Как вести себя при встрече со стаей бродячих собак

Tекст: Ольга Никитина

Понимание собачьего поведения

Собаки, особенно бездомные, склонны защищать свою территорию. Наличие щенков в стае может усилить их агрессивность. Поэтому, чтобы избежать конфликтов, важно понимать их инстинкты.

Как объясняют кинологи, особую опасность стаи бродячих собак представляют в период размножения и оплодотворения: суки в течке, кобели становятся более агрессивными. После рождения щенков стая стремится отогнать со своей территории чужаков, чтобы защитить потомство. Собаки могут считать помойку или место сброса отходов местом своей кормежки и начать отгонять оттуда людей.

Кроме того, кинологи говорят, что поведение бездомных собак сильно отличается от домашних. Это уже не питомцы, а одичавшие животные. Несколько поколений они предоставлены сами себе, в общении с людьми у них нет потребности, а потому с человеком они выстраивают другие взаимоотношения.

На какого нападают бродячие собаки?

Они, как правило, предпочитают относительно доступных для себя противников. Так, напасть на взрослого мужчину псы, скорее всего, поостерегутся. А вот пожилой человек или маленький ребенок могут стать их целью. Ведь если взрослый мужчина, вероятнее всего, возьмет булыжник или схватит палку, начнет издавать громкие пугающие звуки и отбиваться, то ребенок броситься бежать – а убегающий стимулирует у стаи собак инстинкт охоты.

Как предотвратить нападение со стороны стаи бродячих собак?

– Избегайте опасных зон. Старайтесь обходить стороной места, где часто собираются бездомные собаки. Это особенно важно, если вы гуляете с домашним питомцем или занимаетесь активным отдыхом, например, катаетесь на самокате, велосипеде или просто вышли на пробежку.

– Сохраняйте спокойствие. Резкие движения, громкие звуки и пристальные взгляды могут спровоцировать агрессию.

– Держите дистанцию. Если избежать встречи невозможно, пройдите мимо уверенно и быстро, не останавливаясь и не поворачиваясь.

– Планируйте маршрут. Если вы знаете о наличии стай в определенных районах, заранее планируйте маршрут, чтобы их избежать.

– Не привлекайте внимание. Избегайте громких звуков, резких движений и пристальных взглядов, которые могут спровоцировать агрессию.

Если встреча неизбежна:

– Сохраняйте спокойствие. Паника может усилить ситуацию.

– Держите дистанцию. Двигайтесь уверенно и плавно, не останавливаясь и не поворачиваясь.

– Избегайте прямого контакта. Не смотрите собакам прямо в глаза.

– Не бегите. Бег может спровоцировать погоню.

– Используйте подручные средства. Если у вас есть сумка, палка или зонт, держите их перед собой.

Как пройти мимо стаи?

Вышеперечисленные советы актуальны в том числе в ситуации, когда вы проходите мимо стаи бездомных псов, которая разлеглась на дороге или на территории рядом с ней. Если стая лежит, то, по словам кинологов, она «дома», на своей территории, а не в режиме «охота». Главное – не нарушать ее границы.

Нужно постараться спокойно пройти мимо, не вступая в зрительный контакт, не совершая резких движений.

Что делать, если собака готовится напасть

Когда собака решает атаковать, ее поведение становится предсказуемым. Она напрягает мышцы, прижимает уши, оскаливает зубы. Главный признак агрессии – рычание. Наибольшая опасность исходит от приседающей собаки. Важно уметь распознавать эти сигналы, чтобы предпринять необходимые меры.

Бывает и так, что собака, которая только что лежала и казалась расслабленной, в следующее мгновение подбегает и кусает сзади. Важно быть настороже.

По словам кинологов, если вы проходите мимо стаи, которая начинает вас облаивать, лучше всего – остановиться и стоять неподвижно. Не нужно выдавать неуверенность в себе, в том числе озираться по сторонам, махать руками или ногами. Если собаки с лаем ходят вокруг, а человек не совершает никаких действий, вероятнее всего, нападать они не решатся, поскольку силы противника им неизвестны. Твердые и четкие команды, произнесенные уверенным голосом, могут спугнуть стаю.

Когда стая теряет интерес, следует медленно и плавно отходить, но при этом не поворачиваться к ней спиной. Отступайте до тех пор, пока не покинете пределы территории стаи.

Если собака бежит на вас:

– Не ведите себя как «жертва» и постарайтесь не паниковать: страх усиливает вашу уязвимость и может спровоцировать более агрессивное поведение у собаки. На уровне обоняния собака действительно чувствует страх. У человека, который боится, вырабатывается кортизол, происходит скачок адреналина, повышается потоотделение. Собака легко улавливает эти изменения при помощи своего острого нюха.

– Чтобы напугать бездомных собак, следует резко нагнуться к земле, делая вид, что собираешься что-то поднять и бросить в животных. Если удастся найти камень или палку, бросьте их в сторону собак. При этом не поднимайте высоко руку, чтобы внимание животного переключилось на предмет. Это может выиграть время.

– Команды вроде «стоять», «фу» или «нельзя» могут сработать с собаками на самовыгуле или псами-охранниками, например, на территории склада или в промышленной зоне. Произнесите это команды твердо и громко, чтобы сбить собак с толку.

– Не поворачивайтесь спиной и не бегите, отступайте, пятясь назад.

– Защитите спину: атакующая стая стремится повалить жертву с ног, поэтому важно упереться спиной в стену или прижаться к дереву, чтобы собака не могла атаковать сзади.

– Кажитесь больше: активизируйте у собаки инстинкт самосохранения, она должна задуматься о том, что не сможет вас одолеть, и решить, что лучше отступить. В этом может помочь все, что у вас есть в руках: зонт, сумка, портфель. Поднимайте вещи над головой. Но будьте готовы применить эти предметы еще одним способом:

– Выставьте зонт (его, кстати, можно поочередно то открывать, то закрывать, чтобы сбить собак с толку), сумку или свернутую куртку вперед: любой предмет пригодится, чтобы попытаться вставить его в пасть собаке, которая пытается укусить. Нападение лучше встречать стоя к собаке полубоком.

– Зовите на помощь: численный перевес очень важен, он способен отпугнуть стаю.

– Старайтесь отпугнуть собак голосом, нельзя впадать в истерику и махать голыми руками. Используйте камни и палки.

– Защищайте горло: для этого нужно прижать подбородок к груди.

– Залезьте на дерево, забор, скамейку или капот припаркованного поблизости автомобиля.

Что делать, если собака прыгнула на вас?

Если избежать нападения не удалось, постарайтесь встретить атаку, подставив менее уязвимую часть тела. Резкие удары в область лопатки, грудь или шею могут заставить пса отступить. Уязвимыми местами являются нос, солнечное сплетение, суставы лап, затылок и пах.

Как говорят эксперты, главная задача в схватке с собакой или стаей – максимально долго удержаться на ногах.

Четыре действенных приема от кинологов:

– Набросьте верхнюю одежду, чтобы ослепить пса, а после этого обрушьтесь на собаку всей массой.

– Выставьте верхнюю одежду перед собой. Когда собака схватит ее и потянет на себя, нужно резко ударить животное в горло носком ступни.

– Сумка как приманка: переключите внимание собаки с себя на сумку, пусть она вцепится в нее, а затем потяните сумку, отводя в сторону от себя. В момент, когда пес отвлекся, можно ударить его ногой.

– Используйте имеющиеся предметы с умом. Камень можно не бросать, а зажать в руке, чтобы ваш удар был сильнее. Палка поможет сохранять дистанцию между вами и собакой, а охапку листвы можно запустить в пасть пса.

Но помните: «Лучшее сражение – то, которое не состоялось». Вступать в схватку следует только, если собака уже вцепилась в вас. До этого следует использовать технику отпугивания: громкие угрожающие окрики, пускать в ход камни или палки, искать укрытие, забираться на возвышенность.

Важно понимать, что на помощь одной собаке, которая на вас нападает, могут прийти и другие члены стаи, и преимущество в этой ситуации не на вашей стороне.

Обычно собаки предпочитают убежать, если им противостоит противник, которого они расценивают как сильного и опасного.

Какие средства можно использовать для защиты от бездомных собак?

– Электрошокер: сначала стоит попробовать отпугнуть собак его треском, порой этого достаточно. Если нет, то для самозащиты можно применить его напрямую.

– Ультразвуковые отпугиватели : как правило, являются действенным способом.

– Перцовый баллончик : поможет только в непосредственной близости с животным, в противном случае газ попросту рассеется.

Как помочь человеку, на которого напали собаки

В ситуации, когда на человека нападает собака, необходимо действовать быстро и решительно. Важно помнить, что каждая секунда может иметь значение.

Первая помощь :

– Отвлеките собаку. Бросьте что-нибудь в сторону животного, чтобы отвлечь его внимание. Это может быть камень, палка или любой другой предмет. При этом вам самим лучше находиться в безопасном месте. Например, если вы находитесь по другую сторону забора, привлеките внимание стаи шумом, чтобы остановить нападение.

– Обеспечьте безопасное место. Помогите пострадавшему укрыться за каким-либо препятствием (забор, дерево, автомобиль).

– Окажите первую помощь. Если есть раны, обработайте их антисептиком и наложите стерильную повязку. При обильном кровотечении приложите давящую повязку.

– Вызовите скорую помощь. Обязательно вызовите медицинскую помощь, даже если раны кажутся незначительными. Укусы собак могут привести к серьезным инфекциям, включая бешенство.

– Окажите психологическую поддержку. Поддерживайте пострадавшего, успокойте его.

– Зафиксируйте происшествие. После оказания помощи сделайте фотографии или видеозапись места происшествия и собаки. Это может потребоваться для дальнейших разбирательств.

Что делать, если вас укусила собака

– Очистите рану, тщательно промойте ее проточной водой с мылом.

– Наложите повязку, используйте чистую ткань или бинт.

– Обратитесь к врачу, даже если рана кажется незначительной.

Почему важно обратиться к врачу:

– Риск заражения. Укусы собак могут привести к заражению различными инфекциями, включая бешенство.

– Оценка тяжести травмы. Врач осмотрит рану и определит необходимость дальнейшего лечения.

– Профилактика осложнений. Своевременное обращение к врачу поможет предотвратить развитие осложнений.

Что может назначить врач:

– Промывание раны. Более тщательная обработка раны с использованием антисептиков.

– Наложение швов. При глубоких ранах может потребоваться хирургическое вмешательство.

– Вакцинация от бешенства. В зависимости от ситуации врач может назначить курс вакцинации.

– Антибиотикотерапия. Для предотвращения развития инфекции.

– Обращение к психологу. Нападение собаки сопряжено с большим стрессом и может вызвать длительные переживания. Рекомендуется обратиться к специалисту.

Дополнительные меры предосторожности:

– Избегайте контакта с бездомными животными.

– Не подходите к собакам, особенно если они со щенками.

– Не дразните и не провоцируйте собак.

Будьте бдительны и осторожны!