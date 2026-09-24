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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    2 комментария
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    12 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

    30 комментариев
    24 сентября 2026, 21:35 • Новости дня

    Польский дрон-разведчик пролетел вдоль границы с Белоруссией

    Польский дрон-разведчик Safran S-15 Patroller пролетел у границы Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Разведывательный беспилотник Safran S-15 Patroller Польши совершил полет в непосредственной близости от границы с Белоруссией, долетев до погранперехода «Бобровники».

    Польский разведывательный дрон Safran S-15 Patroller был запущен недалеко от Варшавы, после чего направился к границе с Белоруссией. Аппарат продолжил полет на север, огибая границу в непосредственной близости от белорусской территории, передает РИА «Новости».

    Беспилотник пролетел до польского погранперехода «Бобровники», где траектория его движения стала хаотичной. После этого дрон развернулся и полетел в обратном направлении. Время вылета, предполагаемое время посадки и цели нахождения аппарата неизвестны.

    Safran Patroller S-15 – тактический беспилотник средней дальности, созданный французской компанией Safran для разведки, наблюдения и целеуказания. Дрон способен находиться в воздухе более 20 часов, выполнять полеты на высоте до шести-семи километров и передавать данные в реальном времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях самолет-разведчик НАТО совершил многочасовой полет вдоль северо-западных рубежей Белоруссии.

    Месяцем ранее власти Польши заявили о готовности заблокировать все пограничные переходы на восточной границе.

    До этого в небе над Польшей в районе белорусской границы появлялся американский стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk.

    24 сентября 2026, 12:48 • Новости дня
    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57

    Генерал Липовой: Обновленный Су-57 на порядок превосходит передовые самолеты НАТО

    Генерал авиации рассказал о преимуществах обновленного Су-57
    @ Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Истребитель Су-57 прошел очередную модернизацию с учетом задач спецоперации: увеличен радиус действия и дальность радиолокационного контроля, установлен новый локатор для идентификации наземных целей, расширен арсенал боеприпасов, рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Сергей Липовой. Ранее ОАК передала ВКС партию истребителей пятого поколения Су-57 в новом облике.

    «Су-57 – это не просто истребитель, а летающая платформа, на которую можно устанавливать различное оборудование и получать новые тактические возможности», – отметил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России». По его словам, была проведена очередная модернизация машины с учетом задач специальной военной операции.

    «Модернизированные Су-57 качественно отличаются от предыдущих версий. В частности, увеличены радиус действия и дальность радиолокационного контроля воздушного пространства. Также установлен новый локатор, который определяет и контролирует обстановку на земле: теперь на большом расстоянии можно не только фиксировать точечные цели, но и идентифицировать их – будь то танк, опорный пункт, БТР или артиллерийское орудие», – указал собеседник.

    Новое оборудование, установленное на истребителях, существенно расширяет их боевые возможности. Это происходит в том числе за счет применения новых видов авиационных боеприпасов, добавил Липовой. «Речь идет о модернизированных ракетах класса «воздух – воздух», а также усовершенствованных КАБах, которые хорошо зарекомендовали себя. Кроме того, в арсенал входят ракеты класса «воздух – земля»: они способны поражать крупные площадные и наземные цели», – уточнил генерал-майор авиации.

    Дополнительно на самолеты установлены блоки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки. «Они позволяют ставить помехи и затруднять обнаружение машины вражескими радарами, – пояснил спикер. – Еще ряд технических решений и характеристик пока остается в секрете».

    При этом технический облик Су-57 пока нельзя считать окончательным – это промежуточный вариант, считает Липовой. «Зона СВО – хороший полигон для испытаний техники: на практике выявляются нюансы, оперативно проводится модернизация, учитываются замечания и пожелания летного состава с учетом складывающейся обстановки», – рассуждает он.

    Как напомнил Герой России, на вооружении Воздушных сил ВСУ стоят самолеты стран НАТО, и Су-57 приходится им противостоять. «Российские истребители на порядок превосходят по своим тактико-техническим характеристикам самые передовые самолеты Североатлантического альянса», – заключил Липовой.

    Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Самолеты получили новый технический облик, сообщили в «Ростехе».

    «Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов», – приводит слова летчика пресс-служба госкорпорации. Он отметил, что перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения.

    Как заявили в «Ростехе», выпускаемые сегодня машины отличаются от самолетов времен начала спецоперации. Истребитель развивается и модернизируется, в том числе с учетом богатого опыта его применения в боевых действиях. «Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 – лучший самолет в своем классе», – подчеркнул гендиректор ОАК Вадим Бадехи.

    В конце мая первый полет совершила двухместная версия Су-57. Она получила обозначение Су-57Д («Д» – вероятно, двухместная). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом.

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    24 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Каллас возмутилась приглашением Путина на саммит G20

    Каллас возмутило приглашение Путина на саммит G20

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас выразила недовольство в связи с возможным участием президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20).

    Приглашение Путина на предстоящий саммит G20 вызвало резкую реакцию у Каллас, передает РИА «Новости». Главный аналитик по вопросам национальной безопасности CNN Джим Шутто опубликовал в соцсетях высказывание дипломата, которое прозвучало в эфире американского телеканала.

    «Это было очень неприятно услышать», – процитировал журналист слова Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил проработку приглашения Владимира Путина на саммит G20 по дипломатическим каналам.

    Ранее американская сторона назвала полезным присутствие российского лидера на декабрьской встрече в Майами. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру также поддержал идею участия президента России в грядущем мероприятии.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Число погибших военных на учениях в Каспийском море достигло 12

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество казахстанских военнослужащих, погибших в результате резкого ухудшения погоды во время военных учений на Каспийском море, достигло 12, сообщил акимат (администрация) прикаспийской Мангистауской области Казахстана.

    Во время учений на Каспии погибли 12 казахстанских военнослужащих, передает ТАСС. В администрации Мангистауской области пояснили, что трагедия произошла при выполнении учебно-боевой задачи.

    «По уточненным данным, во время выполнения учебно-боевой задачи в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра, в море унесло 17 человек, 12 из них погибло, троих удалось спасти», – заявили в акимате.

    Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается. Специалисты ищут еще двоих пропавших без вести военных.

    Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

    Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту трагического инцидента.

    В начале сентября военно-морские силы Казахстана начали плановые учения в акватории Каспийского моря.

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    24 сентября 2026, 19:06 • Новости дня
    ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армия России нанесла массированные удары по логистическим центрам в Одесской области и уничтожила морской транспорт с предназначенными для украинских войск западными военными грузами, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России атаковали терминалы хранения и распределения военного назначения для ВСУ. Основными целями стали объекты, используемые для обеспечения деятельности украинской армии, сообщает Минобороны в Max.

    В Одесской области был поражен крупный логистический центр. Там хранились и распределялись грузы, поступающие на Украину из Европы. Кроме того, в населенном пункте Новые Беляры ликвидирован склад БПЛА.

    Также российские силы нанесли удар по сухогрузу. Он доставлял военное имущество в порт Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад Вооруженные силы России поразили груженный военным имуществом сухогруз в порту Одессы. В ходе этой же атаки российские беспилотники уничтожили логистический центр севернее города.

    Днем ранее армия нанесла удары по таможенно-логистическому терминалу в Киевской области.

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    24 сентября 2026, 13:06 • Новости дня
    The Guardian признала революцией переход России к реактивным дронам

    The Guardian: Россия совершила революционный переход к реактивным беспилотникам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британская газета Guardian назвала революционным переход российских сил к использованию беспилотников, оснащенных реактивными двигателями.

    Британская газета The Guardian назвала революционным переход российских сил к использованию беспилотников, оснащенных реактивными двигателями, передает РИА «Новости».

    «Москва преобразовала свой арсенал беспилотников, совершив революционный переход к использованию реактивных двигателей», – пишет издание.

    Усовершенствованные и более быстрые модели дронов способствовали увеличению эффективности ударов армии России в рамках конфликта на Украине. Источники в украинских военных кругах признают, что Россия значительно усилила свои возможности в применении систем радиоэлектронной борьбы.

    Ранее журнал The American Conservative сообщал, что украинские дроны-перехватчики не способны догнать передовые российские реактивные аппараты. В свою очередь The Economist подчеркивал, что проблема для Украины будет усугубляться, поскольку вопреки прогнозам Запада Россия наладила масштабное производство реактивных двигателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России началось массовое производство реактивных версий беспилотников «Герань-4» и «Герань-5».

    Испытания новых украинских дронов-перехватчиков завершились провалом из-за потери управления на высоких скоростях.

    Российские гибридные аппараты достигают скорости 650 км в час.

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    24 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    Нидерланды решили научить пилотов KLM управлять истребителями F-35

    Минобороны Нидерландов: Бывших военных летчиков из KLM подготовят к полетам на F-35

    Tекст: Мария Иванова

    Бывшие военные летчики, работающие в гражданской авиакомпании KLM, смогут управлять истребителями F-35 в качестве резервистов вооруженных сил Нидерландов.

    Министерство обороны Нидерландов и авиакомпания KLM заключили соглашение о привлечении бывших военных летчиков к управлению истребителями F-35, передает ТАСС.

    Пилоты гражданской авиации будут зачислены в резерв и пройдут интенсивную подготовку.

    В ведомстве подчеркнули, что летчики «в случае внезапной эскалации или начала конфликта смогут незамедлительно привлекаться» к операциям с использованием F-35. Первая группа резервистов начнет обучение в январе 2027 года. На начальном этапе они будут ежемесячно тренироваться на авиасимуляторах.

    Авиакомпания KLM гарантирует сохранение трудовых контрактов сотрудникам, участвующим в операциях. При этом они получат статус и привилегии военных летчиков-резервистов. Оборонное ведомство считает, что это увеличит численность боеготового состава и сэкономит средства на обучение.

    В 2025 году Евросоюз взял курс на милитаризацию. На саммите в Брюсселе одобрили план ReArm EU на 800 млрд евро, а затем создали фонд SAFE на 150 млрд евро. На саммите НАТО в Гааге договорились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2034 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной правительство Нидерландов инициировало масштабную модернизацию вооруженных сил.

    В августе военное ведомство анонсировало снятие бюрократических ограничений для армейских тренировок.

    Ранее для укрепления военно-воздушных сил страна одобрила закупку шести дополнительных истребителей F-35.

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    24 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы
    Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил о попытках европейских стран повлиять на результаты голосования в Государственную думу.

    Российская сторона зафиксировала активность европейских структур, направленную против избирательного процесса, передает ТАСС. По словам главы СВР, западные чиновники заблаговременно написали негативное заключение о ходе голосования.

    «Вмешательство было, мы это отмечали. Мы отмечали тот факт, что в той же комиссии ЕС уже заранее подготовили, так сказать, бумажку, чтобы объявить, что выборы были плохие», – подчеркнул Нарышкин в телеэфире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки сообщила о подготовке Европой масштабного плана срыва выборов в России.

    Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о скоординированной кампании европейских СМИ по дискредитации голосования.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на беспрецедентные попытки западных стран вмешаться в избирательный процесс.

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    24 сентября 2026, 06:54 • Новости дня
    Секретные детали американского истребителя F-35 по ошибке доставили в Китай

    Bloomberg:Секретные комплектующие истребителя F-35 ошибочно отправили в Китай

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потенциально секретные комплектующие к американскому многофункциональному истребителю пятого поколения F-35 Lightning II по ошибке были отправлены в Китай, где их могут подвергнуть изучению, пишет Bloomberg.

    Потенциально секретные комплектующие к американскому многофункциональному истребителю пятого поколения F-35 Lightning II по ошибке оказались в Китае, где их могут изучить, передает ТАСС.

    Детали производства компании Lockheed Martin, включая фонарь кабины истребителя и люк отсека для размещения вооружений, отправили в мае из Австралии в США для ремонта или утилизации. Компания UPS по невыясненным причинам доставила груз в Гонконг.

    Упомянутые комплектующие созданы с использованием засекреченных технологий, обеспечивающих радиолокационную малозаметность самолета. По версии источников, «власти Китая получили детали, но пока их не вернули».

    Представители Пентагона ранее сообщали о работе над возвращением комплектующих и выяснением обстоятельств случившегося. США полагают, что Китай стремится получить больше информации о F-35, что стало одной из причин срыва сделки по продаже истребителей ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США начал расследование инцидента с ошибочной отправкой комплектующих для истребителей в Гонконг. Ранее Пентагон заключил с корпорацией Lockheed Martin контракт на 700 млн долларов для закупки деталей самолетов. Американская оборонная компания передала Германии первый заказанный истребитель пятого поколения F-35A.

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    24 сентября 2026, 14:25 • Новости дня
    Прокуратура Словакии признала законной передачу военной техники на Украину

    Генпрокуратура Словакии закрыла дело о передаче Киеву истребителей МиГ-29 и ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    Вопреки критике премьер-министра Роберта Фицо, передача прошлым правительством Словакии зенитных комплексов С-300 и боевых самолетов украинской армии официально признана законной.

    Генеральная прокуратура страны официально подтвердила закрытие расследования в отношении бывших властей, передает РИА «Новости».

    Поводом для прекращения разбирательства стало отсутствие доказательств причинения ущерба государству. Выяснилось, что срок эксплуатации вооружений истек, а ресурсов для их обслуживания не оставалось.

    Премьер-министр Роберт Фицо называл закрытие дела попыткой защитить прежнее руководство, однако надзорный орган опубликовал официальное опровержение. «В действиях отправленного в отставку и временно исполняющего свои обязанности правительства Словакии по передаче военной техники Украине не было состава преступления. Порядок действий и решения следователя полиции и прокурора Областной прокуратуры в Братиславе были правильными и соответствующими закону», – заявили в ведомстве.

    Братислава начала активно снабжать Киев оружием весной 2022 года, отправив систему противовоздушной обороны С-300. Через год словацкая сторона завершила поставку 13 истребителей МиГ-29 и части комплексов ПВО «КУБ. Ситуация изменилась лишь осенью 2023 года, когда новый кабинет министров полностью прекратил военную поддержку за счет государственных резервов.

    Москва неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений напрямую втягивают страны НАТО в конфликт. Российские власти отмечали, что подобные действия мешают урегулированию кризиса и не способствуют началу мирных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Минобороны Словакии возбудило уголовное дело против бывшего руководства страны за передачу истребителей.

    В феврале 2026 года прокуратура республики закрыла данные расследования за отсутствием состава преступления.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал отправку самолетов ошибкой прежних властей.

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    24 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков назвал воровством передачу Украине доходов от замороженных активов России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал воровством решение Евросоюза передать Украине доходы от замороженных российских активов.

    Россия считает противозаконной передачу Киеву доходов от замороженных активов РФ, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва расценивает эти действия как воровство.

    «Мы уже неоднократно давали оценку этим действиям, мы считаем, что они противозаконные, мы действительно считаем, что это воровство, и соответствующим образом к этому относимся. Здесь тоже в нашей позиции ничего не меняется», – сказал представитель Кремля.

    В странах Евросоюза заблокировано более 210 млрд евро, принадлежащих российскому Центробанку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил о масштабных юридических последствиях изъятия замороженных резервов.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал ворованными средствами переданные Украине доходы от российских активов.

    Президент Владимир Путин охарактеризовал возможную конфискацию российских активов в Европе как проявление воровства.

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    24 сентября 2026, 10:23 • Новости дня
    Тони Блэр призвал Британию вернуться в Евросоюз

    Тони Блэр посоветовал премьеру Британии добиваться возвращения в Евросоюз

    Тони Блэр призвал Британию вернуться в Евросоюз
    @ Sun Fanyue/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр призвал страну в течение ближайшего десятилетия вернуться в состав реформированного Европейского союза.

    Об этом говорится в докладе Института глобальных изменений Тони Блэра. Возвращение в Евросоюз должно стать «краеугольным камнем» десятилетнего плана британского правительства, но при условии, что Брюссель серьезно подойдет к реформам, пишет Politico.

    В докладе отмечается, что Британии необходимо отказаться от риторики, связанной с Brexit, и начать формировать новые совместные институты с Европой. В качестве примера авторы предлагают превратить Северное море в общий энергетический хаб, совместно работать над искусственным интеллектом и присоединиться к кредитным программам ЕС на закупку вооружений.

    Новый премьер-министр Британии Энди Бернем при вступлении в должность в июле обещал представить свое видение развития страны на ближайшее десятилетие до конца года. Блэр подчеркнул, что Лондон должен стремиться к восстановлению формальных отношений с Европой, способной быть реальной мировой силой, иначе Британии придется сотрудничать с ЕС только в сферах общих интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Британии Энди Бернем заявил о курсе на сближение страны с ЕС. Летом он обратился к России перед визитом украинского лидера Владимира Зеленского. В июле Бернем анонсировал 20-процентное снижение налогов для британских баров.

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    24 сентября 2026, 19:49 • Новости дня
    Туск пообещал сурово наказать убившего священника украинца

    Туск: Убивший священника украинец получит суровое наказание

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал жестко наказать напавшего на аббатство в Ярославе мужчину, лишившего жизни служителя церкви и ранившего еще четырех человек.

    Туск пообещал суровое наказание для гражданина Украины, устроившего резню на территории монастыря, передает РИА «Новости». Нападение произошло в четверг в Ярославском аббатстве Подкарпатского воеводства.

    «Убийца из Ярослава находится в руках польской полиции. Продолжаются следственные действия. Преступник – гражданин Украины. Он будет наказан с полной суровостью польского закона», – заявил глава правительства в социальных сетях.

    Жертвами вооруженного ножом 31-летнего мужчины стали пять человек, среди которых трое священнослужителей. Один из пострадавших скончался в больнице, еще двое находятся в критическом состоянии. Злоумышленника задержали на месте преступления, правоохранители опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства трагедии.

    Напомним, за полгода число преступлений против самих граждан Украины в Польше выросло на треть.

    Летом Дональд Туск призвал бороться с агрессией по отношению к иностранцам.

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    24 сентября 2026, 12:19 • Новости дня
    В Белоруссии опровергли фейк о предотвращении диверсии в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сообщения о предотвращении белорусскими спецслужбами диверсии на стратегическом объекте в России оказались вбросом, распространенным через поддельный канал.

    Информация о пресечении белорусскими силовиками атаки на стратегический российский объект оказалась недостоверной, передает ТАСС со ссылкой на разоблачающий фейки канал «Народный антифейк».

    В ложном сообщении утверждалось, что координация группы велась с территории Украины, а Белоруссия рассматривалась как транзитный маршрут для переброски оборудования и беспилотников.

    «Сообщение про «разоблаченную ДРГ» не соответствует действительности и является фейком. Вброс сделали глубокой ночью, чтобы максимально затруднить журналистам проверку информации. И некоторые медиа клюнули на эту наживку», – подчеркнули авторы канала.

    Ранее сообщалось, что КГБ Белоруссии совместно с российскими спецслужбами якобы предотвратили диверсию на российской территории, которую координировали с Украины.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытках Киева втянуть Белоруссию в вооруженный конфликт.

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    24 сентября 2026, 09:41 • Новости дня
    Ряд европейских стран перешел к отбору газа из подземных хранилищ

    Австрия и Словакия начали отбор газа из подземных хранилищ

    Tекст: Мария Иванова

    Закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы замедляется перед началом отопительного сезона, при этом некоторые страны уже начали расходовать запасы, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    По состоянию на 22 сентября европейские ПХГ были заполнены на 70,24%, что на 15,66 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. Это наименьшее значение для этой даты с 2011 года. В хранилищах находится около 76,9 млрд куб. м газа, пишет ТАСС.

    Чистый отбор газа из хранилищ зафиксирован в Австрии и Словакии. Германия и Латвия также практически прекратили закачку и наращивают изъятия.

    При этом средние темпы закачки в ЕС в сентябре остаются самыми высокими за последние четыре года на фоне рекордных цен на европейских хабах. Однако, по оценкам экспертов, наиболее благоприятные летние месяцы для накопления запасов были упущены.

    Еврокомиссия требует от стран ЕС обеспечивать заполненность хранилищ на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Для выполнения этой нормы в хранилища Европы необходимо закачать еще не менее 68 млрд куб. м газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца стало известно, что Европа подошла к зиме с рекордно низкими запасами газа.

    В июле сообщалось, что Евросоюз близок к провалу в подготовке к отопительному сезону без российского газа.

    Весной европейский отопительный сезон стал вторым по продолжительности в истории.

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    24 сентября 2026, 14:09 • Новости дня
    Британская армия перешла на лошадей для защиты от дронов

    Британские военные провели лесные учения на лошадях для защиты от дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Британские военные начали задействовать лошадей в разведывательных маневрах для скрытного передвижения в условиях повсеместного использования дронов.

    Британская армия начала использовать лошадей в военных учениях, чтобы избежать обнаружения беспилотниками, пишет РИА «Новости».

    Животные передвигаются тихо, что делает их менее заметными для современных средств разведки с воздуха.

    «Отряды дворцовой кавалерии провели свои первые учения с участием лошадей в лесистой местности этим летом», – уточняет издание. Солдаты отрабатывали навыки оказания первой помощи животным и совершали разведывательные выезды на лошадях, которые ранее привлекались только к церемониям.

    Тренировки продолжились в сентябре. Военнослужащие учились незаметно подбираться к позициям условного противника. По словам одного из участников, всадникам удалось приблизиться к цели на 150 метров до того, как их заметили. Лошадь легко спутать с диким животным, а передвижение по пересеченной местности проходит практически бесшумно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские военные ранее испытали лошадей с камуфляжной окраской для скрытого передвижения.

    Власти страны зафиксировали двукратное увеличение числа происшествий с беспилотниками у военных объектов.

    Весной 2024 года несколько животных британской дворцовой кавалерии сбросили наездников во время учений в Лондоне.

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