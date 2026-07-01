Рютте заявил о планах НАТО усилить Киев перед переговорами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс намерен усилить Украину к моменту возможных мирных переговоров с Россией, передает РИА «Новости». По его словам, западные страны стремятся обеспечить Киеву сильные позиции.

«Единственное, что мы можем делать – это поддерживать Украину в борьбе и способствовать тому, чтобы они были как можно сильнее, когда эти переговоры однажды начнутся», – заявил Рютте в интервью изданию Financial Times. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки западного оружия лишь препятствуют урегулированию конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Москва не допустит создания выгодных для противника условий на переговорах. Он напомнил о российских инициативах по формированию новой архитектуры безопасности, призывая вернуться к их предметному обсуждению для достижения мира на Украине.

Кроме того, на предстоящем саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля лидеры стран альянса уделят особое внимание наращиванию производства в оборонной промышленности. Рютте отметил, что страны блока уже близки к пределу возможностей по быстрому увеличению военных расходов из-за ограничений производственных мощностей и нехватки кадров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО перед саммитом в Анкаре не согласовали долгосрочные обязательства по военной поддержке Киева на 2027 год.

Месяцем ранее Марк Рютте во время выступления в Киеве не позволил Владимиру Зеленскому ответить на вопрос о нехватке систем ПВО Patriot.