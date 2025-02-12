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В Приморье простились с погибшим в Курской области бойцом из отряда «Тигр»
В Приморском крае состоялась церемония прощания с бойцом отряда «Тигр» Сергеем Дмитриевым, погибшим вместе с вице-губернатором Сергеем Ефремовым при выполнении боевой задачи.
Церемония прощания с Дмитриевым прошла 12 февраля, в ней приняли участие родственники, друзья, сослуживцы и жители Приморья, собравшиеся почтить память погибшего, передает ТАСС.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко также присутствовал на церемонии. Он подчеркнул, что Сергей Дмитриев погиб как герой, и батальон «Тигр» вместе с 155-й бригадой будут мстить за своих товарищей. Президент России Владимир Путин присвоил ему орден Мужества посмертно.
Ефремову Путин присвоил звание Героя России.
Ефремов погиб в районе активных боев в Курской области, возвращаясь с боевого задания, когда его машина подорвалась на мине. Он был известен под позывным «Кубинец», за проявленные мужество и героизм награжден званиями Героя ДНР и Героя Приморья.