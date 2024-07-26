Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.16 комментариев
В Париже стартовала церемония открытия летних Олимпийских игр
В Париже на берегу реки Сены стартовала церемония открытия летних Олимпийских игр 2024 года.
Впервые в истории это событие проходит вне стадиона. Российские спортсмены не принимают участия в традиционном параде, но на Играх в Париже выступят 15 представителей России, передает РИА «Новости».
МОК разрешил участие российских спортсменов при условии соблюдения ряда критериев. Всего в церемонии принимают участие 10,5 тыс. спортсменов.
Напомним, Олимпийские игры будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях россияне примут участие в пяти дисциплинах: семь теннисистов, три гребца на байдарках и каноэ, три велосипедиста, одна спортсменка в прыжках на батуте и один пловец.
По решению МОК они будут выступать в нейтральном статусе, без российского флага и гимна, а их медали не будут учитываться в общем медальном зачете.