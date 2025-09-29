В Госдуму внесли закон об обязательной маркировке домашних животных

Законопроект о маркировке и учете домашних животных внесен в Госдуму

Tекст: Вера Басилая

Законопроект о введении учета и маркировки домашних животных внесла группа депутатов, передает ТАСС. Документ предусматривает внесение изменений в закон об ответственном обращении с животными и о предоставлении правительству России полномочий по утверждению перечня животных, для которых маркировка станет обязательной.

Данные о животных и их владельцах должны будут заноситься в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС). Для регистрации потребуется предоставить паспорт владельца, сведения о происхождении, здоровье и прививках питомца.

Согласно проекту, маркировка может быть визуальной, электронной или комбинированной – например, с помощью бирки, ошейника или микрочипа. Учет животных планируется сделать бесплатным, а владельцы смогут самостоятельно выбрать тип идентификатора. Расходы на маркировку лягут на владельцев.

Также предлагается внести изменения в закон о ветеринарии и дополнить его положениями о включении в ФГИС ВетИС сведений о маркированных домашних животных. Как пояснил один из авторов законопроекта Дмитрий Гусев, «регистрация упростит контроль, поможет в поиске пропавших животных и сделает невозможным безнаказанное оставление питомцев на улице». По его словам, учет животных также поможет бороться с инфекциями.

В России вступили в силу новые правила содержания домашних животных, которые закрепляют ответственность владельцев на законодательном уровне.

Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный заявил, что необходимости маркировать всех домашних животных нет.

