Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

Tекст: Ольга Никитина

Главное о покупке квартиры через Госуслуги в 2026 году

С 1 июля 2026 года документы на регистрацию недвижимости можно подать онлайн с использованием подтвержденной биометрии.

Новый механизм работает для электронного оформления и подтверждения личности, но не отменяет очный формат сделки.

Для онлайн-сделки участникам-физлицам нужна подтвержденная биометрия в Единой биометрической системе.

Документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.

УКЭП можно получить через приложение «Госключ».

Специальная отметка в ЕГРН о возможности электронной регистрации больше не требуется, если выполнены условия закона.

После регистрации результат приходит в электронном виде, обычно в виде выписки из ЕГРН.

Сложные сделки с долями, несовершеннолетними, ипотекой, доверенностями и спорной историей лучше заранее проверять с нотариусом, юристом или Росреестром.

Очный формат через МФЦ, Росреестр или нотариуса сохраняется.

Можно ли купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году

Да, с 1 июля 2026 года граждане могут использовать подтвержденную биометрию при подаче документов на регистрацию недвижимости в электронном виде. Такой сценарий доступен через сервисы Госуслуг и связан с цифровым оформлением сделки и регистрацией права собственности.

Онлайн-формат может использоваться при сделках купли-продажи квартир, когда документы подаются в электронном виде, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность участников подтверждается через Единую биометрическую систему.

Важно понимать: это не означает, что любая сделка с недвижимостью теперь всегда проходит полностью онлайн и без дополнительных условий. Для дистанционного сценария нужны подтвержденная биометрия, электронная подпись и корректный пакет документов. Кроме того, очный способ оформления через МФЦ, Росреестр или нотариуса сохраняется.

Короткий ответ: купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году можно, если сделка подходит под электронный формат, участники готовы подтвердить личность биометрией и подписать документы УКЭП.

Что изменилось с 1 июля 2026 года

Главное изменение связано с Федеральным законом от 7 июня 2025 года №133-ФЗ. Он изменил статью 36.2 закона о государственной регистрации недвижимости и разрешил использовать биометрию при электронной подаче документов на регистрацию объектов недвижимости.

Раньше для электронных сделок с недвижимостью правообладателю требовалась специальная отметка в ЕГРН о возможности регистрации на основании электронных документов. Такая отметка защищала собственника от несанкционированных электронных сделок, но одновременно усложняла дистанционный формат.

С 1 июля 2026 года документы можно направлять без такой отметки, если одновременно выполняются условия:

заявление и документы подаются в электронной форме;

документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью;

личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему;

используется установленный законом порядок электронной регистрации.

Для граждан это означает, что онлайн-сделка стала доступнее. Но базовая логика безопасности сохраняется: нужна не просто учетная запись на Госуслугах, а подтверждение личности через биометрию и подписание документов квалифицированной электронной подписью.

Какие сделки с недвижимостью можно оформить онлайн

Онлайн-формат прежде всего подходит для подачи документов на регистрацию перехода права собственности. В разъяснениях упоминаются сделки купли-продажи и дарения жилья, а также электронная регистрация прав.

Через дистанционный сценарий можно оформить:

куплю-продажу квартиры;

дарение жилья — если сделка не требует обязательного нотариального удостоверения или нотариус участвует в установленном порядке;

регистрацию перехода права собственности;

подачу электронных документов в Росреестр;

получение результата регистрации в электронном виде.

Но не каждую сделку стоит пытаться провести самостоятельно онлайн. Сложные случаи требуют отдельной проверки.

Особого внимания требуют сделки, где есть:

доли в праве собственности;

несовершеннолетние собственники;

ипотека;

материнский капитал;

доверенность;

наследственная история;

брачный договор;

судебный спор;

аресты, запреты или обременения;

несколько собственников;

необходимость согласия супруга;

обязательное нотариальное удостоверение.

Онлайн-сервис не отменяет обязательное участие нотариуса там, где оно требуется законом. Если сделка нотариальная, нотариус может сам направить документы на регистрацию в электронном виде.

Что такое биометрия для сделки с недвижимостью

Биометрия для сделки с недвижимостью — это способ подтвердить личность участника дистанционной сделки. Для такого подтверждения используется Единая биометрическая система.

Биометрические данные могут включать изображение лица и голос. Для юридически значимых действий нужна именно подтвержденная биометрия, а не просто фотография в профиле или обычная учетная запись на Госуслугах.

Биометрия нужна, чтобы снизить риск подмены личности при электронной регистрации. Система должна убедиться, что документы подает именно тот человек, который участвует в сделке.

Для сделки важно заранее проверить статус биометрии. В ряде случаев обновление статуса может занять несколько часов, а иногда — несколько дней. Поэтому не стоит откладывать регистрацию биометрии на день сделки.

Где зарегистрировать биометрию для онлайн-сделки

Подтвержденную биометрию можно зарегистрировать в уполномоченных банках. Также в разъяснениях упоминается возможность выездной регистрации.

Общий порядок такой:

выбрать доступный способ регистрации биометрии;

пройти идентификацию;

сдать биометрические данные;

дождаться подтверждения статуса;

проверить, отображается ли биометрия в системе;

затем использовать ее для юридически значимых действий.

Для онлайн-сделки с недвижимостью лучше заранее убедиться, что биометрия действительно подтверждена и доступна для использования. Если статус не обновился, сделка может сорваться или потребовать перехода в очный формат.

Регистрация биометрии не означает, что человек обязан оформлять недвижимость только онлайн. Очный способ через МФЦ, Росреестр или нотариуса сохраняется.

Какая электронная подпись нужна для сделки с недвижимостью

Для дистанционной сделки с недвижимостью нужна усиленная квалифицированная электронная подпись — УКЭП. Простая электронная подпись для такого сценария не подходит.

УКЭП подтверждает, что электронный документ подписан конкретным участником сделки. По юридическому значению такая подпись используется для значимых документов и должна принадлежать именно тому человеку, который участвует в сделке.

Для онлайн-сделки важно:

получить УКЭП заранее;

использовать подпись только лично;

не передавать доступ к подписи другим людям;

подписывать только проверенные документы;

сверять текст договора до подписания;

не подписывать файлы, полученные из сомнительных источников.

Усиленную квалифицированную электронную подпись для таких сценариев можно получить через приложение «Госключ». Перед сделкой нужно проверить, что приложение работает, учетная запись доступна, а подпись готова к использованию.

Как проходит онлайн-сделка с квартирой через Госуслуги

Онлайн-сделка с квартирой через Госуслуги строится вокруг электронной подачи документов, подтверждения личности и регистрации перехода права собственности.

Примерный порядок такой:

1. Проверить подтвержденную учетную запись на Госуслугах.

2. Зарегистрировать и подтвердить биометрию в ЕБС.

3. Получить усиленную квалифицированную электронную подпись через «Госключ».

4. Перейти в сервис «Приобретение недвижимости» на Госуслугах.

5. Пройти опрос об условиях сделки.

6. Указать данные объекта и участников.

7. Подготовить договор в электронном виде.

8. Подтвердить личность с помощью биометрии.

9. Проверить все условия договора и заявления.

10. Подписать документы УКЭП.

11. Направить пакет документов на регистрацию.

12. Дождаться результата регистрации.

13. Получить выписку из ЕГРН в личный кабинет.

На практике порядок может отличаться в зависимости от сделки. Например, при ипотеке добавляется банк, при нотариальной сделке — нотариус, при участии несовершеннолетних — документы органов опеки.

Главное правило: не подписывать документы, пока не проверены объект, цена, стороны, порядок расчетов, обременения и все существенные условия договора.

Какие документы нужны для онлайн-сделки с недвижимостью

Точный список документов зависит от объекта, состава собственников, формы расчетов, семейного статуса продавца и покупателя, ипотеки и необходимости нотариального удостоверения.

Обычно для сделки могут понадобиться:

паспорта участников;

сведения об объекте недвижимости;

выписка из ЕГРН или сведения из реестра;

правоустанавливающие документы продавца;

договор купли-продажи или дарения;

согласие супруга, если требуется;

документы по ипотеке, если сделка ипотечная;

разрешение органов опеки, если участвуют несовершеннолетние;

нотариальные документы, если сделка требует нотариального удостоверения;

доверенность, если кто-то действует через представителя;

документы по расчетам;

квитанция об оплате госпошлины, если она требуется.

Перед подачей документов важно проверить, нет ли в ЕГРН ареста, запрета регистрационных действий, ипотеки, ренты, сервитута или других обременений. Если обременение есть, нужно понять, мешает ли оно сделке и как его снять или учесть.

Для простой сделки между физическими лицами список может быть короче. Для сложной — лучше заранее получить консультацию юриста, нотариуса, банка или Росреестра.

Кому подходит онлайн-сделка через Госуслуги

Онлайн-сделка через Госуслуги удобна не всем, но может быть полезна в типовых ситуациях.

Дистанционный формат подходит, если:

продавец и покупатель находятся в разных регионах;

стороны хотят подать документы без визита в МФЦ;

сделка простая;

участники — физические лица;

у сторон есть подтвержденная биометрия;

у сторон есть УКЭП;

объект не имеет сложной истории;

нет спора между участниками;

стороны уверенно пользуются цифровыми сервисами;

документы заранее проверены.

Онлайн-формат особенно удобен, когда участникам трудно собраться в одном городе. Например, продавец находится в одном регионе, покупатель — в другом, а квартира расположена в третьем.

Но удобство не должно заменять проверку сделки. Покупателю все равно нужно проверить объект, право собственности продавца, обременения, историю переходов, зарегистрированных лиц и порядок расчетов.

Когда биометрия не нужна

Биометрия нужна именно для нового дистанционного сценария, когда документы на регистрацию недвижимости подаются онлайн с подтверждением личности через ЕБС.

Биометрия не нужна:

если сделка оформляется очно через МФЦ;

если документы подаются через Росреестр в обычном порядке;

если сделка проводится через нотариуса очно;

если используется другой предусмотренный законом способ подачи документов;

если участником сделки является юридическое лицо — по разъяснениям Росреестра биометрия для него не требуется.

Но отсутствие биометрии не означает, что для электронных документов не нужна электронная подпись. Если пакет подается в электронном виде, требования к подписи сохраняются.

Человек может отказаться от онлайн-сценария и выбрать очный формат. Это особенно разумно, если сделка сложная, участник не уверен в цифровых сервисах или хочет лично сверить документы со специалистом.

Нужно ли идти к нотариусу

Нотариус нужен не всегда. Простая купля-продажа квартиры между совершеннолетними собственниками при отсутствии специальных условий может проходить без нотариального удостоверения, если закон не требует иного.

Но есть сделки, где нотариус может быть обязателен или крайне желателен. Это зависит от состава собственников, объекта и условий договора.

К нотариусу стоит обратиться, если есть:

доли в праве собственности;

несовершеннолетние собственники;

недееспособные или ограниченно дееспособные участники;

доверенность;

брачный договор;

наследственная история;

спор между участниками;

сложные расчеты;

сомнения в воле стороны;

требование закона о нотариальной форме.

Онлайн-сервис не отменяет обязательное нотариальное удостоверение там, где оно требуется законом. Если сделка должна быть нотариальной, ее нельзя заменить простым электронным договором через Госуслуги.

При нотариальной сделке нотариус может направить документы на регистрацию в электронном виде. Поэтому даже если стороны обращаются к нотариусу, часть процедуры все равно может пройти дистанционно.

Сколько стоит онлайн-сделка с недвижимостью

Расходы зависят от вида сделки и ее условий. Сам онлайн-сценарий не отменяет госпошлины, нотариальных расходов, банковских услуг и расходов на подготовку документов, если они требуются.

Возможные расходы:

госпошлина за регистрацию права;

нотариальный тариф и услуги правового и технического характера, если сделка нотариальная;

расходы на подготовку договора;

расходы на юридическую проверку объекта;

расходы на электронную подпись или сервисы подписания — если применимо;

банковские расходы при ипотеке;

аккредитив, эскроу или сервис безопасных расчетов;

выписки, справки и дополнительные документы.

Размер госпошлины нужно проверять перед подачей документов. По НК РФ для государственной регистрации прав на недвижимость для физических лиц в общем случае указывается госпошлина 6000 рублей, но для отдельных объектов и юридически значимых действий могут действовать другие размеры. Для дорогих объектов с кадастровой стоимостью выше установленного порога применяется особый расчет. Поэтому перед оплатой лучше сверить сумму на Госуслугах, в Росреестре или по актуальной редакции НК РФ.

Сколько длится регистрация права собственности онлайн

Электронная регистрация обычно воспринимается как более быстрый способ подачи документов, но срок зависит от вида сделки, состава документов и оснований регистрации.

Росреестр рассматривает документы в сроки, установленные законом о государственной регистрации недвижимости. Если пакет полный, нет ошибок и сделка не требует дополнительных проверок, процедура проходит быстрее. Если есть противоречия, неполные сведения, обременения или необходимость уточнений, срок может увеличиться.

Результатом регистрации становится выписка из ЕГРН. Она приходит в электронном виде, обычно в личный кабинет на Госуслугах или в другой предусмотренный канал.

Перед сделкой важно учитывать не только срок регистрации, но и время на подготовку:

подтверждение биометрии;

получение УКЭП;

проверку объекта;

подготовку договора;

сбор согласий и разрешений;

согласование расчетов;

проверку документов банком, если есть ипотека.

Если сделка срочная, лучше заранее проверить техническую готовность всех участников.

Насколько безопасна онлайн-сделка с недвижимостью

Онлайн-сделка с недвижимостью защищается несколькими инструментами: подтвержденной учетной записью, биометрией, усиленной квалифицированной электронной подписью и регистрационными проверками.

Биометрия помогает подтвердить личность участника сделки. УКЭП подтверждает, что документы подписаны именно этим человеком. Но технические инструменты не отменяют бытовую и юридическую осторожность.

Чтобы снизить риски:

используйте только официальные сайты и приложения;

не переходите по ссылкам из мессенджеров;

не передавайте логин и пароль от Госуслуг;

не сообщайте коды из СМС;

не отдавайте телефон и доступ к «Госключу» третьим лицам;

регулярно меняйте пароль от Госуслуг;

проверяйте адрес сайта;

внимательно читайте договор перед подписанием;

не подписывайте пустые или непонятные документы;

проверяйте объект по ЕГРН;

используйте безопасные расчеты.

Если собеседник торопит, просит подписать документ «для проверки», отправляет ссылку в мессенджере или предлагает обойти официальный сервис, сделку лучше остановить и проверить все заново.

Можно ли оформить сделку, если стороны в разных регионах

Да, дистанционный формат особенно удобен, если продавец и покупатель находятся в разных регионах. В таком случае участникам не нужно собираться в одном МФЦ или приезжать в регион, где находится объект.

Но условия сохраняются:

у участников-физлиц должна быть подтвержденная биометрия;

документы подписываются УКЭП;

сделка должна подходить под электронный формат;

пакет документов должен быть корректным;

при обязательном нотариальном удостоверении нужен нотариус;

расчеты нужно организовать безопасно.

Если стороны в разных регионах, особенно важно заранее договориться о порядке расчетов. Для недвижимости часто используют аккредитив, эскроу-счет, банковскую ячейку или сервис безопасных расчетов. Какой вариант подходит, зависит от условий сделки и банка.

Когда лучше не оформлять сделку полностью онлайн

Онлайн-формат удобен, но не всегда лучший выбор. В сложных сделках личное участие нотариуса, юриста, банка или МФЦ может снизить риски.

Лучше не оформлять сделку полностью онлайн без дополнительной проверки, если есть:

объект с юридически сложной историей;

несколько собственников;

доли;

несовершеннолетние;

наследство;

доверенность;

ипотека с особыми условиями;

материнский капитал;

брачный договор;

спор между участниками;

аресты или запреты регистрационных действий;

продавец действует через представителя;

покупатель плохо разбирается в цифровых сервисах;

есть сомнения в личности второй стороны;

участник не понимает условия договора;

сторона сделки находится под давлением.

В таких случаях лучше сначала получить консультацию. Онлайн-сервис помогает подать документы, но не заменяет юридическую проверку объекта и условий сделки.

Кратко: онлайн-сделки с недвижимостью через Госуслуги в 2026 году

С 1 июля 2026 года документы на регистрацию недвижимости можно подать онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Для сделки через Госуслуги участникам-физлицам нужна подтвержденная биометрия в ЕБС и усиленная квалифицированная электронная подпись, которую можно получить через «Госключ».

После подписания электронных документов пакет направляется в Росреестр, а результатом регистрации становится выписка из ЕГРН. Очный формат через МФЦ, Росреестр или нотариуса сохраняется.

Главное:

онлайн-сделка не подходит для всех случаев;

биометрия нужна для дистанционного подтверждения личности;

документы подписываются УКЭП;

специальная отметка в ЕГРН больше не требуется при соблюдении условий закона;

сложные сделки лучше проверять заранее;

нельзя передавать доступ к Госуслугам, телефону, биометрии и электронной подписи третьим лицам.

Вопросы и ответы

Можно ли купить квартиру через Госуслуги в 2026 году?

Да, с 1 июля 2026 года граждане могут использовать подтвержденную биометрию при подаче документов на регистрацию недвижимости в электронном виде. Механизм доступен для сделок купли-продажи квартир через сервис на Госуслугах, если выполнены условия для электронной подачи.

Можно ли продать квартиру через Госуслуги?

Да, продавец может участвовать в дистанционной сделке, если его личность подтверждена через ЕБС, документы подписаны УКЭП, а сама сделка подходит под электронный формат.

Какая электронная подпись нужна для сделки с недвижимостью?

Для дистанционной сделки нужна усиленная квалифицированная электронная подпись. Ее можно получить через приложение «Госключ». Простая электронная подпись для такой сделки не подходит.

Где подтвердить биометрию?

Подтвержденную биометрию можно зарегистрировать в уполномоченных банках или с помощью сервиса выездной регистрации, если он доступен. Перед сделкой нужно проверить, что статус биометрии подтвержден.

Нужно ли заранее ставить отметку в ЕГРН для электронной сделки?

С 1 июля 2026 года специальная отметка в ЕГРН не требуется, если документы подписаны УКЭП, а личность правообладателя подтверждена через ГИС ЕБС.

Можно ли оформить сделку с недвижимостью онлайн, если стороны в разных городах?

Да, дистанционный формат особенно удобен, если стороны находятся в разных регионах. Но участникам-физлицам нужны подтвержденная биометрия и УКЭП.

Можно ли оформить сделку без биометрии?

Да, очный формат сохраняется: сделку можно оформить через МФЦ, Росреестр или нотариуса. Биометрия нужна именно для нового дистанционного сценария с подтверждением личности через ЕБС.

Нужно ли идти к нотариусу при онлайн-сделке?

Не всегда. Но если сделка требует обязательного нотариального удостоверения, онлайн-сервис это требование не отменяет. В таких случаях нужен нотариус.

Какие документы нужны для онлайн-сделки?

Обычно нужны паспорта участников, сведения об объекте, правоустанавливающие документы, договор, согласие супруга при необходимости, документы по ипотеке, разрешение органов опеки или нотариальные документы, если они требуются. Точный список зависит от сделки.

Чем подтверждается право собственности после онлайн-регистрации?

После регистрации право подтверждается выпиской из ЕГРН. Она поступает в электронном виде в личный кабинет или другим предусмотренным способом.

В 2026 году купить или продать квартиру через Госуслуги стало проще благодаря использованию подтвержденной биометрии и электронной подписи. С 1 июля граждане могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн без специальной отметки в ЕГРН, если личность подтверждена через ЕБС, а документы подписаны УКЭП.

При этом дистанционный формат не отменяет очную сделку, нотариуса и юридическую проверку. Для простой сделки между физическими лицами онлайн-сценарий может быть удобным, особенно если стороны находятся в разных регионах. Но при долях, несовершеннолетних, ипотеке, доверенности, наследстве, маткапитале или сомнениях в чистоте объекта лучше заранее обратиться к специалисту.