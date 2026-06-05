Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Минфин США ввел новые санкции против Кубы
Новые санкции против Кубы и ее политических деятелей, вплоть до президента республики Мигеля Диас-Канеля, в четверг, 4 июня ввел американский Минфин.
В заявлении управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США указаны имена пяти человек, против которых введены санкции.
Среди подсанкционных представителей Кубы – сын и внук бывшего кубинского лидера Рауля Кастро Алехандро Кастро Эспин и Рауль Алехандро Кастро Калис, а также нынешний президент Кубы Мигель Диас-Канель.
Кроме того, США ввели санкции против пяти организаций, среди которых Министерство Революционных вооруженных сил, Кубинский институт дружбы народов и Комитеты по защите революции и другие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае США ввели санкции против разведки Кубы. Лавров выразил поддержку Кубе на фоне внешнего давления. Рубио назвал Кубу угрозой безопасности США.