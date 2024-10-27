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    27 октября 2024, 11:10 • Справки

    Проводы домашнего животного: Как правильно похоронить собаку или кошку

    Проводы домашнего животного: Как правильно похоронить собаку или кошку
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Потеря домашнего питомца – это всегда тяжелое испытание. Наши пушистые друзья становятся полноправными членами семьи, дарят нам радость и безусловную любовь. Поэтому, когда приходит время расставаться, мы хотим достойно проводить их в последний путь. Расскажем о том, как правильно, в соответствии с нормами российского законодательства, похоронить своего питомца.

    Часто люди выбирают способ, который считают традиционным, – создание небольшой могилки на дачном участке или в любимом месте выгула. Однако не всегда такой вариант является законным и безопасным.

    Где нельзя хоронить кошек и собак: юридические и экологические аспекты

    Казалось бы, что может быть естественнее, чем похоронить питомца, например, во дворе дома, где вы гуляли вместе, или в парке поблизости? Но у этой идеи есть ряд серьезных недостатков:

    – Экологическая опасность. Тела животных, особенно умерших от инфекционных заболеваний, могут стать источником загрязнения почвы и грунтовых вод. Патогенные микроорганизмы, содержащиеся в останках, могут представлять угрозу для здоровья людей и других животных.

    – Нарушение санитарных норм. Неконтролируемые захоронения животных могут стать причиной распространения серьезных инфекционных заболеваний (в том числе холеры, бешенства, сибирской язвы) и создания антисанитарных условий.

    – Нарушение законодательства. В большинстве стран, в том числе и в России, существует запрет на самостоятельное захоронение домашних животных в земле. За это предусмотрен штраф.

    Что запрещено делать с телом умершего животного:

    – Закапывать в землю. Это наиболее распространенное нарушение. Даже на собственном участке нельзя хоронить животных без разрешения.

    – Выбрасывать в мусорный контейнер или на свалку. Это не только безнравственно, но и незаконно.

    – Сбрасывать в реки, озера. Такое действие может привести к загрязнению водоемов и гибели других живых организмов.

    Какие существуют штрафы за незаконное захоронение животных?

    За нарушение правил захоронения питомцев действует административная ответственность. Штраф за нарушение санитарных норм составляет до 5 тыс. рублей. Кроме того, могут быть применены и другие меры наказания, например, обязательные работы.

    Где можно похоронить домашнее животное?

    В настоящее время в России действует всего три официальных специализированных кладбища для животных. Расположены они в крупных городах: Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Такие кладбища отвечают всем санитарным и экологическим требованиям, что позволяет безопасно проводить ритуал прощания с питомцем. Покоятся там в основном кошки и собаки, но есть надгробия и для других животных, например, лошадей.

    Что делать, если питомец умер?

    В первую очередь необходимо обратиться в ветеринарную клинику (государственную или частную – не принципиально, можно выбрать по принципу близости к вашему дому). Специалист подскажет дальнейшие шаги.

    Помощь ветеринара также может потребоваться, если кошка или собака родила мертвое потомство – требуется правильная утилизация погибших детенышей.

    Как правильно поступить с телом умершего животного?

    По подсчетам ветеринаров, только в Москве ежегодно умирает до 300 тыс. домашних животных.

    Кремация или биокремация – это способы утилизации тел животных, которые являются наиболее правильными с точки зрения как законодательства, так и санитарных норм. Кремация позволяет сохранить память о питомце, предоставив возможность забрать урну с прахом домой. Биокремация считается более экологичной, поскольку в процессе не используется открытый огонь.

    Кроме того, бывает кремация индивидуальная, после которой хозяин получает урну с прахом, а бывает общая, когда сжигают сразу несколько тел животных. Во втором случае прах не выдается.

    Прах животного не опасен, не является источником каких-либо заболеваний, а потому его можно развеять там, где вам бы хотелось вспоминать о вашем покойном домашнем животном.

    Сколько стоит кремация животного?

    Точную стоимость лучше уточнить в ветклинике. Разброс цен очень большой и зависит в том числе от региона проживания, а также от веса животного. Так, общая кремация обходится дешевле и может стоить от 1,8 тыс. рублей и более.

    Цена индивидуальной кремации для кошек и собак начинается от 3,8 тыс. рублей.

    За грызунов выставляют ценник поменьше – общая от 1,4 тыс. рублей, а индивидуальная от 2,6 тыс. рублей.

    Можно ли похоронить животное на человеческом кладбище?

    Многие владельцы животных хотят почтить память своих любимцев и предоставить им достойное место упокоения. Любимая кошка или собака часто становятся членами семьи, и естественным образом у многих возникает вопрос: можно ли похоронить животное на обычном кладбище, рядом с людьми?

    Увы, законодательство однозначно запрещает захоронение домашних животных на кладбищах, предназначенных для людей. Такое ограничение обусловлено несколькими причинами:

    – Санитарные нормы, риски нарушения которых мы уже рассмотрели выше.

    – Экологические соображения. Захоронение животных на кладбищах может привести к загрязнению земли и грунтовых вод.

    – Религиозные соображения. Большинство религий не допускают совместного захоронения людей и животных.

    Какое наказание предусмотрено за нарушение закона?

    За незаконное захоронение животного на кладбище предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. За нарушение порядка погребения штраф может составлять 15 тыс. рублей.

    Что говорит православная церковь о захоронении животных?

    Православная церковь, как и большинство других церквей, не допускает захоронения животных на кладбищах для людей. Согласно православным канонам, животные не имеют бессмертной души и не могут быть причастны к таинствам Церкви. В Священном Писании говорится о спасении бессмертной человеческой души, а не животных, отмечают священнослужители.

    Заключение

    Несмотря на сильную привязанность к своим питомцам, необходимо помнить, что люди и животные имеют разные места в религиозных и культурных традициях. Захоронение животных на человеческих кладбищах является нарушением законодательства и может иметь негативные последствия для здоровья людей и окружающей среды.

    Рекомендуется выбирать цивилизованные и законные способы прощания со своими питомцами, такие как кремация или захоронение на специальных кладбищах для животных.

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