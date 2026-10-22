Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

Россия готова помочь Америке не только с дизелем Пока готовится к отправке первый танкер с российским дизелем в США – это ожидается на днях, – Россия налаживает с Америкой новые контракты на поставку еще и своих удобрений. Проблем с их продажей у России тоже нет. Зато американские фермеры страдают как от удорожания дизеля, так и от нехватки удобрений. Россия готова помочь по всем фронтам. Подробности Перейти в раздел

Путин заставил США смириться с интересами России на Украине Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты прошедшей в среду в Санкт-Петербурге встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом помощник президента России Юрий Ушаков. Как считают эксперты, прошедший диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России? Подробности Перейти в раздел

Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи В российской армии планируют создать подразделения безэкипажных танков. Такую технику уже испытали на учениях «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский». Как будут устроены эти подразделения, какие задачи смогут выполнять тяжелые боевые роботы и с какими ограничениями столкнется их применение на поле боя? Подробности Перейти в раздел

Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности Перейти в раздел

Польша оставила Украину без оружия Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

Вэнс хочет уйти. Что мы теряем? Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

«Альтернатива для Германии» продолжает удивлять Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит. Перейти в раздел