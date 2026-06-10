После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.11 комментариев
Госдума осудила агрессивную политику США в отношении Кубы
Госдума приняла заявление к ООН в связи с давлением США на Кубу
Госдума на пленарном заседании приняла официальное заявление, адресованное ООН и парламентам стран мира, в котором осудила усиление агрессивной политики США против Кубы.
В документе подчеркивается резкая эскалация напряженности, вызванная необоснованным и противоречащим международному праву давлением Соединенных Штатов на Остров свободы, передает РИА «Новости».
Парламентарии констатировали, что продолжающаяся экономическая, финансовая и энергетическая блокада Кубы представляет собой неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. По мнению депутатов, такие действия прямо нарушают устав ООН и усугубляют крайне тяжелое положение кубинского населения, спровоцированное нынешней американской администрацией.
Особую тревогу российских законодателей вызвало демонстративное развертывание ударной авианосной группы ВМС США в Карибском бассейне. В заявлении эти действия расцениваются как попытка военного и экономического шантажа с целью принудить кубинское руководство к уступкам и создать условия для смены власти. Депутаты выразили твердую поддержку кубинскому народу и подтвердили курс на дальнейшее укрепление российско-кубинского стратегического партнерства.
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