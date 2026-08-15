Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Умер актер из «Звездных войн» Ник Джозеф
Умер британский актер Ник Джозеф из фильма «Звездные войны»
Исполнитель роли майора Хекстрофона, подносившего медали принцессе Лее в финале культовой космической саги «Звездные войны», британский актер Ник Джозеф скоропостижно скончался.
Умер британский артист, известный по эпизодической роли в четвертом эпизоде франшизы, передает РИА «Новости».
«Актер из «Жители Ист-Энда» и «Звездных войн», сыгравший в фильме о Джеймсе Бонде и «Докторе Кто», скончался. По заявлению близкого друга, Ник Джозеф внезапно ушел из жизни», - отмечается в сообщении издания.
Джозеф запомнился зрителям по образу майора Архула Хекстрофона. В заключительной сцене картины он подносил награды принцессе Лее во время чествования Люка Скайуокера и Хана Соло.
Также артист принимал участие в съемках ленты бондианы «Шпион, который меня любил».
При жизни он активно посещал фанатские встречи, посвященные киновселенной. В 2027 году Джозеф планировал принять участие в праздновании 50-й годовщины легендарной картины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая от метастатического рака скончалась киномонтажер оригинальных «Звездных войн» Марсия Лукас. В середине того же месяца из-за осложнений после инсульта умер актер озвучки магистра Йоды Том Кэйн.