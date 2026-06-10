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    После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.

    11 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия никому ничего не должна

    Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

    15 комментариев
    10 июня 2026, 12:36 • Новости дня

    Госдума осудила агрессивную политику США в отношении Кубы

    Госдума приняла заявление к ООН в связи с давлением США на Кубу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госдума на пленарном заседании приняла официальное заявление, адресованное ООН и парламентам стран мира, в котором осудила усиление агрессивной политики США против Кубы.

    В документе подчеркивается резкая эскалация напряженности, вызванная необоснованным и противоречащим международному праву давлением Соединенных Штатов на Остров свободы, передает РИА «Новости».

    Парламентарии констатировали, что продолжающаяся экономическая, финансовая и энергетическая блокада Кубы представляет собой неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. По мнению депутатов, такие действия прямо нарушают устав ООН и усугубляют крайне тяжелое положение кубинского населения, спровоцированное нынешней американской администрацией.

    Особую тревогу российских законодателей вызвало демонстративное развертывание ударной авианосной группы ВМС США в Карибском бассейне. В заявлении эти действия расцениваются как попытка военного и экономического шантажа с целью принудить кубинское руководство к уступкам и создать условия для смены власти. Депутаты выразили твердую поддержку кубинскому народу и подтвердили курс на дальнейшее укрепление российско-кубинского стратегического партнерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский Минфин ввел новые санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.

    Кубинские дипломаты назвали эти ограничения предлогом для вооруженного вторжения на остров.

    Американский портал Axios узнал о вероятной подготовке военной операции США против Гаваны.

    9 июня 2026, 17:27 • Новости дня
    Фетисов возмутился решением IIHF заранее исключить Россию с ЧМ-2027 по хоккею
    Фетисов возмутился решением IIHF заранее исключить Россию с ЧМ-2027 по хоккею
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международная федерация хоккея преждевременно распределила команды на турнир предстоящего года, проигнорировав возможность возвращения отечественных спортсменов на мировую арену, считает двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

    Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов раскритиковал действия Международной федерации хоккея (IIHF), передает РИА «Новости». Организация заранее сформировала составы групп на чемпионат мира 2027 года, не включив туда российскую команду. Турнир пройдет в Дюссельдорфе и Мангейме с 14 по 30 мая.

    «Нас все время кормят обещаниями. Как они будут принимать решение, если сборную России вдруг допустят?» – возмутился легендарный спортсмен. По его словам, спортивные чиновники намеренно распределили команды сейчас, хотя могли дождаться осени для окончательного вердикта.

    Напомним, совет IIHF отстранил национальную команду от международных соревнований в конце февраля 2022 года, однако недавно в организации обещали рассмотреть данное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Позже совет организации пообещал рассмотреть вопрос допуска российских команд в индивидуальном порядке. В итоге президент IIHF Люк Тардиф анонсировал обсуждение статуса отстраненных спортсменов в сентябре.

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    9 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    Госдума приняла закон о единой базе кодов мобильных телефонов
    Госдума приняла закон о единой базе кодов мобильных телефонов
    @ Elisa Schu/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские парламентарии утвердили во втором и третьем чтениях инициативу об учете кодов мобильных устройств, документ разработали еще в декабре 2025 года в правительстве.

    Новый реестр включит сведения о разрешенных и запрещенных к использованию в стране гаджетах, передает РИА «Новости».

    Уникальный 15-значный номер присваивается каждому аппарату с SIM-картой и позволяет точно распознать его в сети. Заполнять систему поручат сотовым операторам и уполномоченным государственным органам.

    Провайдерам категорически запретят обслуживать абонентов, чьи устройства числятся в черном списке. Компания также откажет в услугах при попытке использовать чужой смартфон с одним и тем же номером.

    «Плата за включение устройств в единую базу IMEI взиматься не будет», – сообщил ранее глава комитета по информационной политике Сергей Боярский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале депутаты поддержали проект закона о контроле за IMEI.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    9 июня 2026, 20:38 • Новости дня
    Депутат Боярский: Россиян не будут штрафовать за авторизацию через Google и Apple
    Депутат Боярский: Россиян не будут штрафовать за авторизацию через Google и Apple
    @ ADAM VAUGHAN/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский опроверг появившиеся в СМИ и социальных сетях сообщения о якобы вводимых штрафах для граждан за авторизацию на российских сайтах через зарубежные сервисы и почтовые адреса.

    По словам депутата, распространяемая информация не соответствует действительности, а сведения о планах штрафовать пользователей за вход на сайты с помощью Gmail, Hotmail, Apple ID или Google ID являются недостоверными.

    «Данная информация не только не соответствует действительности, но и носит признаки массового вброса, на пустом месте будоражащего российское общество», – написал Боярский в своем канале в Max.

    Парламентарий объяснил, что закон устанавливает ответственность для владельцев интернет-площадок за нарушение механизма авторизации. Этот механизм был закреплен еще три года назад поправками в законодательство. Он предусматривает вход через телефон, биометрические данные, «Госуслуги» или российские платформы, включая банковские приложения. Владельцами сайтов, на которых ложится ответственность, могут быть как юридические, так и физические лица.

    При этом абсолютного большинства граждан, пользующихся социальными сетями, эти нововведения никак не коснутся, резюмировал глава профильного комитета.

    Напомним, депутаты Госдумы приняли закон об административной ответственности за нарушение правил авторизации в интернете. Группа парламентариев внесла этот документ на рассмотрение нижней палаты осенью прошлого года.

    Ранее сенатор Артем Шейкин исключил наказание для обычных граждан за использование VPN-сервисов.

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    9 июня 2026, 16:32 • Новости дня
    Госдума одобрила штрафы для интернет-ресурсов за зарубежные сервисы авторизации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий административную ответственность для владельцев сайтов и иных интернет-ресурсов за нарушение требований к авторизации пользователей, а также за несоблюдение правил применения рекомендательных технологий.

    Согласно действующему законодательству, авторизация пользователей на территории России должна осуществляться с использованием российского номера телефона, Единого портала государственных услуг, Единой биометрической системы либо иной информационной системы, владельцем которой является гражданин РФ или российское юридическое лицо, передает ТАСС.

    Поправки вводят штрафы для владельцев сайтов и иных интернет-ресурсов за неисполнение установленной законом обязанности по проведению авторизации пользователей при предоставлении доступа к информации.

    За нарушение указанного требования предусматривается административная ответственность. Размер штрафа составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до 700 тыс. рублей для юридических лиц.

    За повторное совершение указанных правонарушений размер штрафов будет увеличен. Для граждан он составит от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 1,4 млн рублей. 

    Такие же санкции предусмотрены за неисполнение требований Роскомнадзора о прекращении предоставления информации с использованием рекомендательных технологий: Кроме того, КоАП РФ дополняется нормами об ответственности владельцев интернет-ресурсов, использующих рекомендательные технологии с нарушением требований законодательства. Речь идет, в частности, о случаях сбора информации о предпочтениях пользователей, находящихся на территории России, если такие действия нарушают права и законные интересы граждан или организаций.

    Аналогичные санкции предусмотрены за применение рекомендательных технологий без информирования пользователей, а также за неразмещение обязательных сведений, включая документ, определяющий правила применения таких технологий, и адрес электронной почты для направления юридически значимых сообщений.

    Отдельный блок поправок касается взаимодействия операторов связи с правоохранительными органами. Законопроектом вводится административная ответственность за нарушение установленного порядка взаимодействия при проведении мероприятий по розыску лиц или обеспечению безопасности государства, а также за разглашение методов проведения таких мероприятий. Для юридических лиц штраф за подобное нарушение составит от трех млн до пяти млн рублей.

    При повторном совершении правонарушения предусматривается оборотный штраф в размере от одной сотой до трех сотых суммы выручки за календарный год, предшествующий году выявления нарушения. Одновременно повышается минимальный размер такого взыскания: если в настоящее время он не может быть менее 1 млн рублей, то после вступления поправок в силу нижний предел увеличится до 10 млн рублей.

    После одобрения обеими палатами парламента и подписания президентом закон вступит в силу в установленном порядке.

    В ноябре прошлого года группа депутатов внесла в парламент законопроект о наказании за использование зарубежных сервисов при регистрации. Весной этого года Антон Горелкин анонсировал запрет на анонимную регистрацию доменов в российских зонах.

    Прошлым летом в России ввели административную ответственность за незаконную передачу сведений для авторизации пользователей в интернете.

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    9 июня 2026, 14:38 • Новости дня
    Госдума приняла закон о новых правилах использования SIM-карт

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, который вводит новые правила использования SIM-карт несовершеннолетними и ограничивает расторжение договоров с операторами.

    Документ входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками, передает РИА «Новости». Законопроект был внесен правительством в декабре 2025 года и рассмотрен в первом чтении в феврале 2026 года.

    Согласно новым нормам, родители или законные представители получили право уведомлять оператора связи о передаче абонентского номера ребенку с указанием его возраста. Эта мера призвана обеспечить доступ к безопасному контенту и противодействовать мошенническим схемам. Особенности оказания услуг в таких случаях определит правительство.

    Кроме того, документ устанавливает, что расторгнуть договор об оказании услуг связи в отношении конкретного номера теперь можно только по истечении 90 дней с момента его выделения. Если абонент обращается с таким требованием раньше, оператор обязан приостановить оказание услуг и прекратить взимание платы. Данное нововведение направлено на борьбу с использованием одноразовых SIM-карт.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал разработку дополнительных мер для защиты россиян от киберпреступников.

    Вице-премьер России Дмитрий Григоренко рассказал о праве родителей не уведомлять операторов связи о передаче сим-карты детям.

    Правительство предложило запретить расторжение абонентских договоров в первые 90 дней для борьбы с одноразовыми номерами.

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    9 июня 2026, 16:57 • Новости дня
    Госдума одобрила передачу МВД полномочий Минтруда по мигрантам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в первом чтении правительственный законопроект, касающийся трудоустройства мигрантов.

    Документ предполагает передачу МВД полномочий Министерства труда и социальной защиты по утверждению списков профессий квалифицированных иностранных работников, передает РИА «Новости».

    Такие специалисты имеют право на получение вида на жительство в России по упрощенной процедуре. Кроме того, они могут устраиваться на работу вне квот, которые Минтруд устанавливает на основе заявок российских регионов.

    Законопроект также расширяет возможности трудоустройства для иностранцев и лиц без гражданства. Министерство внутренних дел по согласованию с Минтрудом сможет разрешать им работать не только в регионе выдачи соответствующих документов, но и в других субъектах страны с учетом экономических связей между ними.

    В мае правительство России внесло этот законопроект на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

    В конце прошлого года инициативу о передаче полномочий опубликовали на портале нормативных правовых актов.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал полицию проверить работу Министерства труда из-за спорного перечня профессий для иностранных специалистов.

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    9 июня 2026, 14:53 • Новости дня
    Госдума приняла закон о тревожной кнопке на «Госуслугах»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нижняя палата парламента приняла во втором и третьем чтениях документ о новых мерах борьбы с кибермошенниками.

    Документ вводит специальную тревожную кнопку на портале «Госуслуги», передает РИА «Новости». Сигнал от пострадавшего гражданина мгновенно поступит в государственную систему, откуда информацию оперативно передадут банкам, сотовым операторам и полиции.

    «Важно сделать дубль такой кнопки также в приложении «Макс» и в банковских приложениях», – заявил глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский. Кроме того, закон строго регламентирует работу телекоммуникационных компаний. Они обязаны выявлять подозрительные номера и блокировать их обслуживание.

    Если абонент лишился денег из-за того, что провайдер вовремя не прервал мошеннический звонок, компания должна возместить ущерб. Для получения выплаты пострадавшему потребуется постановление о возбуждении уголовного дела. При добросовестном выполнении оператором всех требований закона компенсация не предусмотрена.

    Дополнительно государственным ведомствам, Центробанку и банкам разрешили проводить бесплатные обзвоны граждан без их согласия. Эта мера поможет предотвращать преступления и оперативно предупреждать людей о сомнительных операциях. Для остальных массовых вызовов по-прежнему потребуется разрешение абонента.

    Ранее в Государственной думе представили второй пакет антимошеннических мер «Антифрод 2.0».

    Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил о планах внедрения специальной «красной кнопки» на портале госуслуг.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о резком снижении ущерба от действий телефонных аферистов.

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    10 июня 2026, 05:12 • Новости дня
    В сенат США поступил проект помощи Украине и санкциях против России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нижняя палата американского парламента передала на рассмотрение сената документ, предполагающий выделение помощи Киеву и введение новых ограничений в отношении Москвы.

    «Поступил в сенат», – сообщил американский конгресс о последних действиях по документу, передает РИА «Новости».

    В верхней палате конгресса предстоят дебаты по этому вопросу. Для одобрения нормы потребуется провести техническое голосование о завершении обсуждений, которое должны поддержать как минимум 60 сенаторов.

    После этого для окончательного утверждения документа законодателям потребуется простое большинство в 51 голос.

    Палата представителей Конгресса США проголосовала за проект с новыми антироссийскими санкциями и кредитами для Киева. Американист Малек Дудаков назвал этот процесс признаком ослабления влияния президента США Дональда Трампа на американских законодателей.

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    9 июня 2026, 13:33 • Новости дня
    Кремль спросили о переговорах Зеленского с Уиткоффом и Кушнером

    Песков: США не доводили до России детали разговора Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

    Tекст: Вера Басилая

    Американская сторона пока не ознакомила Москву с содержанием беседы спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Вашингтон еще не доводил до российской стороны подробности состоявшегося разговора спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    Беседа, со слов журналиста Axios Барака Равида, состоялась в понедельник, 8 июня.

    Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что контакт произошел совсем недавно. «Он же только что был, пока не доводили», – пояснил представитель Кремля.

    Позднее Песков уточнил, что американские переговорщики оперативно проинформируют Москву о содержании диалога, если в нем прозвучали значимые предложения. По его словам, передача информации состоится быстро, если в разговоре были зафиксированы новации, требующие внимания России.

    Ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с представителями президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Кремль выразил готовность принять американских переговорщиков по Украине в Москве.



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    9 июня 2026, 14:25 • Новости дня
    Госдума приняла закон о лицензировании торговли вейпами в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий обязательное лицензирование розничной и оптовой торговли табаком и никотинсодержащими товарами.

    Документ также наделяет регионы правом устанавливать временный запрет на продажу вейпов с весны 2027 года, передает РИА «Новости».

    «Лицензирование позволит сделать рынок табачной и никотинсодержащей продукции более прозрачным, сократить долю нелегального оборота и оградить несовершеннолетних от табака и вейпов», – пояснили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Выдачей лицензий на опт займется Росалкогольтабакконтроль, а на розницу – региональные власти.

    Срок действия разрешений составит до пяти лет. Соискателям потребуется оплатить госпошлину и не иметь налоговых долгов свыше 3 тыс. рублей. Кроме того, с весны 2028 года для розничной торговли потребуется помещение площадью не менее 5 кв. метров.

    Основные положения закона вступят в силу осенью 2026 года. Эксперимент с запретом вейпов продлится до весны 2032 года, после чего власти оценят его эффективность.

    В мае президент России Владимир Путин утвердил закон об административных штрафах за продажу нелегальной табачной продукции.

    В конце прошлого года депутаты Госдумы приняли запрет на реализацию сигарет и вейпов на остановках общественного транспорта.

    Ранее правительство предложило наделить регионы правом самостоятельного введения экспериментального запрета на розничную продажу электронных систем доставки никотина.

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    10 июня 2026, 05:04 • Новости дня
    L'AntiDiplomatico: США опасаются сближения Грузии с Россией и Китаем

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон и европейские страны расценивают укрепление связей Тбилиси с Москвой и Пекином как серьезную угрозу собственным стратегическим интересам, указывает итальянское издание L'AntiDiplomatico.

    Американские власти встревожены политическим курсом правящей партии «Грузинская мечта», передает РИА «Новости» со ссылкой на итальянское издание L'AntiDiplomatico.

    Белый дом опасается попадания Тбилиси в зону влияния главных геополитических оппонентов США.

    «Вашингтон все больше обеспокоен, что руководство в Тбилиси – партия «Грузинская мечта» – делает опасный поворот, отклоняясь в орбиту, контролируемую главными противниками США – Китаем и Россией. В связи с этим палата представителей США одобрила Закон о противодействии контролю Китая над Кавказом», – говорится в публикации.

    В материале указывается, что подобные шаги американских законодателей выглядят как проявление паранойи государства, утрачивающего статус мирового лидера. По мнению обозревателей, жесткая позиция Запада является попыткой ограничить суверенное право Грузии самостоятельно выбирать партнеров для развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе рассказал о давлении Запада из-за отказа присоединиться к антироссийским санкциям.

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    9 июня 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не стоит на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул необходимость тщательной подготовки любых контактов на высшем уровне, передает РИА «Новости».

    «В настоящий момент на повестке дня разговора нет – тем более, что каждый разговор должен быть хорошо подготовлен», – заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности прямой коммуникации глав государств.

    При этом пресс-секретарь отметил, что лидеры двух стран могут оперативно согласовать переговоры в случае возникновения такой необходимости. По его словам, контакты с американской стороной организуются достаточно быстро, если этого требует ситуация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о передаче Киеву более 20 тыс. тел погибших.

    В конце декабря прошлого года лидеры двух стран провели телефонные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Предыдущая беседа между главами государств состоялась 16 октября.

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    9 июня 2026, 13:30 • Новости дня
    Песков заявил о паузе в посредничестве США по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговорный процесс на украинском направлении временно приостановлен, однако американские дипломаты продолжают поддерживать рабочие каналы связи с Москвой и Киевом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Российские власти подтверждают работу диалоговых каналов с американской стороной, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал текущую ситуацию в дипломатических отношениях двух стран.

    «Сейчас, как вы правильно отметили, посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. Вместе с тем, американские переговорщики продолжают контакты. Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами», – сказал Песков.

    Ранее журналист издания Axios сообщил о телефонном разговоре Владимира Зеленского со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

    Отвечая на вопрос о передаче содержания этой беседы, представитель Кремля уточнил, что рабочие линии связи между государствами продолжают функционировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продолжении взаимодействия Москвы и Вашингтона в рабочем режиме.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о желании американского спецпосланника Стива Уиткоффа посетить Россию.

    Российская сторона поддерживает постоянные контакты с представителями США по дипломатическим каналам.

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    9 июня 2026, 13:53 • Новости дня
    Песков сообщил об ожидании приезда Уиткоффа и Кушнера

    Tекст: Ольга Иванова

    Сроки визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера пока не определены, однако российская сторона готова принять их.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможный визит американских представителей в Москву, передает РИА «Новости».

    По его словам, конкретные сроки поездки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию на данный момент остаются неизвестными.

    «Точной даты приезда к нам пока нет, но вместе с тем, естественно, мы в любой момент будем рады видеть их здесь, в России», – заявил Песков. Таким образом пресс-секретарь президента ответил на вопросы журналистов о согласовании графика двусторонних контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы принять американских переговорщиков.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о желании Стива Уиткоффа приехать в Россию.

    Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вскоре приедут в Москву для продолжения диалога.

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    10 июня 2026, 09:51 • Новости дня
    Кремль спросили о планах Путина поздравить Трампа

    Песков не подтвердил планы Путина поздравить Трампа с предстоящим 80-летием

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал говорить, будет ли президент России Владимир Путин поздравлять американского лидера Дональда Трампа с юбилеем.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков не смог уточнить, поздравит ли Владимир Путин Дональда Трампа с юбилеем, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос журналистов о возможном звонке или телеграмме, пресс-секретарь сослался на плотный график главы государства.

    «Пока много дел по российской повестке дня», – заявил Песков в комментарии телеканалу RTVI.

    Американский политик отметит свой 80-летний юбилей 14 июня.

    Накануне Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора лидеров России и США.

    До этого представитель Кремля заявил о неопределенности в вопросе поздравления американского президента.

    В прошлом году Владимир Путин поздравил президента США с 79-летием по телефону.

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    Названы болезни, которые наносят самый большой экономический ущерб России на триллионы рублей. Это ожирение и артериальная гипертензия. Они убивают человека не прямо, а постепенно. Это потеря не только трудоспособного человека 45-55 лет, а опытного специалиста, наставника, профессионала. Как решить эту проблему? Подробности

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    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

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    «Ничего – и вдруг красиво». Как на Дальнем Востоке обустраивается «город юности»

    У жителей Комсомольска-на-Амуре 12 июня – сразу два праздника: общероссийский и городской. Без малого век назад здесь торжественно заложили фундамент судостроительного завода – первого индустриального флагмана советского Дальнего Востока и самого города, строившегося комсомольцами-добровольцами. Долгожданная почти трехкилометровая набережная – свежий пример прямого участия жителей в стройке, практически непрерывно идущей с начала 1930-х. Неудивительно, что у легендарных добровольцев и нынешних волонтеров нашлось немало общего. Подробности

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    Единый евроистребитель развалился до взлета

    Германия и Франция развалили проект, который называли «одним из важнейших инструментов для суверенитета Европы в XXI веке». Речь идет о совместном создании истребителя шестого поколения. В чем именно не сошлись по этому поводу Берлин с Парижем и почему перед нами продолжение весьма старой тенденции? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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