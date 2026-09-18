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    13 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    15 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой. Оглянувшись, понял, что бросать ее некуда: вокруг – толпа. И накрыл гранату собой.

    2 комментария
    18 сентября 2026, 13:59 • Новости дня

    Германия начала получать от США истребители F-35A

    Американская компания Lockheed Martin передала Германии первый истребитель F-35A

    Tекст: Мария Иванова

    Американская оборонная компания Lockheed Martin передала Германии первый заказанный ею истребитель пятого поколения F-35A.

    Правительство ФРГ планирует приобрести 35 самолетов F-35A на общую сумму 10 млрд евро. До конца 2026 года в страну поступят шесть истребителей, а последний борт будет поставлен в 2029 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Deutschlandfunk.

    Отмечается, что обучение немецких пилотов управлению этими самолетами уже началось.

    В апреле Германия утвердила военную стратегию, направленную на создание самой сильной армии в Европе до 2039 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту концепцию квинтэссенцией конфронтации Европы с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе США одобрили продажу Саудовской Аравии партии истребителей F-35.

    В среду стало известно, что Вашингтон начал досрочную переброску F-35 в Финляндию.

    В прошлом месяце новая партия американских истребителей прибыла в Польшу.

    18 сентября 2026, 07:33 • Новости дня
    Россия впервые показала комплекс противодействия БПЛА «Жнец»

    Комплекс противодействия БПЛА «Жнец» впервые представили на выставке в ЮАР

    Россия впервые показала комплекс противодействия БПЛА «Жнец»
    @ William R. Lewis/Us Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компоненты комплекса противодействия беспилотникам «Жнец» разработки холдинга «Росэл» (входит в Ростех) впервые представлены Россией в рамках международной выставки Africa Aerospace and Defence 2026 в ЮАР, сообщил директор по проектам развития и цифровой трансформации НИИ «Вектор» Станислав Вольский.

    Компоненты комплекса разработки холдинга «Росэл» впервые продемонстрированы в рамках международной выставки Africa Aerospace and Defence 2026, передает ТАСС. Директор по проектам развития и цифровой трансформации НИИ «Вектор» Станислав Вольский сообщил, что изделия презентованы в составе объединенной экспозиции «Рособоронэкспорта».

    «Холдинг «Росэл» впервые в рамках выставки в Южной Африке представил компоненты комплекса противодействия БПЛА «Жнец». Комплекс включает в себя системы радиочастотного и радиолокационного обнаружения БПЛА, средства радиочастотного подавления», – рассказал Вольский. Он добавил, что управление осуществляется через программное обеспечение «Вектор-хаб», которое позволяет контролировать воздушную обстановку в различных режимах.

    Системы обнаружения представлены изделиями «Огонек» и «Ручеек». Первое анализирует радиоэфир от 250 МГц до 12 ГГц для поиска и идентификации дронов, а второе перехватывает видеопоток с камер FPV-беспилотников. Средства подавления включают модульные системы семейства «Серп», способные ставить заградительные помехи в десятках диапазонов.

    Особое внимание уделено мобильной защите от FPV-дронов. На выставке представлена система «Пресс-ВМ» на колесном шасси, актуальная для поддержки огневых групп и защиты конвоев. Комплекс базируется на пикапе с мощной силовой установкой и включает средства обнаружения и подавления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Росэл» представил программно-аппаратный комплекс радиоэлектронной борьбы «Жнец». В конце августа предприятие запустило производство мобильных радиолокационных станций с искусственным интеллектом для выявления малых беспилотников. Весной разработчики дополнили линейку систем защиты от дронов новым комплексом «СЕРП-FPV».

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    18 сентября 2026, 05:31 • Новости дня
    Немцев призвали готовиться к обороне

    Генеральный инспектор бундесвера Бройер призвал немцев готовиться к обороне ФРГ

    Немцев призвали готовиться к обороне
    @ DPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецким гражданам следует начать готовиться к участию в обороне страны вместе с армией, заявил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер на конференции в Праге.

    «Без вас мы, солдаты, обречены на провал. Но провал – не вариант. Ведь провал означал бы, что наши сообщества, какими мы их знаем, оказались бы под смертельной угрозой. Мы все вместе сидим в одной лодке», – заявил генерал, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Военачальник также отметил, что для победы в современных конфликтах усилий только армии недостаточно. Он посоветовал изучать опыт Украины и призвал власти Германии более осознанно подходить к внедрению новых технологий в оборонной сфере.

    В прошлом году Бройер заявлял о нехватке 100 тыс. военнослужащих в немецкой армии.

    Весной 2026 года власти Германии запретили мужчинам призывного возраста покидать страну без согласования с бундесвером.

    В начале сентября российское посольство в Берлине предупредило о негативных последствиях безудержной германской милитаризации.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    18 сентября 2026, 10:17 • Новости дня
    Politico: Мерц приготовился к борьбе за политическое выживание
    Politico: Мерц приготовился к борьбе за политическое выживание
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц готовится к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение своего поста на фоне ожидаемых неблагоприятных результатов региональных выборов в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что итоги выборов в земельные парламенты Берлина и Мекленбурга – Передней Померании в воскресенье усилят сомнения в его способности возглавлять страну, после чего ему, по данным издания Politico, предстоит борьба за политическое выживание внутри ХДС.

    Риск для Мерца особенно велик в Мекленбурге – Передней Померании, где христианские демократы, по опросам, падают до 7% поддержки и могут не преодолеть пятипроцентный барьер для входа в ландтаг, а борьба за первое место, как отмечается, разворачивается между действующим премьером от центра и правой «Альтернативой для Германии». Один из функционеров партии описал возможный провал как ситуацию, при которой «все взбесится».

    В Берлине, где также пройдут выборы, позиции ХДС выглядят лучше, но остаются слабыми: партия Мерца немного уступает левой Die Linke, имея около 20% поддержки, что примерно на восемь процентных пунктов ниже прошлого результата и может стоить христианским демократам поста главы городского правительства и передачи власти левоцентристской коалиции.

    Чтобы удержать контроль над партией, Мерц на воскресенье до закрытия участков назначил встречу с руководством ХДС, рассчитывая проверить уровень лояльности и представить план антикризисных действий, а также отменил запланированное выступление на Генассамблее ООН, решив остаться в Берлине и заняться последствиями возможных поражений. В то же время все восемь премьер-министров земель от ХДС, включая наиболее вероятного сменщика канцлера Хендрика Вюста, выступили с открытым письмом в поддержку Мерца и подчеркнули необходимость сохранения устойчивого правительства Германии в условиях политической нестабильности в Европе.

    Мерц пытается скорректировать образ жесткого реформатора, заявляя о готовности пойти навстречу избирателям по ряду вопросов, в том числе по компенсации рекордного роста цен на дизельное топливо и смягчению ограничений досрочного выхода на пенсию для проработавших сорок пять лет, а также признавая, что ему нужно «глубже соединиться с людьми» и их эмоциями. Однако молодежное крыло его лагеря, по данным германского телевидения, открыто критикует канцлера: одна из его лидеров Клара фон Натузиус заявила, что проблема партии не сводится только к Мерцу, но с нынешним главой правительства ХДС уже не может выигрывать выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Politico сообщило, что Мерц может лишиться поста канцлера после региональных выборов в Берлине и Мекленбурге – Передней Померании. В начале месяца издание в материале о событиях в Саксонии-Анхальт отметило историческое поражение ХДС от «Альтернативы для Германии» и рост влияния правых. В этом месяце политики и эксперты в оценках для издания назвали Мерца «лучшим агитатором» АдГ из-за его жесткого курса.

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    17 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге
    Флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге
    @ Григорий Дукор/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге сотрудники закрывающегося генерального консульства Германии сняли со здания диппредставительства государственные флаги ФРГ и Евросоюза.

    Сотрудники немецкого дипломатического представительства, расположенного на Фурштатской улице, вышли на балконы и спустили государственные символы, передает РИА «Новости».

    Вместе с флагом ФРГ был снят и флаг Европейского союза. Закрытие генконсульства стало ответной мерой Министерства иностранных дел России на недружественные действия со стороны Берлина.

    Напомним, Министерство иностранных дел России отозвало согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге.

    Ранее власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Официальная церемония закрытия российской дипломатической миссии на территории ФРГ прошла 15 сентября.

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    18 сентября 2026, 00:40 • Новости дня
    Финляндия провела учения по захвату судна в Балтийском море

    Tекст: Катерина Туманова

    Финская пограничная служба провела международные учения по обеспечению морской безопасности у побережья Хельсинки, в них участвовали финская береговая охрана, польская пограничная служба и французский военно-морской флот с кораблями.

    Учения Marsec EU26 проводятся в контексте участившихся случаев повреждения подводных кабелей, поэтому легенда требовала от участников захватить судно, повредившее подводный кабель, и эвакуировать пострадавших, передает Yle.

    «Проведение учений необходимо, поскольку опыт последних лет показал, что обрывы кабелей или труб в Балтийском море стали новой нормой», – сказано в статье.

    По словам командующего штабом пограничной охраны Ильи Ильина, реакция спецслужб уже улучшилась, поскольку было зафиксировано несколько случаев предполагаемых повреждений кабелей.

    «Мы смогли очень быстро отреагировать на последнее из них, судно Fitburg. Насколько я помню, с момента обнаружения до момента захвата судна прошло 4-5 часов, и это в выходной день», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Вооруженные силы Финляндии ограничили движение судов в Финском заливе. Финляндия анонсировала участие в учениях Дании в Арктике. При этом ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике.


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    17 сентября 2026, 17:51 • Новости дня
    Полянский назвал черепашьим темп расследования подрывов «Северных потоков»

    Полянский: ФРГ расследует подрывы «Северных потоков» в черепашьем темпе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о намеренном затягивании Берлином следствия по факту диверсии на газопроводах для недопуска международного вмешательства.

    Немецкие правоохранительные органы ведут дело о взрывах крайне медленно, заявил Полянский, передает РИА «Новости». Выступая на закрытом заседании постоянного совета организации, дипломат отметил, что подобная тактика используется странами Запада для блокировки независимого разбирательства.

    «За время, прошедшее с момента этого теракта, безрезультатно завершились датское и шведское расследования. Осталось лишь идущее черепашьими темпами немецкое, продолжение которого предоставляет западным странам предлог для недопущения международного расследования данного теракта под эгидой Совета безопасности ООН», – подчеркнул он.

    Полянский также добавил, что истинные заказчики преступления до сих пор остаются неизвестными. По его словам, организаторы атаки ранее публично признавались в содеянном, однако сейчас предпочитают оставаться в тени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Дмитрий Любинский указал на намеренное игнорирование прокуратурой ФРГ истинных заказчиков взрывов.

    Месяцем ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал предъявление обвинений украинцу подтверждением изначальных выводов Москвы.

    В прошлом году исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский пообещал найти и наказать всех виновных в подрыве российских газопроводов.

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    17 сентября 2026, 14:49 • Новости дня
    Названа цель участия боевиков наркокартелей Латинской Америки в боях на Украине

    Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Наркокартели отправляют боевиков ВСУ для опыта боев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что латиноамериканские наркокартели направляют боевиков в зону спецоперации для освоения навыков управления беспилотниками.

    Колумбийские и мексиканские наркокартели направляют своих боевиков в зону боевых действий для освоения передовых военных технологий. Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в ТАСС отметил, что особый интерес для них представляет применение беспилотников.

    «Их отправляют на Украину наркокартели, колумбийские, мексиканские, для того, чтобы получить боевой опыт, потому что за этим будущее», – рассказал Прозоров. По его словам, вернувшись в Латинскую Америку с западным оружием, боевики получают высокие доплаты за новые навыки.

    Прозоров добавил, что в Колумбии уже зафиксированы случаи уничтожения правительственных вертолетов с помощью FPV-дронов. Ими управляли граждане, прошедшие подготовку в украинском конфликте. Также в боях участвовали офицеры польского спецназа, которые доложили своему командованию об отставании Польши в сфере FPV-дронов.

    Украинское командование относится к иностранным наемникам как к пушечному мясу, отправляя их на самые опасные участки, сообщил Прозоров. Он привел пример из 2022 года, когда при отступлении из Лисичанска ВСУ бросили иностранные подразделения в качестве заслона, что привело к их уничтожению.

    «Отношение украинского командования к иностранным гражданам стало просто откровенно как к мусору. Их реально используют в качестве живого мяса, затыкать проблемы на фронте», – добавил Прозоров.

    Большинство идейных наемников, приехавших «устроить сафари на русских людей», уже ликвидированы. Сейчас в ряды ВСУ вступают преимущественно коммерческие бойцы из Латинской Америки. Прозоров призвал их не ехать на Украину, предупредив о высоких рисках гибели.

    «Они ехали воевать на Украину исключительно для того, чтобы убивать русских. Они видели в этом свой смысл жизни. Но русская армия очень быстро сбивала с них спесь, желание пострелять, устроить сафари на русских людей. И их численность упала в разы. Сейчас мы можем говорить, что идейных русофобов среди наемников практически не осталось. Основная группа, которая едет на Украину сейчас – это коммерческие наемники, в основном сейчас из Латинской Америки», – сказал Прозоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ отправляет латиноамериканских наемников на самые напряженные участки фронта без должного обучения.

    Ранее президент Колумбии Густаво Петро выступил против участия своих граждан в украинском конфликте. До этого отмечалось, что после службы на Украине такие боевики находят высокооплачиваемую работу в мексиканских наркокартелях.

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    17 сентября 2026, 22:59 • Новости дня
    Мерц и Трамп обсудили прекращение конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, обсудив шаги по урегулированию конфликта на Украине и новые антироссийские санкции, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, передает РИА «Новости».

    «Стороны вспомнили о терактах 11 сентября 2001 года в США, 25-я годовщина которых отмечалась на прошлой неделе. Федеральный канцлер подчеркнул особые узы, связывающие немцев и американцев. Федеральный канцлер и президент обсудили дальнейшие шаги по прекращению войны на Украине», – сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Политики также затронули тему недавнего одобрения в США законопроекта о новых санкциях против России. Дополнительно стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе и Красном море, согласившись в необходимости скорейшего открытия этих морских путей.

    Ранее Сенат США проголосовал за законопроект об ужесточении антироссийских санкций. В Кремле назвали этот документ недружественным шагом со стороны американских властей.

    Администрация США согласовала этот документ для усиления давления на Москву.

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    17 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    BASF объявил о планах сократить более половины рабочих мест в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий концерн BASF намерен значительно урезать штат ИТ-подразделения BASF Digital Solutions в Людвигсхафене, сократив число сотрудников с примерно 1,9 тыс. до менее 900 человек к 2030 году, сообщает Reuters со ссылкой на профсоюз IGBCE.

    Немецкий химический концерн BASF планирует масштабное сокращение рабочих мест в своем ИТ-подразделении BASF Digital Solutions GmbH в Людвигсхафене, передало агентство Reuters со ссылкой на профсоюз IGBCE.

    По его данным, компания намерена сократить более половины ИТ-персонала на главной площадке в Германии.

    Штат BASF Digital Solutions должен уменьшиться с примерно 1,9 тыс. сотрудников до менее 1,1 тыс. к 2028 году и далее до менее 900 человек к 2030 году. Профсоюз указал, что такие параметры оптимизации зафиксированы в планах руководства, хотя ранее концерн не раскрывал конкретных чисел по сокращениям в цифровом секторе.

    Руководство BASF намерено перенести значительную часть цифровых задач в регионы с более низкой стоимостью рабочей силы, в первую очередь в Индию и Малайзию, уточнило Reuters. По данным агентства, это коснется как разработки программного обеспечения, так и поддержки ИТ-инфраструктуры концерна.

    Агентство dpa сообщало, что общая численность персонала на главном заводе BASF в Германии уже снизилась до уровня 1954 года на фоне широкой программы сокращений. Компания реализует многолетний план экономии затрат, затрагивающий как производственные подразделения, так и вспомогательные службы.

    BASF является одной из крупнейших в мире химических компаний, выпускающей химикаты, пластмассы, специальные продукты и средства защиты растений, а ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. Концерн управляет сетью производственных площадок и сервисных центров в разных регионах мира, включая Европу и Азию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году эксперты предупредили, что запрет российских удобрений способен серьезно ударить по экономике Евросоюза.

    В позапрошлом году аналитики отметили, что Европа продолжает наращивать зависимость от российских удобрений на фоне энергетического и промышленного кризиса.

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    17 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Полянский назвал цель инцидента с БПЛА в Лейпциге

    Полянский: Инцидент с БПЛА в Лейпциге был попыткой отвлечь немцев от проблем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский связал ситуацию с беспилотником в Лейпциге с попыткой немецких властей скрыть внутренний кризис.

    Полянский заявил, что власти Германии в рамках инцидента с БПЛА в Лейпциге пытаются переключить внимание своих граждан с внутренних трудностей. По его словам, страна столкнулась с серьезными проблемами из-за отказа от дешевых российских энергоносителей, передает РИА «Новости».

    «Мотивы подобных действий германских властей абсолютно очевидны. Им нужно отвлечь население от острейших экономических и социальных проблем», – отметил дипломат на заседании постоянного совета организации.

    Полянский добавил, что инцидент с беспилотником также используется для оправдания дальнейшей поддержки Украины. По его мнению, Берлин пытается объяснить немцам необходимость тратить последние сбережения на вооружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль категорически отверг обвинения Берлина в причастности Москвы к инциденту с беспилотником. А посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал действия руководства ФРГ спланированной провокацией.

    Ранее президент Владимир Путин объяснил выпады немецких властей тяжелым внутриполитическим положением в стране.

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    17 сентября 2026, 21:53 • Новости дня
    Словения выразила готовность заключить соглашение по дронам с Киевом

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава словенского Минобороны Валентин Хайдиньяк во время визита в украинскую столицу проинформировал принимающую сторону о заинтересованности Любляны в подписании соглашения об оборонном сотрудничестве в сфере беспилотных систем.

    Словения заинтересована в развитии оборонного сотрудничества с Украиной в сфере беспилотных систем и планирует заключить соответствующее соглашение, заявило Минобороны республики, передает ТАСС.

    «Министр обороны Валентин Хайдиньяк в Киеве вместе с представителями пяти словенских компаний обсудил вопросы укрепления сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Он передал украинской стороне письмо, в котором выражена заинтересованность Словении в присоединении к инициативе Drone Deal, открывающей возможности для совместных проектов», – сообщила пресс-служба словенского оборонного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Украина и Норвегия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве в формате Drone Deal.

    В июле Владимир Зеленский объявил о заключении аналогичных договоров с Эстонией и Нидерландами.

    Тогда же главы оборонных ведомств Украины и Германии заключили договор о совместном выпуске беспилотных аппаратов BARS.

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    17 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    На учениях НАТО в Бельгии получили ранения двое десантников

    Tекст: Денис Тельманов

    Двое военнослужащих из Германии и США получили тяжелые ранения после неудачного приземления на деревья во время маневров стран НАТО в Бельгии.

    Во время учений Falcon Leap в бельгийском муниципалитете Хехтел-Эксел двое американских и немецких десантников получили тяжелые ранения при неудачном прыжке с парашютом, передает ТАСС со ссылкой на портал NU.nl. Еще два военных отделались легкими травмами из-за жесткого приземления.

    На место происшествия оперативно прибыли аварийные службы. Специалисты предполагают, что в ветвях деревьев могут находиться и другие участники маневров.

    Масштабные учения Falcon Leap, организованные Вооруженными силами Нидерландов, стартовали 7 сентября.

    В них принимают участие военнослужащие из 11 стран Североатлантического альянса. Мероприятия продлятся до 18 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Министерство обороны Нидерландов объявило о старте международных воздушно-десантных учений Falcon Leap.

    Месяцем ранее военное ведомство страны анонсировало снятие бюрократических ограничений для тренировок на полигонах.

    Российские дипломаты рассказали об активной модернизации нидерландских авиабаз для масштабного приема союзных войск.

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    17 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Польша признала давление США и НАТО в вопросе поставок оружия Украине

    Министр Польши Косиняк-Камыш признал давление США и НАТО по оружию Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что решения о передаче вооружений Киеву принимаются под давлением США и руководства Североатлантического альянса.

    Косиняк-Камыш признал, что передавать Киеву оружие Варшаву заставляют США и НАТО, передает РИА «Новости». «Мы планируем очередной донат», – сказал министр, отвечая на вопрос о военной помощи Украине. Он добавил, что очень серьезно рассматривает просьбы Соединенных Штатов и генерального секретаря Североатлантического альянса.

    При этом глава ведомства уклонился от ответа на вопрос о возможных поставках ракет для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он назвал эту тему «слишком серьезной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Варшава запланировала передать Киеву новую партию боеприпасов для американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Неделей ранее польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил о намерении отдать украинской стороне устаревшую военную технику.

    В июле президент Польши Кароль Навроцкий захотел лишить правительство полномочий по передаче вооружения на Украину.

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    17 сентября 2026, 18:48 • Новости дня
    Армения и США договорились сотрудничать в подготовке военных кадров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник Генерального штаба ВС Армении Эдвард Асрян и помощник заместителя главы Пентагона Эндрю Лумис договорились о совместной подготовке кадров и проведении военных учений в ходе встречи в Ереване.

    Асрян и Лумис провели встречу в Ереване, передает РИА «Новости». По данным пресс-службы армянского оборонного ведомства, стороны договорились о совместной подготовке военных кадров и проведении учений.

    «В ходе встречи обсудили вопросы, касающиеся армяно-американского сотрудничества в сфере обороны. Стороны высоко оценили текущий уровень взаимодействия. Была подчеркнута важность развития сотрудничества по таким направлениям, как миротворчество, военное образование, подготовка профессионального сержантского состава, инструкторов и младших командиров, а также проведение совместных учений и тренировок», – сообщили в министерстве обороны Армении.

    Американский представитель Эндрю Лумис подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат работу в рамках действующих программ. Кроме того, Вашингтон выразил готовность обсудить возможности углубления взаимодействия по новым оборонным направлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне на армянской территории стартовали совместные с США военные учения Eagle Partner-2026.

    В начале прошлого года Вашингтон и Ереван подписали документ о создании комиссии по стратегическому партнерству.

    В рамках этого соглашения американская сторона решила содействовать реформе армянского военного образования.

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    17 сентября 2026, 20:18 • Новости дня
    Парашютисты НАТО застряли на деревьях во время учений в Бельгии

    RTL: Парашютисты НАТО застряли на деревьях во время учений в Бельгии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бельгии спасателям пришлось снимать с деревьев пятерых иностранных военных парашютистов, которых снесло сильным ветром во время международных учений Falcon Leap, сообщил телеканал RTL.

    Спасателям и высотным альпинистам пришлось снимать с деревьев в бельгийской провинции Лимбург пятерых военных парашютистов, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTL. Инцидент произошел в коммуне Хехтел-Эксел во время международных учений Falcon Leap, когда сильный порыв ветра отнес участников от места предполагаемого приземления.

    К моменту прибытия экстренных служб только одному военнослужащему удалось спуститься на землю самостоятельно. Для спасения остальных потребовалась помощь специализированной группы высотных альпинистов. Двое парашютистов получили серьезные травмы и были госпитализированы.

    Среди застрявших на деревьях оказались представители США, Британии и Германии. Бельгийские военнослужащие в результате происшествия не пострадали.

    Учения Falcon Leap, в которых участвуют военные из 11 стран, считаются крупнейшими маневрами по парашютному десантированию и продлятся до 18 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международные воздушно-десантные учения Falcon Leap стартовали в Нидерландах 7 сентября.

    Двое американских и немецких военнослужащих получили тяжелые ранения при неудачном приземлении на деревья.

    Двумя годами ранее польские десантники из-за сильного ветра повисли на линии электропередачи.

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