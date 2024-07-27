Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.18 комментариев
Олимпийские игры в Париже объявлены открытыми
Президент МОК Бах объявил Олимпийские игры в Париже открытыми
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и глава оргкомитета Олимпиады–2024 Тони Эстанге объявили летние Олимпийские игры в Париже открытыми.
Впервые в истории церемония открытия прошла за пределами стадиона – ее провели на берегах реки Сена, передает РИА «Новости».
При этом Олимпийский флаг возле Эйфелевой башни на церемонии открытия Игр повесили на флагшток в перевернутом виде, передает ТАСС.
Кроме того, как сообщает France Info, часть зрителей покинула трибуны еще до начала церемонии – на верхних набережных Сены оказалась плохая видимость. Кроме того, в некоторых местах обзор закрывали деревья и заборы, а также зонты зрителей, раскрытые с началом дождя.
Напомним, Олимпийские игры будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях россияне примут участие в пяти дисциплинах, они будут выступать в нейтральном статусе, без российского флага и гимна, а их медали не будут учитываться в общем медальном зачете.