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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    12 комментариев
    22 октября 2026, 19:56 • Видео

    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    Россия готова помочь Америке не только с дизелем

    Пока готовится к отправке первый танкер с российским дизелем в США – это ожидается на днях, – Россия налаживает с Америкой новые контракты на поставку еще и своих удобрений. Проблем с их продажей у России тоже нет. Зато американские фермеры страдают как от удорожания дизеля, так и от нехватки удобрений. Россия готова помочь по всем фронтам. Подробности

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    Путин заставил США смириться с интересами России на Украине

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты прошедшей в среду в Санкт-Петербурге встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом помощник президента России Юрий Ушаков. Как считают эксперты, прошедший диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России? Подробности

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    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи

    В российской армии планируют создать подразделения безэкипажных танков. Такую технику уже испытали на учениях «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский». Как будут устроены эти подразделения, какие задачи смогут выполнять тяжелые боевые роботы и с какими ограничениями столкнется их применение на поле боя? Подробности

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    Москву обвинили в инспирировании бунта в еще одной стране Европы

    Албанию, как Францию, охватили протесты молодежи, переросшие в поджоги и погромы. Премьер-министр Эди Рама, чью резиденцию и партийный штаб тоже сожгли, обвинил в происходящем Россию и Иран, «которые не хотят, чтобы страна вошла в ЕС». Однако причины того, что называют «революцией фламинго», явно иные. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

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      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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