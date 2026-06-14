Россияне столкнулись с финансовым произволом швейцарских банков из-за санкций

Tекст: Катерина Туманова

«Ключевая проблема сейчас кроется скорее в сфере банковского обслуживания. Некоторые наши сограждане сталкиваются с произволом швейцарских кредитно-финансовых учреждений, которые крайне широко трактуют антироссийские санкции», – рассказал он РИА «Новости».

Дипломат отметил, что негативное влияние западных рестрикций на обычных людей остается неизменным с 2022 года. Соотечественники серьезно ограничены в контактах с близкими из-за отсутствия прямого авиасообщения и невозможности осуществлять международные денежные транзакции.

Кроме того, россияне не могут быть уверены в сохранности личных посылок. Отправления из европейских стран с вещами и подарками нередко исчезают в пути, при этом местные почтовые операторы отказываются нести за это ответственность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Гармонин заявил, что стратегия нацбезопасности Швейцарии стала антироссийской. Генконсул Оранский сообщил о произволе французских банков в отношении россиян, а также о том, как французский банк заблокировал счет усыновленному россиянину из-за места рождения.