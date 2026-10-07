Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.2 комментария
Индия раскрыла детали своего плана по мирному урегулированию на Украине
МИД Индии предложил план урегулирования на Украине с взаимным отказом от атак
План Индии по урегулированию на Украине включает вопросы безопасности судоходства в Черном море, экспорта зерна и возможность взаимного отказа от атак, заявил официальный представитель МИД страны Рандхир Джайсвал.
«Что касается конкретных шагов, то Индия старается быть полезной, начиная с вопросов безопасности судоходства в Черном море, а также решения неотложных проблем России и Украины, связанных с экспортом зерна и энергоносителей, и возможности взаимного отказа от атак», – приводит ТАСС заявление Джайсвала.
По словам дипломата, Нью-Дели продолжает переговоры по этому вопросу с Москвой и Киевом. Он отметил, что Индия поддерживает контакты с обеими сторонами для содействия установлению мира, и эти усилия были положительно восприняты в обеих столицах.
Джайсвал также напомнил, что премьер-министр Нарендра Моди неоднократно подчеркивал необходимость решения конфликта путем диалога и дипломатии, а не на поле боя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности Индии внести вклад в украинское урегулирование.
В прошлом месяце президент Владимир Путин назвал переговорный процесс замороженным.
В мае президент США Дональд Трамп выразил готовность направить в Москву переговорщиков.