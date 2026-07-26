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Флешмоб в поддержку продавцов Wildberries вышел на улицы городов
Масштабная социальная кампания в поддержку Wildberries с хэштегом #корзинавб охватила более 50 крупнейших российских городов, призывая покупателей поддержать отечественных предпринимателей новыми заказами.
Рекламные макеты с призывом поддержать селлеров появились на уличных экранах Russ от Москвы до Приморского края, передает пресс-служба RWB. Также акция охватила метрополитены Москвы, Петербурга и Новосибирска. Трансляция ведется и на фасаде Международного центра самбо и бокса в столице.
Аналогичные баннеры, направляющие пользователей на подборки товаров отечественных продавцов, добавлены на сайт и в приложение маркетплейса Wildberries. Инициатива стала продолжением стихийной народной акции помощи бизнесменам.
«С первых дней атак мы получали большое количество слов поддержки. А в социальных сетях люди призывали делиться своей корзиной, чтобы поддержать российских предпринимателей», – отметила глава RWB Татьяна Ким.
По словам основательницы маркетплейса, даже покупка давно отложенного товара является важной помощью брендам, которые сейчас остро нуждаются в поддержке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля логистические центры компании Wildberries подверглись массированной атаке украинских беспилотников.
Вскоре маркетплейс начал первые выплаты семьям погибших и пострадавшим сотрудникам.
Позже основательница компании Татьяна Ким заявила о старте денежных начислений для десятков тысяч наиболее уязвимых продавцов.