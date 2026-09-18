ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.13 комментариев
Германия начала получать от США истребители F-35A
Американская компания Lockheed Martin передала Германии первый истребитель F-35A
Американская оборонная компания Lockheed Martin передала Германии первый заказанный ею истребитель пятого поколения F-35A.
Правительство ФРГ планирует приобрести 35 самолетов F-35A на общую сумму 10 млрд евро. До конца 2026 года в страну поступят шесть истребителей, а последний борт будет поставлен в 2029 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Deutschlandfunk.
Отмечается, что обучение немецких пилотов управлению этими самолетами уже началось.
В апреле Германия утвердила военную стратегию, направленную на создание самой сильной армии в Европе до 2039 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту концепцию квинтэссенцией конфронтации Европы с Москвой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе США одобрили продажу Саудовской Аравии партии истребителей F-35.
В среду стало известно, что Вашингтон начал досрочную переброску F-35 в Финляндию.
В прошлом месяце новая партия американских истребителей прибыла в Польшу.