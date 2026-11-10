МИД: ВСУ за неделю выпустили по гражданским объектам России 8,2 тыс. боеприпасов

Tекст: Тимур Шайдуллин

«В период празднования в России Дня народного единства, а также в преддверии трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби украинские боевики атаковали гражданские объекты на российской территории с высоким уровнем интенсивности», – цитирует Мирошника ТАСС.

Он добавил, что за прошедшую неделю было выпущено 8206 боеприпасов. Число пострадавших мирных жителей превысило 260 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил о 328 атаках на гражданские автобусы в России с начала года.

До этого дипломат уже заявлял о негативном фоне для переговоров из-за террористических атак украинских войск по городам России.