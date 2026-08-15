Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Футбольный матч в Сочи отложили из-за опасности атаки дронов
Игру Первой лиги между «Сочи» и «Волгой» отложили из-за беспилотной опасности
Старт встречи шестого тура Первой лиги между «Сочи» и «Волгой» на стадионе «Фишт» перенесли, а зрителей попросили спуститься в подтрибунные помещения из-за угрозы с воздуха.
Стартовый свисток в противостоянии ульяновской и южной команд должен был прозвучать в 18.00 по московскому времени, однако организаторы приняли решение сдвинуть время начала мероприятия, передает РИА «Новости».
«В связи с объявлением беспилотной опасности начало матча откладывается. Запуск зрителей, имеющих действующие билеты на матч, на стадион «Фишт» будет осуществляться в ранее обозначенные сроки. При входе на стадион просим всех болельщиков незамедлительно проследовать в подтрибунные помещения, строго выполнять указания стюардов и сотрудников службы безопасности, а также сохранять спокойствие», – сообщили в пресс-службе клуба.
Точное время старта игры представители команды пообещали опубликовать на официальных информационных ресурсах позднее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте администрация Сочи призвала отдыхающих у моря срочно найти укрытие из-за угрозы беспилотников.
В феврале система противовоздушной обороны отразила атаку дронов на город.
Днем ранее власти объявили об опасности ударов с воздуха на федеральной территории Сириус.