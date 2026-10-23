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Дмитриев отметил усилия Мелании Трамп по гуманитарной миссии в Алешках
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил значимость работы, проделанной первой леди США Меланией Трамп по организации гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил значимость усилий американской переговорной группы по организации гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области, передает ТАСС.
«Важная гуманитарная работа, проделанная первой леди Меланией Трамп и ее командой», – написал Дмитриев на английском языке в социальной сети X.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о сохранении жизней людей как главной цели миссии в заблокированных Алешках. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о продолжительности гуманитарной операции как минимум в несколько дней.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о прекращении огня на Херсонском направлении и введении режима тишины с 27 октября ради проведения гуманитарной операции в Алешках.