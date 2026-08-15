Умер актер из «Звездных войн» Ник Джозеф

Умер британский актер Ник Джозеф из фильма «Звездные войны»

Tекст: Мария Иванова

Умер британский артист, известный по эпизодической роли в четвертом эпизоде франшизы, передает РИА «Новости».

«Актер из «Жители Ист-Энда» и «Звездных войн», сыгравший в фильме о Джеймсе Бонде и «Докторе Кто», скончался. По заявлению близкого друга, Ник Джозеф внезапно ушел из жизни», - отмечается в сообщении издания.

Джозеф запомнился зрителям по образу майора Архула Хекстрофона. В заключительной сцене картины он подносил награды принцессе Лее во время чествования Люка Скайуокера и Хана Соло.

Также артист принимал участие в съемках ленты бондианы «Шпион, который меня любил».

При жизни он активно посещал фанатские встречи, посвященные киновселенной. В 2027 году Джозеф планировал принять участие в праздновании 50-й годовщины легендарной картины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая от метастатического рака скончалась киномонтажер оригинальных «Звездных войн» Марсия Лукас. В середине того же месяца из-за осложнений после инсульта умер актер озвучки магистра Йоды Том Кэйн.