Польша оставила Украину без оружия

Ирина Алкснис
Россия эпохи Путина научилась уважать себя
За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.
Тимур Шерзад
Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде
22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.
Игорь Мальцев
Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы
Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.