Футбольный матч в Сочи отложили из-за опасности атаки дронов

Игру Первой лиги между «Сочи» и «Волгой» отложили из-за беспилотной опасности

Tекст: Мария Иванова

Стартовый свисток в противостоянии ульяновской и южной команд должен был прозвучать в 18.00 по московскому времени, однако организаторы приняли решение сдвинуть время начала мероприятия, передает РИА «Новости».

«В связи с объявлением беспилотной опасности начало матча откладывается. Запуск зрителей, имеющих действующие билеты на матч, на стадион «Фишт» будет осуществляться в ранее обозначенные сроки. При входе на стадион просим всех болельщиков незамедлительно проследовать в подтрибунные помещения, строго выполнять указания стюардов и сотрудников службы безопасности, а также сохранять спокойствие», – сообщили в пресс-службе клуба.

Точное время старта игры представители команды пообещали опубликовать на официальных информационных ресурсах позднее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте администрация Сочи призвала отдыхающих у моря срочно найти укрытие из-за угрозы беспилотников.

В феврале система противовоздушной обороны отразила атаку дронов на город.

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