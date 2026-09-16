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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

    24 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    4 комментария
    16 сентября 2026, 21:58 • Новости дня

    Начата досрочная переброска американских F-35 в Финляндию

    Iltalehti: Американские истребители F-35 перебрасывают в Финляндию

    Начата досрочная переброска американских F-35 в Финляндию
    @ Jensen Stidham/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финляндия досрочно получает американские истребители пятого поколения F-35, которые разместят на авиабазе в Лапландии для скорейшего ввода в строй, пишет Iltalehti.

    Американские истребители F-35 прибывают на базу ВВС Финляндии в Лапландии раньше запланированного срока, сообщает издание Iltalehti. «Источники в сфере внешней политики и безопасности подтвердили Iltalehti, что первые истребители F-35 военно-воздушных сил прибывают в Финляндию», – говорится в публикации.

    Командующий военно-воздушными силами Тимо Херранен отметил, что поставил задачу максимально ускорить процесс ввода новых самолетов в строй. Перегон боевых машин осуществляют летчики из США.

    Финские пилоты, которые прошли обучение на базе Эббинг в штате Арканзас, также возвращаются в Рованиеми. Финляндия договорилась о покупке 64 истребителей пятого поколения F-35 у Lockheed Martin в 2021 году, а их поэтапное введение в эксплуатацию намечено на период с 2026 по 2030 годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной финский летчик впервые совершил полет на истребителе F-35 в американском штате Арканзас.

    Ранее министерство обороны Финляндии одобрило закупку у США ракет средней дальности для этих самолетов. До этого в финском городе Ямся открылся завод по сборке передних частей фюзеляжей для американских истребителей.

    16 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Британия провела испытания первой с 1990-х ядерной боеголовки

    Минобороны Британии отчиталось о первых испытаниях ядерной боеголовки Astraea

    Британия провела испытания первой с 1990-х ядерной боеголовки
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Британии успешно испытали новейшую ядерную боеголовку Astraea, создание которой обойдется бюджету страны в 15 млрд фунтов стерлингов.

    Министерство обороны Соединенного Королевства сообщило о проведении в прошлом году первых испытаний новой ядерной боеголовки Astraea, передает РИА «Новости».

    В ежегодном докладе ведомства парламенту о состоянии ядерного арсенала отмечается, что в августе 2025 года завершился анализ конструкции боеголовки.

    «В августе 2025 года был завершен анализ конструкции Astraea, что стало важным шагом в разработке, оценке безопасности, эксплуатационных и технических характеристик новой боеголовки. Через месяц были успешно завершены гидродинамические испытания в Лос-Аламосской национальной лаборатории в США», – говорится в документе.

    Гидродинамические испытания позволяют проверить свойства ядерного оружия при экстремальном давлении и ударном сжатии без детонации заряда. Разработка Astraea для будущих подлодок класса Dreadnought началась в 2020 году. Это первая новая британская боеголовка с 90-х годов.

    Также подчеркивается, что Astraea стала первой британской боеголовкой, созданной в эпоху действия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний без детонации заряда. Власти выделили на этот проект 15 млрд фунтов стерлингов на период с 2025 по 2030 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон выделит более 11 млрд долларов на строительство четырех атомных подводных лодок класса «Дредноут».

    Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил о скрытном наращивании британского ядерного арсенала.

    Экс-глава объединенного командования ВС Великобритании Ричард Бэрронс ранее рассказал об истощении военного бюджета из-за масштабных трат на силы ядерного сдерживания.

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    16 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Лавров: Москва начала проверку данных об американском ударном космическом оружии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об изучении информации касательно возможного размещения американских ударных систем на околоземной орбите.

    Российское внешнеполитическое ведомство анализирует сведения о развертывании Соединенными Штатами боевых комплексов за пределами атмосферы, передает ТАСС. Об этом Лавров рассказал во время выступления на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

    «Всех взбудоражила новость о том, что США объявили, что они вывели оружие в космос, ударное вооружение. Мы сейчас перепроверяем эту ситуацию», – подчеркнул руководитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Майнк впервые официально признал развертывание американского орбитального оружия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова доказательством планов Вашингтона по милитаризации околоземного пространства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы продолжить продвижение позиции о неразмещении вооружений в космосе.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 14:30 • Новости дня
    Рар назвал последствия создания Совета безопасности Европы

    Политолог Рар: Вражда с Россией становится долгосрочной стратегией Евросоюза

    Рар назвал последствия создания Совета безопасности Европы
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Элиты ЕС фиксируют утрату США прежнего стратегического интереса к Европе. На этом фоне Урсула фон дер Ляйен намерена трансформировать Евросоюз, который ранее концентрировался преимущественно на экономических вопросах, в структуру, более ориентированную на военную и оборонную политику, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава ЕК предложила создать европейский аналог статьи 4 НАТО.

    «Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поставила задачу превратить Евросоюз в более сильный и централизованный механизм управления. Она хотела бы объединить свою нынешнюю должность с постом главы Евросовета, создав влиятельный чин президента Европы», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его словам, эта должность встала бы в один ряд с главой Белого дома, совмещая политический мандат с полномочиями в сфере безопасности. Такое стремление неудивительно, ведь руководящие элиты ЕС чутко реагируют на происходящие изменения в мире и видят, что США постепенно утрачивают прежний стратегический интерес к Европе, перенося свой фокус внимания на Азию.

    «Тенденция неизбежно ведет к снижению роли НАТО в европейской политике», – подчеркнул спикер. В связи с этим, продолжил собеседник, фон дер Ляйен стремится постепенно трансформировать Евросоюз, который ранее сосредотачивался преимущественно на экономических вопросах, в структуру, более ориентированную на военную и оборонную политику.

    «Образ России как врага является ключевым фактором в этой долгосрочной стратегии. ЕС должен стать самостоятельным центром силы в формирующемся многополярном мировом порядке», – считает эксперт.

    «В своих инициативах фон дер Ляйен получает поддержку со стороны крупнейших государств ЕС. При этом предполагаемые ею изменения должны сопровождаться реформированием механизмов принятия решений внутри Евросоюза. Германия особенно активно выступает за расширение принципа большинства, предполагающего отказ от нынешнего демократического консенсуса всех стран», – детализировал аналитик.

    «На практике это означает, что важнейшие государства ЕС, как ФРГ, получат максимально широкие возможности определять общий курс Евросоюза. При этом менее крупные страны рискуют оказаться в ситуации, когда их позиция будет преодолена большинством», – резюмировал Рар.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте о планах разработать новую стратегию безопасности Евросоюза. Она сообщила, что работа ведется совместно с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас.

    «Вместе с ростом угроз должен расти и уровень готовности Европы… У нас уже есть много инструментов, мы усиливаем работу с НАТО, но наша доктрина, институты, процесс принятия решений не поспевают за новой реальностью», – сказала глава ЕК.

    В связи с этим фон дер Ляйен предложила сформулировать европейский аналог четвертой статьи Североатлантического договора. Она отметила, что Евросоюзу необходим консенсус при реагировании на инциденты, которые не дотягивают до уровня вооруженной агрессии, но угрожают национальной безопасности.

    По ее словам, сейчас настало время для активации европейского чрезвычайного протокола безопасности для одной из стран ЕС. В этом случае другие государства объединения должны будут проводить встречи для координации общеевропейских ответных мер, чтобы сдержать эскалацию и минимизировать последствия.

    ЕС необходимо пойти дальше и создать Европейский совет безопасности, добавила фон дер Ляйен. «Мы уже обсуждали формат взаимодействия на уровне лидеров, посвященный безопасности нашего континента, с участием таких партнеров, как Канада, Украина, Британия, Норвегия и других. Сейчас это особенно актуально, учитывая характер и масштабы существующих рисков», – заявила она.

    Кроме того, Брюссель планирует создать новый инструмент для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО, сказала глава ЕК. Говоря об усилении противовоздушной обороны на Украине, чиновница отметила, что ЕС работает с Киевом над разработкой недорогого модульного комплекса. В основу сотрудничества ляжет проект Freya, уточнила фон дер Ляйен.

    Западная пресса назвала идеи главы ЕК «ответом» президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу. Как указывает Politico, различные варианты такой структуры обсуждались с 1980-х годов, но ни один из них не получил поддержки. «Идея всплыла после раскола в ЕС из-за войны в Ираке 2003 года. Она получила новый импульс в 2017 году благодаря экс-главе ЕК Жан-Клоду Юнкеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону, но провалилась из-за отказа Британии», – отмечает издание.

    Ранее депутат Европарламента от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Сергей Лагодинский вновь выдвинул предложение о создании совета безопасности. Он выступил за межправительственный договор, который объединил бы Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу и Британию, а также предоставил бы два места для «более мелких стран на ротационной основе», чтобы ускорить принятие решений в кризисных ситуациях.

    При этом столицы стран ЕС скептически относятся к передаче своих полномочий в области обороны новым институтам, отмечает Politico. «Кроме того, такой шаг чреват конфликтом с Североатлантическим альянсом, который неоднократно предостерегал Брюссель от дублирования миссии альянса в области безопасности», – пишет издание.

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    16 сентября 2026, 11:55 • Новости дня
    Фон дер Ляйен анонсировала единые системы ПРО и ПВО Европы
    Фон дер Ляйен анонсировала единые системы ПРО и ПВО Европы
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о создании нового европейского инструмента для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО.

    Евросоюз планирует создать новый инструмент для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО, сказала глава ЕК, передает РИА «Новости».

    Инициатива также охватит стратегический транспорт, дозаправку в воздухе, космические и киберсистемы.

    «Эти системы имеют критическое значение, и нам нужно больше таких возможностей. Только вместе Европа обладает необходимым масштабом для их создания», – добавила председатель комиссии.

    Новый европейский инструмент стратегических возможностей будет полностью согласован с НАТО.

    Глава ЕК также отметила, что конфликт на Украине наглядно продемонстрировал важность подобных стратегических возможностей для обороны.

    Ранее фон дер Ляйен анонсировала совместную с Украиной разработку модульного комплекса противовоздушной обороны.

    Ранее украинские власти запросили у Евросоюза несколько миллиардов евро на закупку систем ПВО.

    Летом генсек НАТО Марк Рютте и фон дер Ляйен объявили о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

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    16 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    У границ России замечены четыре самолета-разведчика НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сразу четыре разведывательных борта НАТО зафиксировали вблизи государственных границ России, включая полеты над Черным морем и вдоль финских рубежей.

    Четыре самолета-разведчика стран Североатлантического альянса зафиксировали у российских рубежей в среду, передает РИА «Новости». Полетные данные свидетельствуют об активности авиации НАТО над Черным морем и Восточной Европой.

    Американский борт Bombardier ARTEMIS II курсировал над черноморской акваторией от Румынии до Сочи почти семь часов. В этом же районе действовал британский стратегический разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint, временно отключивший транспондер. Позже он переместился в воздушное пространство Польши.

    Британский самолет продолжил полет примерно в 40 километрах от белорусской границы, направляясь к Калининградской области. Северо-западнее Варшавы, в 100 километрах от российского региона, также находился самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry ВВС США. Кроме того, вдоль северной границы России и Финляндии патрулировал шведский Gulfstream S102B Korpen.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября два британских самолета-разведчика пролетели вдоль российских границ.

    В конце августа борт Североатлантического альянса Bombardier ARTEMIS II провел маневры в небе над Эстонией и Латвией.

    Появление новейшего американского самолета РЭБ EA-37B Compass Call вблизи Калининградской области означает отработку прорыва зоны ограничения доступа.

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    16 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    Эксперт: Фон дер Ляйен превращает Евросоюз в военный блок

    Военный эксперт Кнутов: Аналог статьи 4 НАТО сделает из ЕС военный блок

    Эксперт: Фон дер Ляйен превращает Евросоюз в военный блок
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Олег Исайченко

    Евросоюз, изначально создававшийся как экономическое объединение, стремительно милитаризируется. Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сформулировать европейский аналог статьи 4 Североатлантического договора – это очередной шаг к превращению ЕС в военный блок, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Евросоюз изначально создавался как экономическое объединение, однако со временем его характер существенно трансформировался. Так, после начала СВО ЕС превратился, по сути, в политическую структуру, занятую санкциями против России и оказанием помощи Украине», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Теперь, продолжил он, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пытается «узаконить превращение Евросоюза в военный блок». На этом фоне собеседник напомнил, что в Европе неоднократно обсуждали идею создания европейского НАТО. Дискуссия вновь обострилась после того, как США, игравшие решающую роль в альянсе, стали постепенно отдаляться от проблем европейцев.

    «Фон дер Ляйен предложила не учреждать отдельную международную структуру, а поэтапно внедрить в правовое поле ЕС механизмы, аналогичные статье 4 Североатлантического договора. Это значит, что некогда преимущественно экономический союз начнет выполнять функции, отчасти дублирующие задачи НАТО. Вопросы экономики отойдут на последний план. При этом роль и политический вес главы Еврокомиссии существенно возрастут», – пояснил аналитик.

    Кнутов напомнил, что статья 4 НАТО предусматривает проведение консультаций между странами альянса, если одна из них усматривает угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности. При инициировании таких консультаций вопрос выносится на заседание Североатлантического совета: государства обмениваются информацией, обсуждают ситуацию и совместно определяют дальнейшие шаги.

    «Что-то похожее сейчас есть в ЕС, но механизм работает иначе: консультации проводятся по инициативе Брюсселя и на добровольной основе. Если инициатива Урсулы фон дер Ляйен по созданию аналога статьи 4 будет одобрена, участие станет обязательным для всех членов», – считает эксперт. Он также не исключает, что со временем Брюссель попытается «продавить» закрепление в документах ЕС аналога статьи 5 НАТО.

    Вместе с тем такие решения ЕК могут подкрепить в Вашингтоне настроения в пользу выхода из Североатлантического альянса. «Но европейские политики поняли, что Штаты не будут их содержать и защищать так, как это было, скажем, в годы холодной войны. На этом фоне тенденция к размежеванию Европы и США становится все более выраженной», – рассуждает аналитик.

    Что касается значения изменений в ЕС для Москвы, то Кнутов отметил: «это очередной шаг к эскалации отношений между Россией и Западом и на пути к войне».

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте о планах разработать новую стратегию безопасности Евросоюза. Она сообщила, что работа ведется совместно с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас. «Вместе с ростом угроз должен расти и уровень готовности Европы… У нас уже есть много инструментов, мы усиливаем работу с НАТО, но наша доктрина, институты, процесс принятия решений не поспевают за новой реальностью», – сказала глава ЕК.

    В связи с этим фон дер Ляйен предложила сформулировать европейский аналог статьи 4 Североатлантического договора. Она отметила, что Евросоюзу необходим консенсус, как реагировать на инциденты, которые не дотягивают до уровня вооруженной агрессии, но угрожают национальной безопасности.

    По ее мнению, пришло время для европейского чрезвычайного протокола безопасности. В случае его активации одной из стран ЕС, другие государства объединения должны будут собираться для координации общеевропейских ответных мер, чтобы сдержать эскалацию и минимизировать последствия, уточнила глава ЕК.

    ЕС необходимо пойти дальше и создать Европейский совет безопасности, добавила Урсула фон дер Ляйен. «Мы уже обсуждали формат взаимодействия на уровне лидеров, посвященный безопасности нашего континента, с участием таких партнеров, как Канада, Украина, Британия, Норвегия и другие. Сейчас это особенно актуально, учитывая характер и масштабы существующих рисков», – заявила она.

    Кроме того, Евросоюз планирует создать новый инструмент для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО, сказала глава ЕК. Говоря об усилении противовоздушной обороны на Украине, чиновница отметила, что ЕС работает с Киевом над совместным проектом по разработке недорогого модульного комплекса. В основе сотрудничества будет проект Freya, уточнила фон дер Ляйен.

    Между тем западная пресса уже называет предложенный главой ЕК Европейский совет по безопасности «ответом» Владимиру Путину и Дональду Трампу. Как напоминает Politico, различные варианты такой структуры обсуждались с 1980-х годов, но ни один из них не получил поддержки. «Идея всплыла после раскола в ЕС из-за войны в Ираке 2003 года и получила новый импульс в 2017 году благодаря бывшему главе исполнительной власти ЕС Жан-Клоду Юнкеру и Эммануэлю Макрону, но провалилась из-за нежелания Британии», – отмечает издание.

    В 2026 году депутат Европарламента от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Сергей Лагодинский вновь выдвинул предложение о создании совета безопасности. Он выступил за межправительственный договор, который объединил бы Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу и Британию, а также предоставил бы два места для «более мелких стран на ротационной основе», чтобы ускорить принятие решений в кризисных ситуациях.

    При этом столицы стран ЕС скептически относятся к передаче своих полномочий в области обороны новым институтам, отмечает Politico. «Кроме того, такой шаг чреват конфликтом с Североатлантическим альянсом, который неоднократно предостерегал Брюссель от дублирования миссии альянса в области безопасности», – пишет издание.

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    16 сентября 2026, 19:04 • Новости дня
    Канадский генерал назвал войной противостояние НАТО и России

    Канадский генерал Клэнси: НАТО уже воюет с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Генерал-майор ВВС Канады в отставке Скотт Клэнси выразил уверенность, что Североатлантический альянс уже находится в состоянии войны с Россией, но избегает открытого столкновения.

    Североатлантический альянс фактически уже вступил в конфронтацию с Москвой, однако избегает эскалации из-за собственной неподготовленности, заявил Клэнси, передает ТАСС. «Я считаю, что НАТО уже воюет с Россией. Просто альянс пока не хочет, чтобы эта война превратилась в открытый вооруженный конфликт, потому что не готов к этому. У НАТО нет наступательных возможностей, и ни один его член не хочет быть вовлечен в этот конфликт», – подчеркнул генерал.

    По словам военного, западные государства при оказании поддержки Киеву учитывают собственные национальные интересы. Они вынуждены балансировать между помощью Украине и необходимостью восстанавливать свой оборонный потенциал, а также поддерживать экономическую стабильность.

    Евросоюз и Канада не смогут заменить Соединенные Штаты в вопросе поставок оружия Киеву, добавил отставной генерал. Он отметил, что изменение отношений с Вашингтоном создало серьезные трудности для союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил о практической подготовке НАТО к прямому военному конфликту с Москвой.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила сохранение курса альянса на милитаризацию Европы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вовлеченность государств Североатлантического альянса в боевые действия против Российской Федерации очевидным фактом.

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    16 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Российский FPV-дрон беспрепятственно пролетел над ночным Харьковом
    Российский FPV-дрон беспрепятственно пролетел над ночным Харьковом
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие сняли видео пролета FPV-дрона над Харьковом, который не встретил никаких препятствий.

    Бойцы российской бригады «Барс Белгород» успешно провели полет FPV-дрона над ночным Харьковом без каких-либо препятствий, сообщил канал WarGonzo в Max. Отмечается, что успешная операция российских военных демонстрирует способность подразделений работать глубоко на территории противника без потерь.

    Кроме того, беспрепятственный полет дрона указывает на слабость украинской противовоздушной обороны, которая не способна надежно закрыть небо даже над крупными населенными пунктами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы российской группировки войск «Север» совершили массированный налет FPV-дронами на позиции противника в Харьковской области.

    Ранее российские дроны-камикадзе долетали до Харькова для пресечения переброски вражеской техники.

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    16 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    ВС России уничтожили контейнеровоз с грузом для ВСУ в порту Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Удары российских беспилотных летательных аппаратов привели к успешному поражению транспортного судна с предназначенными для ВСУ военными грузами на территории черноморского побережья, сообщило Минобороны.

    Армия России продолжила наносить прицельные удары по портовой инфраструктуре на Украине и морским судам, которые используются в интересах украинских войск. В результате атаки российских беспилотников в порту Черноморск был успешно поражен крупный контейнеровоз, сообщает Минобороны в Max.

    Уничтоженное судно доставляло грузы, предназначенные для материального обеспечения подразделений противника. Российские военные систематически пресекают попытки снабжения украинской армии морским путем, отметили в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские военные уничтожили в Черном море сухогруз и контейнеровоз с оружием.

    Днем ранее Вооруженные силы поразили сухогруз с военным имуществом в порту Черноморск.

    В конце августа армия России атаковала танкер с горюче-смазочными материалами в порту Южный.

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    16 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    В НАТО рассказали о новых планах противовоздушной обороны

    Командующий ВВС США сообщил о внедрении новых планов перехвата ударных дронов

    В НАТО рассказали о новых планах противовоздушной обороны
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Командующий ВВС США в Европе Джейсон Хайндс сообщил о внедрении новых планов НАТО по защите от дронов и крылатых ракет после инцидента в Литве.

    Командующий ВВС США в Европе и Африке, а также глава Объединенного авиационного командования НАТО Джейсон Хайндс заявил о получении задачи по реализации новых планов альянса, передает The War Zone.

    «Я не знаю, что на уме у Путина или его войск по поводу этих ударных дронов или даже крылатых ракет, подобных тем, что мы видели в воздушном пространстве Польши всего несколько месяцев назад», – отметил Хайндс, комментируя инцидент со сбитым беспилотником.

    По словам генерала, Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич поручил ему полностью внедрить миссию Enhanced Vigilance Activity Eastern Sentry и новый План постоянной обороны 12 тыс. Эти инициативы призваны обеспечить страны альянса необходимыми возможностями для защиты воздушного пространства от дронов-камикадзе и крылатых ракет. Миссия была создана в сентябре 2025 года после многочисленных нарушений воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками и самолетами.

    Хайндс подчеркнул, что Россия может проверять готовность альянса, используя гибридные методы. Он признал, что использование боевой авиации НАТО для перехвата дронов является эффективным, но экономически невыгодным решением. Генерал выразил надежду на переход к более эффективным и дешевым средствам перехвата, включая наземные и недорогие ракеты класса «воздух-воздух». Европейские страны уже начинают следовать примеру США в использовании ракет с лазерным наведением для уничтожения беспилотников.

    Представитель ВВС США также отметил, что НАТО переходит от патрулирования воздушного пространства к полноценной противовоздушной обороне. Это связано с необходимостью быстрого и решительного реагирования на возникающие угрозы. Хайндс предположил, что гибридные действия могут быть одним из немногих доступных России рычагов, поскольку она не имеет преимущества в географии или боеготовности перед НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в ведении гибридных атак против Европы. Для укрепления восточного фланга Североатлантический альянс запустил военную операцию «Восточный часовой».

    Перед этим польский премьер Дональд Туск проинформировал руководство блока об уничтожении нарушивших воздушное пространство беспилотников.

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    16 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    МИД назвал сроки планов НАТО начать горячую фазу конфликта с Россией

    МИД: НАТО переведет противостояние с Россией в горячую фазу к 2029-2030 годам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Североатлантический альянс готовится к прямому военному столкновению с Россией, для чего активно модернизирует инфраструктуру и наращивает силы на восточном фланге, заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    Страны НАТО намерены перевести военное противостояние с Россией в горячую фазу не позднее 2029-2030 годов, заявила Жданова на заседании Форума ОБСЕ, передает ТАСС. «В Европе не скрывают: модернизация сети аэропортов, логистики, железнодорожных переправ, мостов и вплетение их в сеть так называемого военного Шенгена подчинены долгосрочному военному противостоянию с Россией, которое планируется перевести в горячую фазу не позднее 2029-2030 годов», – подчеркнула дипломат.

    По ее словам, на восточном фланге Североатлантического альянса идет развертывание новых воинских соединений бригадного уровня. Кроме того, создаются структуры управления и склады техники для наращивания военного присутствия в регионе.

    Параллельно с этим модернизируется логистическая инфраструктура и упрощаются процедуры для перемещения военных контингентов через границы европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Александр Грушко заявил о практической подготовке НАТО к прямому военному конфликту с Москвой.

    Ранее руководитель российской делегации в Вене Юлия Жданова отметила приближение военных расходов стран Евросоюза к уровню перед Второй мировой войной.

    А военный эксперт Алексей Леонков объяснил планы Североатлантического альянса по переводу ряда гражданских предприятий на военные рельсы к 2030 году.

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    16 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    WSJ узнала об отборе военных для доклада Хегсета по размеру талии

    WSJ: Пентагон отбирает военных для доклада Хегсета по физическим стандартам

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны США начало отбор военнослужащих для участия в выступлении Пита Хегсета, уделяя особое внимание их физическим данным и внешнему виду, пишут СМИ.

    Министерство обороны США отбирает военнослужащих для присутствия на выступлении главы ведомства Пита Хегсета с докладом о положении дел в вооруженных силах 30 сентября, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что при выборе кандидатов учитываются внешние данные, включая соотношение талии к росту.

    «Как следует из электронного письма от вторника, разосланного командирам армии, Пентагон ищет военнослужащих, которые соответствуют определенным «физическим стандартам» для участия в мероприятии», – сообщает газета Wall Street Journal.

    Чиновники пояснили, что аналогичные требования получили и другие подразделения. Кандидаты должны обладать безупречным внешним видом, соответствовать армейским фитнес-тестам и демонстрировать лидерские качества. Кроме того, от них требуется чистая репутация, дисциплина и способность служить образцом для коллег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Пентагон ужесточил требования к внешнему виду и физической форме американских военнослужащих.

    Глава ведомства Пит Хегсет собрал сотни генералов для обсуждения новых стандартов армии. Министр осудил наличие полных солдат в рядах вооруженных сил.

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    16 сентября 2026, 13:47 • Новости дня
    Nikkei: США закупят военные корабли у союзников для конкуренции с Китаем

    Nikkei: США закупят военные корабли у союзников

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военно-морские силы обдумывают приобретение фрегатов иностранного производства для конкуренции с растущим флотом Китая, пишут СМИ.

    Военное руководство Соединенных Штатов изучает варианты покупки судов, созданных в Южной Корее и Турции, передает РИА «Новости».

    Подобные меры обсуждаются на фоне острой нехватки собственных производственных мощностей.

    Газета Nikkei отмечает, что решение обратиться за помощью к партнерам продиктовано необходимостью противостоять Пекину. «ВМС США рассматривают возможность приобретения военных кораблей, построенных в странах-союзницах, это будет крайне необычным шагом, направленным на то, чтобы не отставать от стремительного наращивания военно-морского потенциала Китаем», – говорится в публикации издания.

    Один из американских чиновников подтвердил журналистам существенный дефицит техники в распоряжении флота. В августе журнал The Economist также писал о нехватке боевых единиц, указав, что сейчас Вашингтон располагает менее чем 300 кораблями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября американские военно-морские силы изучали возможность закупки фрегатов у Японии, Южной Кореи и Турции.

    В декабре прошлого года Соединенные Штаты отменили программу строительства собственных кораблей класса Constellation.

    Весной американское военное ведомство запланировало масштабное расширение флота за счет 15 новых линкоров.

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    16 сентября 2026, 16:27 • Новости дня
    Хуситы заявили о ракетном ударе по объекту Aramco и авиабазе в Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правящее на севере Йемена движение хуситов «Ансар Алла» заявило, что нанесло удары баллистическими ракетами и беспилотниками по стратегическим объектам в Саудовской Аравии.

    Йеменское шиитское движение «Ансар Алла» сообщило, что атаковало ракетами и беспилотниками саудовские объекты. По словам повстанцев, под удар попали нефтяная компания Aramco в городе Янбу и авиабаза Хамис-Мушайт, передает РИА «Новости».

    «В ходе первой операции был нанесен удар по компании Aramco в городе Янбу десятками баллистических ракет и беспилотников», – заявил представитель движения.

    Вторая атака осуществлялась с помощью пяти дронов, целью которых стала авиабаза. Представитель хуситов подчеркнул, что в обоих случаях зафиксированы точные попадания. Вооруженные силы Йемена намерены продолжать удары по военным объектам Саудовской Аравии до прекращения боевых действий и снятия блокады, отметили представители хуситов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее йеменское повстанческое движение «Ансар Алла» атаковало авиабазу имени короля Халеда ракетами и беспилотниками.

    Накануне в результате ударов хуситов по южным регионам Саудовской Аравии пострадали 13 мирных жителей. А в начале месяца шиитское военно-политическое движение провело масштабную операцию в отношении объектов саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.

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    16 сентября 2026, 10:31 • Новости дня
    В Крыму сравнили заявления генсека НАТО со стуком дятла

    Константинов усомнился в единстве НАТО после заявлений Рютте о помощи Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Глава парламента Крыма Владимир Константинов усомнился в единстве стран НАТО из-за постоянных заявлений генсека альянса Марка Рютте о поддержке Киева.

    Глава парламента Крыма Владимир Константинов сравнил слова генсека НАТО Марка Рютте о поддержке Киева со стуком дятла, передает РИА «Новости».

    Ранее Рютте заявил о наличии у альянса различных вариантов противодействия Москве и планах усилить помощь Киеву.

    «Они, как дятлы, с утра до ночи стучат головами о твердое про эту поддержку. Закладывается подозрение, так ли все страны НАТО едины в этой позиции, а иначе зачем так часто об этом талдычить?» – заявил Константинов.

    Политик добавил, что Запад использует украинский вопрос для объединения, а сама поддержка тесно связана с коррупцией среди бенефициаров режима. По его мнению, огромные средства вливаются в «бездонную бочку», в то время как украинцы вымирают как народ в противостоянии с Россией.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны альянса усилить военную помощь Киеву.

    Ранее политик заявил о планах блока максимально вооружить украинскую армию перед возможными мирными переговорами с Москвой.

    В ответ на подобные агрессивные выпады глава крымского парламента Владимир Константинов назвал западные государства долгосрочной угрозой для России.

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