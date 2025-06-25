Трамп: Обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом

Tекст: Валерия Городецкая

Трамп заявил на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО, что конфликт между Россией и Украиной является самым сложным в мире, передает ТАСС. По его словам, разрешение ситуации на Украине оказалось труднее, чем ожидалось.

Американский лидер отметил, что у него были проблемы с Владимиром Зеленским. «Честно говоря, у меня были некоторые проблемы с [Владимиром] Зеленским. Вы, возможно, читали об этом. Это (конфликт на Украине) сложнее, чем другие войны», – заявил глава Белого дома.

Кроме того, он подчеркнул, что обещание закончить конфликт за 24 часа было «сарказмом» и не должно восприниматься буквально.

Ранее Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий.

На прошлой неделе он Трамп сообщил о «небольшом прогрессе» в переговорах России и Украины.