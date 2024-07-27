Олимпийские игры в Париже объявлены открытыми

Французский военкор: Елисейский дворец ввел безумную цензуру на время Олимпиады

Французский военкор Нэан: Елисейский дворец ввел безумную цензуру на время Олимпиады

Власти Франции отказались давать аккредитацию и визу российским журналистам, чтобы они не снимали, что реально происходит, потому что французские СМИ все очень с энтузиазмом говорят: «О, мы готовы, скоро начинается Олимпиада», заметила она. Нэан добавила, что этот энтузиазм не встречается с реальностью, люди чувствуют, что они в «тюрьме», передает ТАСС.

По ее словам, это просто «безумная цензура», потому что власти боятся плохого имиджа Франции на международной аудитории.

Военкор уточнила, что, к примеру, полиция абсолютно не готова.

Она рассказала, что власти сделали систему с QR-кодом, с разделением на красные и серые зоны, но полицейские сказали, что у них нет этих аппаратов, чтобы сканировать QR-код, также организаторы забыли дать QR-код сотрудникам, которые занимаются вывозом мусора.

Нэан отметила также, что власти возвели преграды, которые мешают проходу по тротуарам и местами загораживают вид на Эйфелеву башню, билеты на метро и автобусы выросли в цене в два раза, а владельцы ресторанов и гостиниц говорят, что отток клиентов составляет от 50 до 90%.

«По-моему, эти Олимпийские игры будут самыми позорными, самыми ужасными. Я знаю много людей, которые взяли отпуск на весь период Олимпиады и уехали из Парижа, потому что не хотят жить в тюрьме, где нужно предоставить QR-код, чтобы просто вернуться домой или поехать куда-то», – отметила она.

Ранее в Париже задержали россиянина по подозрению в дестабилизации обстановки на ОИ.