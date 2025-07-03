Замглавкома ВМФ Гудков погиб в Курской области

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале Кожемяко выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам Михаила Гудкова, Наримана Шихалиева и других военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в Курской области.

Кожемяко отметил, что Гудков был не только заместителем главнокомандующего ВМФ России, но и экс-командиром 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ. По его словам: «Генерал-майор Михаил Гудков погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами».

Губернатор Приморья рассказал, что лично знал Гудкова и часто с ним общался. Он подчеркнул, что Гудков был «сильным духом воином», который не мыслил себя вне флота и, даже занимая высокий пост, продолжал лично выезжать на позиции к морским пехотинцам.

Вместе с Михаилом Гудковым погиб его соратник Нариман Шихалиев, которого Кожемяко назвал «настоящим морпехом» и другом.

В феврале в Приморском крае состоялась церемония прощания с бойцом отряда «Тигр» Сергеем Дмитриевым, погибшим вместе с вице-губернатором Сергеем Ефремовым при выполнении боевой задачи.

Ефремов погиб в районе активных боев в Курской области, возвращаясь с боевого задания, когда его машина подорвалась на мине. Он был известен под позывным «Кубинец», за проявленные мужество и героизм награжден званиями Героя ДНР и Героя Приморья.