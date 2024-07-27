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    Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.

    18 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Мегаполис должен быть разрушен

    Наши урбанисты и градоначальники, которые как под копирку из западных учебников говорят о «городах-сервисах», уже показали, кого, собственно, такие города-сервисы воспитывают. Это «креативный класс», для которого вместо понятия Родина – есть урбанистический организм, который должен предоставлять услуги.

    31 комментарий
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Манипуляции и индивидуализм превратили США в опасного идиота

    Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.

    19 комментариев
    27 июля 2024, 00:23 • Новости дня

    Олимпийские игры в Париже объявлены открытыми

    Президент МОК Бах объявил Олимпийские игры в Париже открытыми

    Олимпийские игры в Париже объявлены открытыми
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и глава оргкомитета Олимпиады–2024 Тони Эстанге объявили летние Олимпийские игры в Париже открытыми.

    Впервые в истории церемония открытия прошла за пределами стадиона – ее провели на берегах реки Сена, передает РИА «Новости».

    При этом Олимпийский флаг возле Эйфелевой башни на церемонии открытия Игр повесили на флагшток в перевернутом виде, передает ТАСС.

    Кроме того, как сообщает France Info, часть зрителей покинула трибуны еще до начала церемонии – на верхних набережных Сены оказалась плохая видимость. Кроме того, в некоторых местах обзор закрывали деревья и заборы, а также зонты зрителей, раскрытые с началом дождя.

    Напомним, Олимпийские игры будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях россияне примут участие в пяти дисциплинах, они будут выступать в нейтральном статусе, без российского флага и гимна, а их медали не будут учитываться в общем медальном зачете.

    26 июля 2024, 08:40 • Новости дня
    Французский военкор: Елисейский дворец ввел безумную цензуру на время Олимпиады

    Французский военкор Нэан: Елисейский дворец ввел безумную цензуру на время Олимпиады

    Французский военкор: Елисейский дворец ввел безумную цензуру на время Олимпиады
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Власти Франции ввели безумную цензуру на время Олимпийских игр, не допустив к их освещению часть российских журналистов, заявила работающая в Донбассе военкор из Франции, шеф-редактор агентства International Reporters Кристель Нэан.

    Власти Франции отказались давать аккредитацию и визу российским журналистам, чтобы они не снимали, что реально происходит, потому что французские СМИ все очень с энтузиазмом говорят: «О, мы готовы, скоро начинается Олимпиада», заметила она. Нэан добавила, что этот энтузиазм не встречается с реальностью, люди чувствуют, что они в «тюрьме», передает ТАСС.

    По ее словам, это просто «безумная цензура», потому что власти боятся плохого имиджа Франции на международной аудитории.

    Военкор уточнила, что, к примеру, полиция абсолютно не готова.

    Она рассказала, что власти сделали систему с QR-кодом, с разделением на красные и серые зоны, но полицейские сказали, что у них нет этих аппаратов, чтобы сканировать QR-код, также организаторы забыли дать QR-код сотрудникам, которые занимаются вывозом мусора.

    Нэан отметила также, что власти возвели преграды, которые мешают проходу по тротуарам и местами загораживают вид на Эйфелеву башню, билеты на метро и автобусы выросли в цене в два раза, а владельцы ресторанов и гостиниц говорят, что отток клиентов составляет от 50 до 90%.

    «По-моему, эти Олимпийские игры будут самыми позорными, самыми ужасными. Я знаю много людей, которые взяли отпуск на весь период Олимпиады и уехали из Парижа, потому что не хотят жить в тюрьме, где нужно предоставить QR-код, чтобы просто вернуться домой или поехать куда-то», – отметила она.

    Ранее в Париже задержали россиянина по подозрению в дестабилизации обстановки на ОИ.

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    26 июля 2024, 14:32 • Новости дня
    Бывшего тренера ЦСКА Зико ограбили на Олимпийских играх в Париже
    Бывшего тренера ЦСКА Зико ограбили на Олимпийских играх в Париже
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бронзовый призер чемпионата мира по футболу Зико был ограблен в Париже на сумму около 497 тыс. евро, сообщает газета Le Parisien. Зико прибыл в Париж в составе олимпийской делегации Бразилии.

    Как сообщает газета, Зико выходил из такси, когда его отвлекли неизвестные люди и забрали чемодан с драгоценностями и часами Rolex, французские власти открыли расследование, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что движение французских высокоскоростных поездов (TGV) сильно нарушено на ряде линий в день открытия Олимпийских игр после умышленных поджогов минувшей ночью.

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    26 июля 2024, 21:08 • Новости дня
    В Париже стартовала церемония открытия летних Олимпийских игр
    В Париже стартовала церемония открытия летних Олимпийских игр
    @ REUTERS/Kim Hong-Ji

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Париже на берегу реки Сены стартовала церемония открытия летних Олимпийских игр 2024 года.

    Впервые в истории это событие проходит вне стадиона. Российские спортсмены не принимают участия в традиционном параде, но на Играх в Париже выступят 15 представителей России, передает РИА «Новости».

    МОК разрешил участие российских спортсменов при условии соблюдения ряда критериев. Всего в церемонии принимают участие 10,5 тыс. спортсменов.

    Напомним, Олимпийские игры будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях россияне примут участие в пяти дисциплинах: семь теннисистов, три гребца на байдарках и каноэ, три велосипедиста, одна спортсменка в прыжках на батуте и один пловец.

    По решению МОК они будут выступать в нейтральном статусе, без российского флага и гимна, а их медали не будут учитываться в общем медальном зачете.

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    25 июля 2024, 15:42 • Новости дня
    На Олимпийских играх в Париже установили первый мировой рекорд

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лучница из Южной Кореи Лим Си Хен установила мировой рекорд в квалификации на Олимпийских играх в Париже.

    В четверг на Играх-2024 прошли квалификационные соревнования по стрельбе из лука. У женщин победу одержала представительница сборной Южной Кореи 21-летняя Лим Си Хен, набравшая 694 очка из 720, установив новый мировой рекорд, второй результат показала еще одна представительница Южной Кореи Нам Су Хен – 688 баллов, третьей стала Янг Сяолей из Китая, набравшая 673 очка, пишет «Российская газета».

    Ранее гимн Израиля освистали перед футбольным матчем на Олимпиаде.

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    25 июля 2024, 08:42 • Новости дня
    Ассоциация футбола Аргентины подала жалобу в ФИФА после матча на Олимпиаде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ассоциация футбола Аргентины (AFA) направила жалобу в дисциплинарную комиссию Международной федерации футбола (ФИФА) после матча первого тура группового этапа Олимпийских игр в Париже между командами Аргентины и Марокко, сообщает пресс-служба AFA.

    AFA потребовала обеспечить безопасность участников матчей, передает ТАСС.

    Матч между командами был прерван на 16-й компенсированной ко второму тайму минуте при счете 2:2, когда болельщики сборной Марокко выбежали на поле и бросали петарды в аргентинских футболистов. Спустя два часа встреча была доиграна при пустых трибунах, второй гол аргентинцев был отменен из-за положения вне игры. Победу со счетом 2:1 одержала сборная Марокко.

    Ранее в Париже задержали россиянина по подозрению в дестабилизации обстановки на ОИ.

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    26 июля 2024, 19:08 • Новости дня
    Во Франции объявили о созыве кризисного штаба после саботажа на железной дороге
    Во Франции объявили о созыве кризисного штаба после саботажа на железной дороге
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Франции созывают кризисный штаб после саботажа движения высокоскоростных поездов TGV на нескольких линиях в день открытия Олимпийских игр, сообщает телеканал BFMTV.

    «Исполняющий обязанности премьер-министра Габриэль Атталь прибудет на заседание кризисного штаба министерства транспорта в Париже», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Ранее Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила о нескольких поджогах, совершенных минувшей ночью.

    Согласно данным BFMTV, злоумышленники атаковали релейные шкафы и кабели, что вызвало серьезные сбои на трех линиях высокоскоростных поездов TGV. В результате многие поезда были задержаны или отменены, что затронуло около 800 тыс. пассажиров.

    Власти Франции квалифицировали произошедшее как саботаж.

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    24 июля 2024, 01:51 • Новости дня
    Ле Пен пообещала отменить пенсионную реформу во Франции

    Ле Пен пообещала осенью выдвинуть проект об отмене пенсионной реформы во Франции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Законопроект об отмене пенсионной реформы президента Франции Эммануэля Макрона будет выдвинут осенью 2024 года, заявила глава фракции правой партии «Национальное объединение» в Нацсобрании страны Марин Ле Пен.

    Как указал Ле Пен, 31 октября выдвинет законопроект об отмене пенсионной реформы. «Осенью мы бы хотели добиться отмены пенсионной реформы Макрона, как мы и обещали французам. Тогда мы и увидим, кто будет на стороне социальной справедливости… или не будет» – написала она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Кроме того, левая партия «Непокорившаяся Франция» сообщала, что внесет во вторник на рассмотрение законопроект об отмене пенсионной реформы. Глава фракции этой партии в нижней палате парламента Матильда Пано подчеркнула, что закон о повышении пенсионного возраста был проведен в обход голосования в парламенте, и против воли французов.

    Напомним, в 2023 году в крупных городах Франции проходили масштабные протесты против принятия пенсионной реформы, повышающей возраст выхода на пенсию до 64 лет. Но Конституционный совет все же одобрил этот проект, а президент страны Эммануэль Макрон подписал закон.

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    26 июля 2024, 15:28 • Новости дня
    Объявили забастовку сотрудники парижского отеля, где разместились чиновники МОК

    Сотрудники парижского отеля, в котором разместились чиновники МОК, объявили забастовку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники отеля Hotel du Collectionneur, в котором разместились чиновники Международного олимпийского комитета (МОК), объявили забастовку из-за нежелания руководителей повышать заработную плату, сообщает издание The Mirror US.

    По данным издания, сотрудникам отеля не повышали зарплаты с 2017 года, при этом Hotel du Collectionneur является единственным отелем класса люкс в Париже, который не достиг соглашения по финансовым вопросам со своими работниками перед Олимпиадой, передает ТАСС.

    Как пишет издание, в связи с двухчасовой акцией протеста был нарушен график завтрака. The Mirror US сообщает, что МОК заплатил за эксклюзивное проживание около 24 млн долларов и планировал организовывать в отеле регулярные ужины и мероприятия. Сотрудники утверждают, что общая сумма их требований составляет лишь 1/20 от контракта отеля с МОК.

    Ранее участвующие в открытии Олимпиады французские артисты пригрозили забастовкой.

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    25 июля 2024, 10:31 • Новости дня
    Гимн Израиля освистали перед футбольным матчем на Олимпиаде

    Болельщики освистали гимн Израиля перед началом футбольного матча между израильтянами и малийцами на Олимпийских играх в Париже, сообщила британская газета "i".

    Встреча прошла 24 июля и завершилась вничью (1:1).

    Как пишет издание, по всему стадиону были развешены палестинские флаги, а полиция следила за тем, чтобы палестинские и израильские болельщики не устроили драку, передает ТАСС.

    Ранее НОК Палестины потребовал отстранить израильских спортсменов от Олимпиады.

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    26 июля 2024, 11:22 • Новости дня
    Движение поездов нарушено во Франции в день открытия ОИ

    BFMTV: Движение поездов нарушено во Франции в день открытия ОИ после умышленных поджогов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение французских высокоскоростных поездов (TGV) сильно нарушено на ряде линий в день открытия Олимпийских игр после умышленных поджогов минувшей ночью, сообщил канал BFMTV со ссылкой на коммюнике Национальной компании железных дорог Франции (SNCF).

    Как говорится в сообщении, ночью SNCF стала жертвой умышленных поджогов, затронувших атлантическую, северную и восточную линии высокоскоростных поездов, передает РИА «Новости».

    Как указывает на сайте сама SNCF, на северном направлении остановлено сообщение между Парижем и Лиллем, возобновление нормального движения поездов ожидается только 29 июля, также сообщение прервали между Парижем и городами Тур и Ле-Ман на западе страны. Аналогичная ситуация сложилась и на восточном направлении. На этих двух линиях возобновление перевозок ожидается 27 июля. SNCF сообщила, что злоумышленный акт также был предотвращен на юго-восточной линии.

    Ранее работающая в Донбассе военкор из Франции, шеф-редактор агентства International Reporters Кристель Нэан сообщила, что власти Франции ввели безумную цензуру на время Олимпийских игр, не допустив к их освещению часть российских журналистов.

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    24 июля 2024, 12:45 • Новости дня
    МОК отдал Франции зимнюю Олимпиаду 2030 года без госгарантий проведения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международный олимпийский комитет (МОК) условно делегировал Франции право на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года, несмотря на отсутствие государственных гарантий.

    Решение было принято в среду на 142-й сессии МОК в Париже.

    Заявка Франции была единственной, при этом Париж не смог предоставить МОК гарантии в связи с уходом в отставку правительства, передает ТАСС.

    Ранее персонал парижских аэропортов решил провести забастовку в преддверии Олимпиады-2024.

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    24 июля 2024, 17:20 • Новости дня
    МОК опубликовал список российских теннисистов, которые выступят на Олимпиаде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграют в смешанном парном разряде на Олимпийских играх в Париже, сообщила пресс-служба оргкомитета Игр.

    В одиночном разряде выступят Медведев, Андреева, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Диана Шнайдер и Екатерина Александрова, передает ТАСС.

    В парном разряде также представлена Елена Веснина, ее партнером станет Александрова. Также в парах сыграют Андреева и Шнайдер, Медведев и Сафиуллин.

    Ранее МОК опубликовал список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде.

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    24 июля 2024, 18:24 • Новости дня
    Томаса Баха переизбрали членом МОК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах переизбран членом организации на восемь лет. Решение было принято на 142-й сессии МОК, которая проходит в Париже.

    За переизбрание Баха проголосовали 93 из 95 участников, двое воздержались, передает ТАСС.

    Баху 70 лет, впервые он был избран членом МОК в 1991 году, в 1996-м вошел в исполком организации. 10 сентября 2013 года Баха избрали президентом МОК, в 2021 году он был переизбран.

    Ранее глава МОК Томас Бах в беседе Вованом и Лексусом, представившимися африканским функционером, признался, что просил украинцев следить за российскими спортсменами и чиновниками.

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    26 июля 2024, 14:54 • Новости дня
    Бюджет Олимпиады в Париже оценили в 11 млрд евро

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стоимость Олимпийских игр, открывающихся во французской столице, оценивается в 11 млрд евро, что почти вдвое превышает предполагавшийся изначально бюджет, сообщила газета Ouest-France.

    По ее данным, во время презентации Парижа в качестве места проведения Олимпиады «бюджет на проведение Игр составлял около 6,2 млрд евро, однако в итоге практически удвоился», передает ТАСС.

    Как пишет издание, выросли госрасходы, которые составили 4,6 млрд евро вместо запланированных 2,3 млрд евро, а расходы на церемонию открытия достигли около 122 млн евро.

    Ранее участвующие в открытии Олимпиады французские артисты пригрозили забастовкой.

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    26 июля 2024, 14:15 • Новости дня
    Оргкомитет Олимпиады внезапно отменил пресс-конференцию перед открытием

    На Олимпиаде без объяснений отменили пресс-конференцию перед церемонией открытия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство оргкомитета Игр-2024 отменило пресс-конференцию в преддверии церемонии открытия Олимпиады в Париже без объяснения причин, сообщает журналист Роб Харрис.

    По его словам, руководитель оргкомитета внезапно отменил пресс-конференцию, посвященную церемонии открытия, менее чем за 20 минут до ее начала, без объяснения причин, передает РИА «Новости».

    Как пишет «Чемпионат», пресс-конференцию отменили потому, что два технических директора были срочно вызваны для работы над подготовкой к шоу церемонии открытия.

    Церемония открытия Олимпиады начнется в 20:30 мск в пятницу.

    Ранее сообщалось, что движение французских высокоскоростных поездов (TGV) сильно нарушено на ряде линий в день открытия Олимпийских игр после умышленных поджогов минувшей ночью.

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