Захарова пошутила над отказом премьера Дании от переговоров с Россией

  • Новость часаВС России поразили три электроподстанции и сухогруз с оружием для ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Первым «Суперджетам» установят российское «сердце»
    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров
    Украина отказалась менять границы Донбасса по предложению США
    Врач: Борьба с «зимним авитаминозом» способна сделать человека больным
    Названо время продолжения переговоров России, США и Украины
    В порту Усть-Луги начался пожар после атаки беспилотника
    Украинские дроны убили двух жителей смоленского Ярцево
    Лондон прокомментировал задержание военнослужащего США за шпионаж
    Китай закупил чипы Nvidia H200 в обход санкций США
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

    10 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    27 комментариев
    11 ноября 2026, 10:46 • Новости дня

    Захарова пошутила над отказом премьера Дании от переговоров с Россией

    Захарова с иронией оценила отказ премьера Дании от переговоров с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен представлять Европу на возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    «На «камень, ножницы» еще не скидывались?» – написала дипломат в Telegram-канале.

    Ранее Фредериксен заявила, что не хотела бы быть переговорщиком от Европы в диалоге с Россией.

    Как утверждало издание Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов, европейские страны обсуждают кандидатуру переговорщика для диалога с Москвой по украинскому урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Захарова отметила необходимость объяснений европейцев о визите на переговоры в Абу-Даби.

    Во вторник посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил о выпуске ВСУ 8,2 тыс. боеприпасов по России в преддверии переговоров по урегулированию конфликта.

    В субботу Мария Захарова заявила о неуместности европейцев на переговорах по Украине из-за планов Лондона и Парижа разместить многонациональные силы.

    10 ноября 2026, 16:42 • Новости дня
    Более 5 тыс. заявок поступило на третий поток «Время героев» за первые сутки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организаторы третьего потока программы «Время героев» для участников спецоперации без высшего образования получили свыше 5 тыс. заявок за первые сутки работы, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

    «Мы вчера во второй половине дня стартовали, еще меньше суток прошло – более 5 тыс. заявок. Настолько решение президента для людей актуально и имеет существенное значение», – цитирует Кириенко ТАСС.

    По словам первого замруководителя администрации президента, доступ ко всем проектам главы государства является открытым, что дает каждому возможность свободно оформить заявку на участие.

    Для кандидатов третьего потока установили отдельные требования: наличие российского гражданства, проявленные в боевых действиях мужество и героизм, а также среднее общее, среднее профессиональное или незаконченное высшее образование. Срок подготовки сократили до трех лет за счет новых образовательных технологий. Первые полтора года займет теоретическая часть в Президентской академии, затем участники перейдут на очно-заочный формат. Прием заявок на сайте программы завершится 25 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко сообщил о старте отбора на третий поток федеральной программы «Время героев».

    В пятницу политолог Никита Сетов заявил о необходимости дать доказавшим свои морально-волевые качества ветеранам спецоперации возможность продолжить служение стране на соответствующих должностях без дипломов о высшем образовании.

    В четверг президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать аналогичную проекту «Время героев» программу обучения для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 17:47 • Новости дня
    Крупнейший металлургический завод Украины начал консервацию производства

    Завод «АрселорМиттал Кривой Рог» на Украине перешел в режим консервации

    Крупнейший металлургический завод Украины начал консервацию производства
    @ REUTERS/Ueslei Marcelino

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Крупнейший металлургический комбинат Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» начал процесс консервации производства после ракетных ударов.

    Предприятие переводится в режим «холодной остановки», пишет украинское издание «Страна». «По нашей текущей оценке, безопасная работа невозможна, пока продолжается война. После завершения войны, когда условия это позволят, мы начнем диалог с правительством Украины и повторно оценим, можно ли безопасно и устойчиво возобновить работу», – заявило руководство предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «АрселорМиттал» потеряла свыше 1,1 млрд долларов после остановки предприятия на Украине.

    Ранее Криворожский горсовет обратился к собственнику предприятия, индийскому миллиардеру Лакшми Митталу с просьбой пересмотреть планы консервации металлургического завода.

    В середине октября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил об остановке сталелитейного производства на Украине в результате массированных ударов.

    Комментарии (10)
    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 12:14 • Новости дня
    Гражданин Германии задержан за убийство главврача московской клиники

    Гражданин Германии задержан за убийство главного врача клиники в Новой Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правоохранительные органы задержали гражданина Германии по подозрению в убийстве главного врача московской «КМ-Клиник» Марины Каган, сообщили в ГСУ СК по Москве.

    Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в частном доме в Новой Москве, передает ТАСС.

    «Задержан подозреваемый в убийстве женщины в Новой Москве. Им оказался гражданин Германии 1996 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», – сообщили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новой Москве нашли тело главврача частной клиники.

    Комментарии (2)
    10 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    Совет ЕС решил направить военную миссию на Украину

    Совет ЕС впервые решил разместить миссию по подготовке военных на Украине

    Совет ЕС решил направить военную миссию на Украину
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз впервые организует присутствие своей военной миссии по подготовке украинских военнослужащих непосредственно на территории Украины, сообщил Совет ЕС.

    Евросоюз впервые организует присутствие своей военной миссии по подготовке украинских военных непосредственно на территории Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Совета ЕС.

    «Совет также принял решение обеспечить присутствие миссии на Украине», – говорится в документе. Отмечается, что миссия будет работать в координации с Вооруженными силами Украины и международными партнерами, включая США, Британию, Канаду, Норвегию и НАТО.

    Ранее Брюссель исключал возможность переноса деятельности миссии на Украину. Решение принято по итогам стратегического пересмотра деятельности EUMAM Ukraine, созданной осенью 2022 года. Одновременно мандат миссии продлен до 15 ноября 2028 года, на этот период выделено почти 315,9 млн долларов.

    Состав направляемого персонала, его статус, местонахождение и сроки начала работы пока не уточняются. По данным Совета ЕС, с момента создания миссии подготовку прошли более 100 тыс. украинских военных.

    В МИД России подчеркивали, что размещение западных военных на украинской территории рассматривается Москвой как иностранное вмешательство, а любые зарубежные контингенты станут законными целями для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Совет ЕС принял решение о продлении мандата Военной миссии Евросоюза по оказанию помощи Украине до 15 ноября 2028 года.

    Ранее Британия, Франция и другие европейские страны выразили намерение предоставить Киеву гарантии безопасности вне НАТО после окончания конфликта с Россией.

    Также российская сторона назвала европейские воинские подразделения правомерными целями для ударов в случае их появления на украинской территории.

    Комментарии (16)
    10 ноября 2026, 19:52 • Новости дня
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    @ Artur Widak/Zuma/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские чиновники заявили о готовности восстановить действовавшие во времена холодной войны механизмы предотвращения конфликтов и обсудить соглашения об ограничении вооружений, пишет газета Financial Times (FT).

    Представители Европы заявили о намерении рассмотреть возможность восстановления механизмов предотвращения конфликтов, которые действовали во времена холодной войны, передает РИА «Новости» со ссылкой на FT.

    В качестве одного из примеров подобного формата взаимодействия сторон упоминается Договор по открытому небу 1992 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник источник в российской делегации сообщил о выработке элементов новой архитектуры европейской безопасности на переговорах в Абу-Даби.

    Ранее европейские представители отвергли предложение США о разморозке части российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине.

    В феврале в Белом доме заявили о намерении Вашингтона выработать новое соглашение с Россией после окончания действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

    Комментарии (30)
    10 ноября 2026, 11:28 • Новости дня
    МИД Франции оценил слова Трампа об изменении границ Украины

    Глава МИД Франции Барро выступил за неизменность границ Украины

    МИД Франции оценил слова Трампа об изменении границ Украины
    @ Firas Abdullah/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его полностью устраивает нынешняя форма Украины как независимого государства.

    Глава французской дипломатии прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, что после урегулирования конфликта Украина может получить другие очертания, передает ТАСС.

    «Я не хочу интерпретировать [слова президента США]. Украина имеет форму, которая меня устраивает. Это форма независимого государства, которое само решило распоряжаться своим будущим, писать собственную историю», – сказал Барро.

    В понедельник президент США Дональд Трамп выразил уверенность в изменении границ Украины после завершения конфликта.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина с точки зрения географии уже другая страна, новые территориальные реалии очевидны и неоспоримы.

    Комментарии (6)
    10 ноября 2026, 18:22 • Новости дня
    Политолог Мухин: В ОДКБ не намерены терпеть флирт Армении с НАТО
    Политолог Мухин: В ОДКБ не намерены терпеть флирт Армении с НАТО
    @ Сергей Отрошко

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытки Армении переориентироваться на Запад при сохранении доступа к закрытой информации ОДКБ вызывают вопросы у других участников организации. Ереван уже несколько лет саботирует работу объединения, но при этом продолжает сотрудничать с НАТО, что ставит под сомнение возможность сохранения нынешнего формата отношений с союзниками, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мухин. Ранее было объявлено, что Армению могут лишить права голоса в ОДКБ.

    «Ереван уже несколько лет саботирует работу ОДКБ, но при этом по-прежнему имеет доступ к информации о внутренней кухне организации. Одновременно Армения де-факто пытается переориентироваться на Запад. С этой целью силовые структуры республики даже принимают участие в учениях НАТО. Поэтому желание союзников ограничить ее права в рамках ОДКБ вполне понятно», – сказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

    «Подобная двойственность не может не смущать Москву и других участников договора. Получается, что армянские власти, имея доступ ко всем закрытым документам, буквально флиртуют с Североатлантическим альянсом. Усидеть на двух стульях при таком раскладе не получится», – пояснил эксперт.

    «Вопрос об исключении Армении из ОДКБ или изменении ее статуса поднимается уже не впервые, и сейчас он звучит вполне уместно. Позиция России и остальных членов ОДКБ по этому вопросу согласована, поэтому, скорее всего, Еревану придется либо вернуться к полноценной работе в организации, либо покинуть ее ряды», – добавил собеседник.

    «Таким образом, теперь решение зависит от самого Еревана. Правительству Никола Пашиняна необходимо определиться: насколько важно для Армении оставаться частью евразийских институтов? Однако с учетом географического положения разрыв с Россией и партнерами грозит республике дальнейшей потерей суверенитета и серьезными экономическими проблемами», – заключил Мухин.

    Ранее стало известно, что Армению могут лишить права голоса в ОДКБ. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, добавив, что государства – участники объединения намерены применить в отношении Еревана статью 25 устава организации в связи с неуплатой взносов на протяжении более двух лет.

    «Проект соответствующего решения предусматривает приостановку права выдвижения граждан Армении на квотные должности в органах организации и лишение права голоса до полного погашения задолженности», – отметил Лавров. При этом право республики на коллективную безопасность сохранится.

    Ранее генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что Армения фактически вышла из объединения, и допустил ее исключение из-за долгов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что дальнейшие шаги прописаны в документах блока, а будущее страны в нем зависит от итогов обсуждений между участниками.

    Сами армянские власти не намерены возвращаться к сотрудничеству в рамках объединения. «Мы уже давно прекратили участие в работе этой организации, заморозили членство», – заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян. Премьер-министр Никол Пашинян в свою очередь признал, что интерес к ОДКБ у республики утрачен.

    Комментарии (10)
    10 ноября 2026, 15:33 • Новости дня
    В ВСУ предрекли превращение Киева и Одессы в непригодные для жизни города

    Офицер ВСУ допустил превращение городов Украины в непригодные для жизни

    В ВСУ предрекли превращение Киева и Одессы в непригодные для жизни города
    @ Ty O'Neil/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский заявил, что крупные украинские города могут стать непригодными для жизни без достижения договоренностей о прекращении огня грядущей зимой.

    По его словам, крупные украинские населенные пункты рискуют оказаться полностью непригодными для проживания людей в том случае, если власти страны не сумеют достичь договоренностей о прекращении боевых действий в предстоящий зимний период, передает РИА «Новости».

    «Если мы не договоримся о прекращении огня этой зимой… крупные города, такие как Киев, Харьков, Одесса, станут непригодными для жизни», – заявил Ярославский изданию «Страна».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военный аналитик Борис Рожин заявил о подготовке Киева к затягиванию боевых действий.

    Летом Berliner Zeitung написала об угрозе превращения многих крупных городов Украины в непригодные для жизни из-за обрушения энергосистемы.

    В прошлом году Foreign Affairs отметил неспособность поврежденной энергосистемы Украины обеспечить электричеством всю страну.

    Комментарии (9)
    11 ноября 2026, 02:21 • Новости дня
    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров

    Политолог Ухов: В Абу-Даби обсуждаются условия капитуляции Киева

    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров
    @ Wang Zecong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Стратегия Владимира Путина и успехи российских войск создали условия для переговоров в Абу-Даби – ослабление военного потенциала ВСУ побудило США усадить украинскую сторону за стол переговоров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. При этом он отметил, что выработка устойчивого мира с учетом интересов России потребует долгой дипломатической работы. Во вторник в ОАЭ начались переговоры России, Украины и США.

    «Переговоры в Абу-Даби стали итогом стратегической победы России и Владимира Путина лично. За последние месяцы ВС РФ существенно усилили удары по территории Украины: серьезный ущерб нанесен объектам энергетики, дата-центрам, военной промышленности и логистическим центрам, обслуживающим ВСУ», – говорит политолог Илья Ухов.

    На этом фоне военный потенциал противника стал «таять на глазах». Киев не способен восстановить утраченные возможности. Сложившаяся ситуация подала Вашингтону отчетливый сигнал: Украина проигрывает, а значит, Владимира Зеленского необходимо усадить за стол переговоров. В результате Киев оказался в безвыходном положении.

    «Атмосфера складывающегося диалога такова, что стороны фактически пытаются «начертить» условия для капитуляции Киева. Даже западная пресса в своих «сливах» не отрицает необходимости для Украины отказаться от целого ряда территорий. Таким образом, военное превосходство России в этом конфликте становится все более очевидным», – продолжает эксперт.

    Тем не менее, по его мнению, не стоит строить завышенных ожиданий относительно итогов переговоров. «Речь идет о сложном и долгом дипломатическом процессе, который должен привести к установлению стабильного мира, учитывающего интересы России на долгие годы вперед. Впрочем, сам факт обсуждения новой архитектуры безопасности в Европе позволяет говорить о том, что дискуссия развивается в правильном русле, и это одна из главных целей России», – завершил Ухов.

    Напомним, во вторник в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. Это первая встреча в таком формате с февраля. Делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский, Киев представляет руководитель СВР Рустем Умеров. Посредниками со стороны Штатов выступают спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

    Первый день консультаций продлился четыре с половиной часа, в среду делегации продолжат работу. Госсекретарь США Марко Рубио высоко оценил встречу. «Похоже, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными», – сказал он.

    Главной темой встречи стала будущая система безопасности на континенте после завершения конфликта. Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что повестка предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и региона в целом. «Мы такой подход только приветствуем», – подчеркнул министр.

    Представители ЕС также прибыли в Абу-Даби, однако их за столом переговоров не было. Отмечается, что европейская делегация была «неподалеку от места проведения встречи». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что участие Европы в переговорах не предусмотрено.

    Вопрос о возобновлении трехстороннего диалога обсуждался на встрече Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге в октябре. «Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме», – отмечал помощник президента Юрий Ушаков.

    Три предыдущих раунда переговоров состоялись в начале года, два из них прошли в Абу-Даби и один в Женеве. По итогам женевской встречи Мединский назвал консультации «тяжелыми, но деловыми».

    Комментарии (3)
    11 ноября 2026, 06:14 • Новости дня
    В порту Усть-Луги начался пожар после атаки беспилотника

    Дрозденко: В порту Усть-Луги начался пожар после атаки беспилотника

    В порту Усть-Луги начался пожар после атаки беспилотника
    @ МЧС России/«ВКонтакте»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В портовой зоне Усть-Луги Ленинградской области произошло возгорание в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

    «Предварительно, в результате атаки БПЛА есть попадание в портовой зоне Усть-Луга, произошло возгорание, необходимые силы и средства приступили к тушению», – написал Дрозденко в Max.

    Он добавил, что в Усть-Луге произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции. Дальнейшая информация уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду системы противовоздушной обороны уничтожили над Ленинградской областью 141 беспилотник.

    Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщил о ликвидации горения в порту Усть-Луги после атаки БПЛА.

    Также Дрозденко сообщил о полной ликвидации последствий атаки украинских войск в порту Усть-Луги.

    Комментарии (11)
    10 ноября 2026, 22:10 • Новости дня
    Банк России назвал число принимающих карты «Мир» стран

    Банк России сообщил о работе карт «Мир» в 13 странах

    Tекст: Антон Антонов

    Банковская карта «Мир» сейчас функционирует в 13 государствах, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

    Бакина выступила с лекцией «Кто может отключить вашу карту? Как Россия создавала платежный суверенитет», передает РИА «Новости».

    «Назвать, в каких странах карта «Мир» работает, мы не можем… Могу назвать только количество – это 13 стран», – сказала Бакина, отметив, что регулятор сознательно ограничивает разглашение подобных сведений.

    По словам Бакиной, Банк России воздерживается от раскрытия списка государств, где принимают российскую карту, «для того, чтобы не подставлять наших партнеров под санкционные в том числе риски», поэтому такие детали в публичной плоскости не комментируются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бакина объяснила продолжение работы карт Visa и Mastercard в России их приравниванием к карте «Мир».

    В сентябре объем эмиссии отечественных карт «Мир», превысивший 520 млн штук, занял основную долю на российском рынке.

    Летом генеральный директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин сообщил о доле карт «Мир» в России на уровне 85%.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 15:55 • Новости дня
    Делегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби

    Первый день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби продлился 4,5 часа

    Делегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби
    @ REUTERS/Rula Rouhana

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Абу-Даби завершился первый день переговоров США, России и Украины о континентальной безопасности, где российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, а украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

    Встреча продлилась четыре с половиной часа с учетом сорокаминутного перерыва, передает ТАСС. Ожидается, что в среду переговорный процесс возобновится.

    Главной целью встреч стало обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период. Участники диалога сосредоточат внимание на выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров заявил о получении украинской делегацией мандата на обсуждение всех вопросов.

    Источник в российской переговорной группе сообщил о выработке элементов новой архитектуры европейской безопасности в качестве ключевой задачи встречи.

    В понедельник Умеров анонсировал отправку украинской стороны в Абу-Даби для участия в консультациях по урегулированию конфликта.

    Комментарии (14)
    11 ноября 2026, 01:45 • Новости дня
    Летевшие в Петербург рейсы приземлились в Хельсинки

    Tекст: Антон Антонов

    Два пассажирских самолета из Стамбула и Хургады, следовавшие в аэропорт Пулково, из-за ограничений по безопасности временно приземлились в Хельсинки, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    «Из-за ограничений по безопасности, действующих в аэропорту Петербурга, два следовавших туда из Стамбула и Хургады пассажирских самолета совершили посадку в международном аэропорту Хельсинки», – сказал источник ТАСС.

    По словам источника, экипаж еще одного самолета, следовавшего из Хургады в Петербург, находясь в воздушном пространстве Литвы, принял решение выполнить посадку в Калининграде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Санкт-Петербурга объявлена угроза БПЛА.

    Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Пулково.

    Жители Латвии получили сообщения о вероятной воздушной угрозе.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 16:01 • Новости дня
    В Европарламенте потребовали от Украины закрыть все пыточные тюрьмы в стране
    В Европарламенте потребовали от Украины закрыть все пыточные тюрьмы в стране
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа депутатов Европарламента во главе с Фернаном Картайзером потребовала от властей Украины закрыть пыточные тюрьмы и освободить незаконно удерживаемых в них людей.

    Евродепутаты направили письмо постоянному представителю Украины при ЕС Тарасу Качке с призывом закрыть незаконные места лишения свободы и освободить задержанных участников протеста 2 ноября, передает ТАСС.

    В обращении содержится требование немедленно закрыть объект в Петропавловской Борщаговке и другие подобные места на Украине, где могут нарушаться права человека, а также освободить всех нелегально содержащихся там заключенных.

    «Мы также требуем немедленного освобождения и прекращения судебного преследования профессионального медика Валентины Молодой и водителя скорой помощи Виктора Ена», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украинская журналистка Диана Панченко заявила о получении более тысячи писем с адресами незаконных тюрем.

    В четверг депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине на фоне сообщений об издевательствах над людьми в секретной тюрьме под Киевом.

    В среду Служба безопасности Украины сообщила о задержании водителя скорой помощи Виктора Ена и еще одной участницы протестов у неофициальной тюрьмы Нацгвардии под Киевом.

    Комментарии (8)
    10 ноября 2026, 22:10 • Новости дня
    Врач: Борьба с «зимним авитаминозом» способна сделать человека больным

    Терапевт Парамонов объяснил опасность приема витаминов по принципу «хуже не будет»

    Врач: Борьба с «зимним авитаминозом» способна сделать человека больным
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Витамин B6 при приеме высоких доз может вызывать периферическую нейропатию, избыток витамина D приводит к образованию камней и повреждению почек, витамин A в больших дозах токсичен для печени, передозировка цинка может привести к неврологическим нарушениям, а избыток йода способен нарушить работу щитовидной железы, сказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт Алексей Парамонов. По его словам, витамины нужны человеку для здоровья, но их избыток может сделать его больным.

    «Магний сегодня рекламируют буквально от всего: от усталости, тревоги, раздражительности, бессонницы, судорог и даже проблем с сердцем. Здесь есть распространенная логическая ошибка. Магний действительно необходим для работы нервной системы и мышц, но из этого совершенно не следует, что дополнительные дозы магния улучшают работу этих систем у человека, который не испытывает его недостатка. Например, хороший систематический обзор показал, что магний практически не помогает при обычных ночных судорогах ног у пожилых людей. А исследования его влияния на бессонницу дают противоречивые результаты, причем качество доказательств низкое», – говорит Парамонов.

    По словам врача, убедительных оснований назначать магний всем, кто испытывает стресс, тревогу или проблемы со сном, нет. При подтвержденном дефиците восполнять его действительно необходимо, однако усталость после рабочего дня сама по себе еще не говорит о нехватке магния.

    При здоровых почках получить избыток магния из обычной пищи практически невозможно. Прием концентрированных добавок и препаратов может привести к передозировке. Чаще всего она сопровождается диареей, тошнотой и болями в животе. При очень высокой концентрации магния в крови возможны снижение артериального давления, мышечная слабость, нарушения дыхания и сердечного ритма. Особенно опасна передозировка для людей с нарушенной функцией почек.

    «В американских рекомендациях верхний допустимый уровень магния из добавок и лекарств для взрослых составляет 350 миллиграмм в сутки. Это не граница отравления, а ориентир безопасности, установленный прежде всего с учетом желудочно-кишечных побочных эффектов. Магний из пищи в это ограничение не входит. При приеме добавок нужно учитывать и взаимодействия с лекарствами. Например, магний может нарушать всасывание некоторых антибиотиков. Кроме того, он содержится в отдельных антацидах и слабительных, поэтому можно незаметно получать его сразу из нескольких источников», – поясняет терапевт.

    Отдельно эксперт обратил внимание на популярные в России препараты магния с витамином B6. По его словам, убедительных доказательств того, что всем, кто принимает магний, необходим и этот витамин, нет. При этом длительный прием избыточных доз B6 может приводить к повреждению периферических нервов.

    Магний не входит в число наиболее опасных добавок, а случайный прием одной таблетки обычно не вызывает проблем. Однако принимать его месяцами, руководствуясь принципом «хуже не будет», эксперт не рекомендует, поясняет специалист. Минеральную воду с магнием он при этом относит к пищевым продуктам: при обычном употреблении она безопасна для большинства здоровых людей, однако считать ее средством от стресса или бессонницы не стоит.

    Опасные витамины

    «С другими витаминами и микроэлементами ситуация еще интереснее. Долгое время считалось, что витамины в лучшем случае полезны, а в худшем просто бесполезны. Но у нас появились хорошие исследования, показывающие, что некоторые добавки могут приносить вполне измеримый вред. Например, бета-каротин в больших дозах повышает риск рака легкого у курильщиков. Это один из самых убедительных примеров того, как вещество, которое считали антиоксидантом и защитником от рака, в клинических исследованиях показало противоположный эффект», – отмечает собеседник.

    Витамин B6 при длительном приеме высоких доз, по словам Парамонова, может вызывать периферическую нейропатию – онемение, покалывание, нарушения чувствительности и координации. Избыток витамина D приводит к повышению кальция в крови, образованию камней и повреждению почек, а в тяжелых случаях к почечной недостаточности. Витамин A в больших дозах токсичен для печени, а при беременности избыток готового витамина A (ретинола) особенно опасен для развития плода. Избыточный прием цинка нарушает усвоение меди и может привести к анемии и неврологическим нарушениям, а избыток йода способен нарушать работу щитовидной железы, вызывая как гипотиреоз, так и гипертиреоз.

    «Препараты железа не нужно принимать на всякий случай. Они нередко вызывают желудочно-кишечные побочные эффекты, а при заболеваниях, сопровождающихся накоплением железа, могут быть опасны. Есть и еще одна проблема. Люди часто одновременно принимают поливитамины, отдельные витамины, препараты «для волос», «для иммунитета» и «от стресса». В результате одни и те же вещества поступают из нескольких препаратов, а человек даже не представляет себе их суммарную дозировку», – рассказывает врач.

    Сдавать анализы сразу на все витамины, по мнению терапевта, тоже не нужно, это еще один распространенный миф, который активно поддерживает индустрия лабораторных обследований. По его мнению, ежегодно проверять у здорового человека концентрации всех витаминов и микроэлементов нет необходимости. Такие комплексные исследования стоят дорого, многие их показатели трудно интерпретировать, а некоторые вообще плохо отражают обеспеченность организма конкретным веществом. Например, концентрация магния в крови не всегда хорошо отражает его общие запасы, поэтому делать такой анализ каждому уставшему человеку бессмысленно. Даже анализ на витамин D, ставший едва ли не обязательным элементом любого обследования, современные международные рекомендации не предлагают выполнять всем здоровым людям подряд.

    «Правильный подход другой. Врач оценивает питание, заболевания, принимаемые лекарства и симптомы, а затем назначает конкретные исследования, если для них есть основания. Например, при подозрении на дефицит железа могут понадобиться общий анализ крови и ферритин, при определенных видах анемии или неврологических нарушениях витамин B12, при заболеваниях почек или приеме некоторых лекарств магний и другие электролиты. При этом существуют ситуации, когда профилактические добавки действительно необходимы без предварительного выявления лабораторного дефицита. Классическим примером служит фолиевая кислота для женщин, планирующих беременность, она нужна для профилактики дефектов нервной трубки у ребенка. Людям, полностью исключившим животные продукты, необходимо обеспечить поступление витамина B12. То есть сначала нужно определить, есть ли вообще медицинская задача, а уже затем решать, нужны ли анализы или добавки», – подчеркивает Парамонов.

    Заблуждением собеседник назвал и представление о том, что водорастворимые витамины можно принимать горстями, поскольку они выводятся с мочой, а накапливается только витамин D. Да и деление на водорастворимые и жирорастворимые не так просто, как принято считать, отмечает он. Например, витамин B12 водорастворим, однако его запасов в печени может хватать на несколько лет, определенные запасы в организме есть и у фолатов.

    «Выведение вещества с мочой совершенно не гарантирует его безвредности. Для повреждения тканей не обязательно, чтобы витамин накапливался в жировой клетчатке или печени. Самым показательным примером остается водорастворимый витамин B6, который при избытке способен повреждать нервы. Высокие дозы витамина C могут вызвать диарею, а у предрасположенных людей повышать риск образования оксалатных камней в почках. Избыток фолиевой кислоты может затруднять своевременное распознавание дефицита B12», – добавляет врач.

    Миф про «зимний авитаминоз»

    Осень сама по себе, по словам терапевта, не является диагнозом и не создает автоматической потребности в поливитаминах. Исторически авитаминозы были связаны прежде всего с неполноценным питанием, голодом и очень ограниченным набором продуктов, а сегодня при разнообразном питании тяжелые витаминные дефициты у здоровых людей встречаются сравнительно редко.

    С сокращением солнечного освещения действительно изменяется обеспеченность витамином D, но это не означает, что каждому осенью нужны высокие дозы витамина D или ежегодный анализ его концентрации. Также нет убедительных доказательств, что профилактические курсы поливитаминов у здоровых взрослых предотвращают сердечно-сосудистые заболевания и рак или обеспечивают обещанный в рекламе прилив энергии.

    «По многим исходам доказательств недостаточно, а для отдельных добавок установлен вред. Витамины полезны, когда они решают конкретную проблему, восполняют дефицит или предотвращают его в ситуации известного риска. Но они не являются универсальным способом повысить иммунитет, работоспособность или защититься от осенней хандры. Витамины и микроэлементы необходимы для здоровья, но их дополнительный прием не обязательно делает здорового человека еще здоровее. А избыток некоторых из них вполне способен сделать его больным», – заключил Парамонов.

    Ранее диетолог Дарья Русакова рассказала о неочевидных симптомах дефицита калия. По ее словам, на ранней стадии его признаки легко принять за усталость, недосып или перетренированность, а среди возможных симптомов она назвала слабость, утомляемость, редкие судороги, запоры и перебои в работе сердца.

    Комментарии (2)
    Главное
    ФСБ поймала польского шпиона в Балтийске
    Bloomberg: Иран производит 50 баллистических ракет в месяц
    Япония решила сократить численность вооруженных сил
    Трамп и Нетаньяху устроили «адскую перепалку»
    Фицо остался в шоке от беседы с премьер-министром Украины
    В МГУ ограничили очные занятия из-за случая кори у студента
    Омская студентка напала с ножом на одногруппницу

    Первым «Суперджетам» установят российское «сердце»

    Разработан план по сохранению парка «Суперджета» первого поколения, которые остались без доступа к французскому двигателю SaM-146. Государство заказало ОАК подготовить техническую базу по замене этого двигателя на полностью отечественный ПД-8. Это позволит сохранить значительную часть летающих ныне самолетов. Зачем авиакомпаниям менять двигатели вместо покупки «Суперджета» нового поколения? Подробности

    Перейти в раздел

    ЕC смирилcя с местом в предбаннике переговоров по Украине

    Представители Европы спешат прилететь в Абу-Даби, чтобы поучаствовать в трехсторонней встрече России, США и Украины. Правда, на ключевые переговоры их пускать не планируют. По мнению экспертов, европейцы расположатся в соседнем помещении, чтобы подбодрить украинскую сторону, а затем попытаются выдать это за свой дипломатический успех. При этом стратегия Владимира Путина уже вынудила Европу признать нежизнеспособность планов по изоляции России. Подробности

    Перейти в раздел

    Борьба за вес меняет снабжение бойцов в зоне спецоперации

    Сразу несколько важных шагов по улучшению быта солдат – прежде всего в зоне спецоперации – предприняты тылом Вооруженных сил. Изменения касаются и полевой формы, и способов приготовления пищи, и гигиенических процедур там, где нет ни кухни, ни ванных комнат, то есть на передовой. О чем именно идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Главные города США начинают строительство коммунизма

    В США до сих пор не могут подвести все итоги прошедших выборов, но к крупнейшим городам страны это не относится. Там уверенно выбрали своей властью крайне левых политиков, подчас – марксистов. Это называют «триумфом коммунизма», а на роль Ленина сватают мэра Нью-Йорка Мамдани. Потянет? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      О чем будут напоминать памятники Берии

      Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

      10 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европе безопасность не нужна

      В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

      3 комментария
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Проблему Китай-города одна полиция не решит

      Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

      27 комментариев
    Перейти в раздел

    • Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

      На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации