступят 15 представителей России, передает РИА «Новости».

    МОК разрешил участие российских спортсменов при условии соблюдения ряда критериев. Всего в церемонии принимают участие 10,5 тыс. спортсменов.

    Напомним, Олимпийские игры будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях россияне примут участие в пяти дисциплинах: семь теннисистов, три гребца на байдарках и каноэ, три велосипедиста, одна спортсменка в прыжках на батуте и один пловец.

    По решению МОК они будут выступать в нейтральном статусе, без российского флага и гимна, а их медали не будут учитываться в общем медальном зачете.

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    26 июля 2024, 19:08 • Новости дня
    Во Франции объявили о созыве кризисного штаба после саботажа на железной дороге
    Во Франции объявили о созыве кризисного штаба после саботажа на железной дороге
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Франции созывают кризисный штаб после саботажа движения высокоскоростных поездов TGV на нескольких линиях в день открытия Олимпийских игр, сообщает телеканал BFMTV.

    «Исполняющий обязанности премьер-министра Габриэль Атталь прибудет на заседание кризисного штаба министерства транспорта в Париже», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Ранее Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила о нескольких поджогах, совершенных минувшей ночью.

    Согласно данным BFMTV, злоумышленники атаковали релейные шкафы и кабели, что вызвало серьезные сбои на трех линиях высокоскоростных поездов TGV. В результате многие поезда были задержаны или отменены, что затронуло около 800 тыс. пассажиров.

    Власти Франции квалифицировали произошедшее как саботаж.

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    25 июля 2024, 15:42 • Новости дня
    На Олимпийских играх в Париже установили первый мировой рекорд

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лучница из Южной Кореи Лим Си Хен установила мировой рекорд в квалификации на Олимпийских играх в Париже.

    В четверг на Играх-2024 прошли квалификационные соревнования по стрельбе из лука. У женщин победу одержала представительница сборной Южной Кореи 21-летняя Лим Си Хен, набравшая 694 очка из 720, установив новый мировой рекорд, второй результат показала еще одна представительница Южной Кореи Нам Су Хен – 688 баллов, третьей стала Янг Сяолей из Китая, набравшая 673 очка, пишет «Российская газета».

    Ранее гимн Израиля освистали перед футбольным матчем на Олимпиаде.

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    25 июля 2024, 08:42 • Новости дня
    Ассоциация футбола Аргентины подала жалобу в ФИФА после матча на Олимпиаде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ассоциация футбола Аргентины (AFA) направила жалобу в дисциплинарную комиссию Международной федерации футбола (ФИФА) после матча первого тура группового этапа Олимпийских игр в Париже между командами Аргентины и Марокко, сообщает пресс-служба AFA.

    AFA потребовала обеспечить безопасность участников матчей, передает ТАСС.

    Матч между командами был прерван на 16-й компенсированной ко второму тайму минуте при счете 2:2, когда болельщики сборной Марокко выбежали на поле и бросали петарды в аргентинских футболистов. Спустя два часа встреча была доиграна при пустых трибунах, второй гол аргентинцев был отменен из-за положения вне игры. Победу со счетом 2:1 одержала сборная Марокко.

    Ранее в Париже задержали россиянина по подозрению в дестабилизации обстановки на ОИ.

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    26 июля 2024, 15:28 • Новости дня
    Объявили забастовку сотрудники парижского отеля, где разместились чиновники МОК

    Сотрудники парижского отеля, в котором разместились чиновники МОК, объявили забастовку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники отеля Hotel du Collectionneur, в котором разместились чиновники Международного олимпийского комитета (МОК), объявили забастовку из-за нежелания руководителей повышать заработную плату, сообщает издание The Mirror US.

    По данным издания, сотрудникам отеля не повышали зарплаты с 2017 года, при этом Hotel du Collectionneur является единственным отелем класса люкс в Париже, который не достиг соглашения по финансовым вопросам со своими работниками перед Олимпиадой, передает ТАСС.

    Как пишет издание, в связи с двухчасовой акцией протеста был нарушен график завтрака. The Mirror US сообщает, что МОК заплатил за эксклюзивное проживание около 24 млн долларов и планировал организовывать в отеле регулярные ужины и мероприятия. Сотрудники утверждают, что общая сумма их требований составляет лишь 1/20 от контракта отеля с МОК.

    Ранее участвующие в открытии Олимпиады французские артисты пригрозили забастовкой.

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    26 июля 2024, 11:22 • Новости дня
    Движение поездов нарушено во Франции в день открытия ОИ

    BFMTV: Движение поездов нарушено во Франции в день открытия ОИ после умышленных поджогов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение французских высокоскоростных поездов (TGV) сильно нарушено на ряде линий в день открытия Олимпийских игр после умышленных поджогов минувшей ночью, сообщил канал BFMTV со ссылкой на коммюнике Национальной компании железных дорог Франции (SNCF).

    Как говорится в сообщении, ночью SNCF стала жертвой умышленных поджогов, затронувших атлантическую, северную и восточную линии высокоскоростных поездов, передает РИА «Новости».

    Как указывает на сайте сама SNCF, на северном направлении остановлено сообщение между Парижем и Лиллем, возобновление нормального движения поездов ожидается только 29 июля, также сообщение прервали между Парижем и городами Тур и Ле-Ман на западе страны. Аналогичная ситуация сложилась и на восточном направлении. На этих двух линиях возобновление перевозок ожидается 27 июля. SNCF сообщила, что злоумышленный акт также был предотвращен на юго-восточной линии.

    Ранее работающая в Донбассе военкор из Франции, шеф-редактор агентства International Reporters Кристель Нэан сообщила, что власти Франции ввели безумную цензуру на время Олимпийских игр, не допустив к их освещению часть российских журналистов.

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    25 июля 2024, 10:31 • Новости дня
    Гимн Израиля освистали перед футбольным матчем на Олимпиаде

    Болельщики освистали гимн Израиля перед началом футбольного матча между израильтянами и малийцами на Олимпийских играх в Париже, сообщила британская газета "i".

    Встреча прошла 24 июля и завершилась вничью (1:1).

    Как пишет издание, по всему стадиону были развешены палестинские флаги, а полиция следила за тем, чтобы палестинские и израильские болельщики не устроили драку, передает ТАСС.

    Ранее НОК Палестины потребовал отстранить израильских спортсменов от Олимпиады.

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    26 июля 2024, 14:54 • Новости дня
    Бюджет Олимпиады в Париже оценили в 11 млрд евро

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стоимость Олимпийских игр, открывающихся во французской столице, оценивается в 11 млрд евро, что почти вдвое превышает предполагавшийся изначально бюджет, сообщила газета Ouest-France.

    По ее данным, во время презентации Парижа в качестве места проведения Олимпиады «бюджет на проведение Игр составлял около 6,2 млрд евро, однако в итоге практически удвоился», передает ТАСС.

    Как пишет издание, выросли госрасходы, которые составили 4,6 млрд евро вместо запланированных 2,3 млрд евро, а расходы на церемонию открытия достигли около 122 млн евро.

    Ранее участвующие в открытии Олимпиады французские артисты пригрозили забастовкой.

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    24 июля 2024, 12:45 • Новости дня
    МОК отдал Франции зимнюю Олимпиаду 2030 года без госгарантий проведения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международный олимпийский комитет (МОК) условно делегировал Франции право на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года, несмотря на отсутствие государственных гарантий.

    Решение было принято в среду на 142-й сессии МОК в Париже.

    Заявка Франции была единственной, при этом Париж не смог предоставить МОК гарантии в связи с уходом в отставку правительства, передает ТАСС.

    Ранее персонал парижских аэропортов решил провести забастовку в преддверии Олимпиады-2024.

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