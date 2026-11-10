МИД Индии сообщил о передаче России и Украине мирных инициатив

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы поддерживаем постоянные контакты как с Украиной, так и с Россией и передали обеим сторонам ряд предложений. Они касаются обеспечения безопасности судоходства в Черном море, учета интересов обеих стран в вопросах экспорта энергоресурсов и продовольствия, а также изучения различных вариантов отказа от нанесения ударов», – цитирует министра РИА «Новости».

Накануне министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар обсудил дипломатические инициативы с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил о включении в план Нью-Дели вопросов безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерна.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о признательности Москвы за готовность Индии внести вклад в урегулирование конфликта.

В августе заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил об отсутствии информации об инициативе Киева прекратить атаки на гражданские суда в акватории Черного моря.