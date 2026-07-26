Флешмоб в поддержку продавцов Wildberries вышел на улицы городов

Tекст: Ольга Иванова

Рекламные макеты с призывом поддержать селлеров появились на уличных экранах Russ от Москвы до Приморского края, передает пресс-служба RWB. Также акция охватила метрополитены Москвы, Петербурга и Новосибирска. Трансляция ведется и на фасаде Международного центра самбо и бокса в столице.

Аналогичные баннеры, направляющие пользователей на подборки товаров отечественных продавцов, добавлены на сайт и в приложение маркетплейса Wildberries. Инициатива стала продолжением стихийной народной акции помощи бизнесменам.

«С первых дней атак мы получали большое количество слов поддержки. А в социальных сетях люди призывали делиться своей корзиной, чтобы поддержать российских предпринимателей», – отметила глава RWB Татьяна Ким.

По словам основательницы маркетплейса, даже покупка давно отложенного товара является важной помощью брендам, которые сейчас остро нуждаются в поддержке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля логистические центры компании Wildberries подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

Вскоре маркетплейс начал первые выплаты семьям погибших и пострадавшим сотрудникам.

Позже основательница компании Татьяна Ким заявила о старте денежных начислений для десятков тысяч наиболее уязвимых продавцов.