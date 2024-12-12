Новые правила выгула собак: за какие нарушения выпишут штраф

Tекст: Ольга Никитина

Что изменилось?

В КоАП РФ восполнили пробел, дополнив кодекс положением о штрафах за выгул собак с нарушениями законодательных норм. Теперь для владельцев собак установлены четкие требования к тому, как и где должна проходить совместная прогулка хозяина с его псом. Нарушение этих требований влечет за собой административную ответственность.

За какие нарушения можно получить штраф?

Список нарушений, за которые предусмотрен штраф, достаточно обширен. К ним относятся:

– Неуборка за собакой в общественных местах. Владельцы обязаны убирать за своими питомцами экскременты.

– Выгул собаки без поводка и намордника. Это требование особенно актуально для собак потенциально опасных пород, список которых утвержден законодательно.

– Выгул собаки на детских площадках, в школах, детских садах и других общественных местах.

– Причинение собакой ущерба имуществу других лиц.

– Нападение собаки на других животных или людей.

Размер штрафа

Размер административного штрафа зависит от статуса нарушителя и конкретного нарушения. Для физических лиц штраф составит от 1,5 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц – от 5 до 15 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 15 до 30 тыс. рублей. Последний из них – норма, направленная против так называемой собачьей охраны в промышленных зонах, где нападения собак на людей происходят особенно часто.

Потенциально опасные породы собак

Особое внимание уделяется владельцам собак потенциально опасных пород. К ним относятся волкособы, бэндоги, акбаши, некоторые виды бульдогов и другие породы, склонные к агрессивному поведению. Их перечень утвержден постановлением правительства и включает в себя 12 пород, а также их метисов. Особенности поведения этих собак специалистам неизвестны. Выгул таких животных без поводка и намордника строго запрещен.

Почему ужесточили правила?

Причиной ужесточения правил стала растущая статистика нападений собак на людей и животных. Особенно часто от нападений страдают дети и пожилые люди. Новые правила направлены на повышение безопасности граждан и создание более комфортной среды для совместного проживания людей и животных.

Как правильно выгуливать собаку: основные требования

– Поводок и намордник. Собака должна находиться под контролем хозяина на всей территории города, за исключением специально оборудованных площадок для выгула животных.

– Уборка за собакой. Владелец обязан убирать за своим питомцем экскременты в общественных местах.

– Запрещенные места. Выгул собак запрещен на детских площадках, на территории школ и детских садов, а также в других общественных местах.

Можно ли отпускать собак на самовыгул?

Понятие «самовыгул» в законе отсутствует, однако, по сути, это прямое нарушение требований законодательства. Выпуск собаки на улицу без присмотра и контроля со стороны хозяина расценивается как жестокое обращение с животным и несоблюдение требований безопасности.

Хозяевам, которые отпускают своих собак на самовыгул, грозит не только штраф за жестокое обращение со своим питомцем (считается, что пока собака гуляла, будучи предоставленной самой себе, хозяин ее не кормил и не обеспечивал за ней уход), но также и привлечение к административной ответственности за возможный ущерб, который могла причинить его собака: например, поцарапать автомобиль или прокусить покрышки. Владельцу собаки придется выплатить компенсацию.

По мнению экспертов, к собакам, которые без хозяев гуляют на улице, следует относиться как к беспризорным: их нужно отловить, проверить на возможные заболевания, отправить в приют для животных. Подчеркивается, что это позволит обеспечить безопасность пса, о которой не позаботился сам владелец: так животное не умрет от голода, не попадет под колеса автомобиля или не станет жертвой нападения со стороны животных или людей (догхантеров).

Почему важно соблюдать правила выгула?

– Соблюдение правил выгула снижает риск нападения собак на людей и других животных.

– Правила выгула помогают создать более комфортную среду для всех жителей города.

– Соблюдение правил выгула демонстрирует ответственность владельца за своего питомца.

Регистрация и маркировка собак: в чем разница и зачем это нужно?

Регистрация собаки – это процедура внесения информации о животном и его владельце в специальную базу данных. Как правило, регистрация проводится в ветеринарной клинике и сопровождается выдачей регистрационного удостоверения. В документе указываются данные о породе, кличке, возрасте животного, а также контактная информация владельца.

Зачем нужна регистрация?

– Контроль численности животных . Регистрация позволяет отслеживать количество домашних животных в регионе, планировать строительство приютов и площадок для выгула.

– Идентификация потерявшихся животных . Благодаря регистрационным данным можно быстро найти владельца потерявшейся собаки.

– Профилактика заболеваний . Регистрация помогает организовать вакцинацию животных и контролировать распространение заболеваний.

– Борьба с бездомными животными . Регистрация позволяет отслеживать судьбу животных и предотвращать их выбрасывание на улицу.

Чем маркировка отличается от регистрации?

Маркировка – это нанесение на животное уникального идентификатора, который позволяет точно установить его принадлежность. Существует несколько способов маркировки:

– Чипирование . В подкожный слой животного вживляется микрочип с уникальным номером. Это самый надежный и безопасный способ идентификации.

– Клеймение . Нанесение татуировки с номером или буквенным кодом на кожу животного.

– Биркование . Прикрепление к уху животного специальной бирки с номером.

Зачем нужна маркировка?

– Идентификация . Маркировка позволяет точно установить принадлежность животного даже в том случае, если у него нет ошейника с биркой.

– Борьба с кражами . Маркировка затрудняет продажу украденных животных.

– Контроль над размножением . Маркировка позволяет отслеживать родословную животного и контролировать процесс разведения.

Обязательны ли регистрация и маркировка?

На федеральном уровне обязательная регистрация и маркировка домашних животных пока не установлены. Однако многие регионы вводят свои правила. Например, в Московской области с сентября 2023 года действует обязательная регистрация собак.

Почему не все владельцы регистрируют и чипируют своих питомцев?

– Дополнительные расходы . Чипирование и регистрация требуют дополнительных финансовых затрат.

– Недостаточная информированность . Многие владельцы животных не знают о необходимости регистрации и маркировки.

– Некоторые люди, рассматривая возможность чипирования собак, испытывают ощущение вмешательства в частную жизнь, а потому отказываются от процедуры.

Важность регистрации и маркировки

Несмотря на существующие проблемы, регистрация и маркировка домашних животных являются важными мерами для обеспечения безопасности и благополучия как животных, так и людей. Эти меры способствуют сокращению числа бездомных животных, упрощают поиск потерявшихся питомцев и позволяют более эффективно бороться с жестоким обращением с животными.

Советы собаководам

– Дрессировка. Обучите свою собаку основным командам. Это поможет вам контролировать ее поведение и обеспечить безопасность окружающих.

– Социализация. Регулярно выгуливайте собаку в разных местах, чтобы она привыкала к различным ситуациям и людям.

– Чипирование. Эта процедура поможет быстро идентифицировать потерявшуюся собаку и вернуть ее владельцу.

– Регистрация. Во многих российских регионах она уже является обязательной.

Заключение

Соблюдение правил выгула собак – это не только обязанность, но и проявление ответственности перед обществом. Правильно выгуливая свою собаку, вы создаете более безопасную и комфортную среду для всех.