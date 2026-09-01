Путин назвал замороженными переговоры по Украине

Tекст: Катерина Туманова

Президент Путин отметил, что переговоры по разрешению украинского конфликта следует наполнять конкретным содержанием, а пока процесс в режиме ожидания.

«Если кто-то вносит или может внести конкретный вклад в этот процесс, мы только за. Единственное, чего бы не хотелось, чтобы все крутилось в бессмысленном режиме. Но если кто-то в состоянии внести какой-то позитив в этот переговорный процесс, который в известной степени заморожен на сегодня, как мы понимаем, то в целом мы не против», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Дробницкий указал на то, что США показали признание значимого статуса России. Российские биржевые индексы 31 августа резко выросли после слов Путина об Украине, когда он заверил в направлении усилий на завершение украинского конфликта.



