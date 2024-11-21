Кто такие догхантеры, зачем они охотятся на собак и как спасти своего питомца

Tекст: Ольга Никитина

Кто такие догхантеры и чем они травят собак?

Догхантерами себя называют люди, занимающиеся отравлением собак по собственной инициативе. Термин происходит от двух английских слов: dog (собака) и hunter (охотник). Охотники на псов, проще говоря.

Приманки с ядом – в последнее время все чаще сообщается, что собак травят лекарством от туберкулеза, средством, которое организм животного переработать не способен – они оставляют в парках, скверах, дворах, обычно не разбирая, станет жертвой домашнее или бездомное животное. Само вещество кладут в колбасу или мясо.

Зачем они это делают, вопрос сложный. Позиция, которую занимают догхантеры, весьма противоречива. Сторонники движения считают собак опасными животными, а очистку от них городов – единственным способом сделать улицы безопасными для людей. При этом, решая вопрос не на законодательном уровне или через муниципальные власти, догхантеры превращаются в линчевателей и обыкновенных живодеров. Их жертвами все чаще становятся домашние животные, а акции порой приобретают масштабный характер.

Важно помнить, что отравление животных – это преступление, преследуемое по закону. Яды, которые используют догхантеры, могут представлять опасность и для человека, в том числе для маленьких детей, которые зачастую подбирают на улице незнакомые предметы.

Что делать, если собака отравилась: экстренная помощь

Первые признаки отравления:

– Рвота, диарея, часто сопровождаются кровью или слизью.

– Повышенное слюноотделение, пена изо рта.

– Судороги.

– Трудности с дыханием, в том числе одышка, хрипы.

– Слабость, апатия, отсутствие аппетита, вялость.

– Нервные расстройства, включая дезориентацию и агрессию.

– Кровотечения из носа, десен, анального отверстия.

Важно помнить : каждый яд имеет свои специфические симптомы, и они могут проявляться по-разному у разных собак.

Экстренная помощь при отравлении:

Действовать нужно быстро, поскольку зачастую счет может идти на часы, но при этом нельзя впадать в панику. Ваша первоочередная задача – следовать алгоритму действий, который может помочь спасти питомца.

1. Бросить все и ехать в ветклинику или вызвать ветеринара на дом.

Немедленно свяжитесь с ветеринарной клиникой. Опишите симптомы, расскажите о возможных причинах отравления (если они известны). Следуйте указаниям специалиста: ветеринар может дать рекомендации по первой помощи до приезда в клинику.

2. Первая помощь до приезда ветеринара: общие рекомендации.

– Не давайте собаке есть и пить – это может ускорить всасывание яда.

– Если прошло не более двух часов после отравления, можно попытаться вызвать рвоту, напоив собаку большим количеством соленой воды. Но этот метод не всегда безопасен и может быть противопоказан при некоторых видах отравлений.

– Дайте сорбенты: активированный уголь, энтеросгель – эти препараты помогут связать яд в желудке и кишечнике.

– Обеспечьте тепло: укутайте собаку, чтобы поддерживать нормальную температуру тела.

– Сохраните все улики: остатки яда и рвотные массы потребуется показать ветеринару, чтобы он мог определить тип яда и назначить правильное лечение.

Часто используемые догхантерами яды и первая помощь

– Против «Изониазида», противотуберкулезного препарата, который вызывает судороги и гипогликемию, вводится большая доза витамина B6. Ветеринары советуют владельцам собак приобрести этот препарат (раствор для инъекций называется пиридоксин) заранее и хранить дома в холодильнике. Дозировку тоже следует обсудить с ветеринаром заранее, она будет зависеть от веса собаки: для оказания первой помощи пиридоксин вводят внутримышечно в дозировке 70-100 мг на килограмм веса животного.

После контакта с «Изониазидом» (причем не обязательно собака должна его съесть, она может просто вдохнуть препарат), есть «золотые» полчаса, когда животному реально помочь.

Если вы уверены в том, что стало причиной отравления, то сразу после вызова ветеринара влейте в пасть собаке растительное масло. Подойдет подсолнечное или оливковое. Это затормозит всасывание препарата. Можно смешать масло с энтеросгелем. Такие действия могут помочь собаке доехать до ветклиники, где ей окажут квалифицированную помощь.

– Крысиные яды, которые также используют догхантеры, вызывают внутренние кровотечения. Эффект у них отложенный, может наступить сутки спустя. У собаки резко начинается повышенное слюноотделение, причем слюна будет вязкой, затем начнется рвота.

Помочь собаке самостоятельно в этом случае не получится, точно потребуется вмешательство специалиста. В ветклинике собаке введут витамин К1 (препараты конакион или фитоменадион, стоимость которых может составлять от 5 до 8 тыс. рублей), он свертывает кровь, а далее, чтобы спасти животное, потребуется переливание крови или свежей плазмы.

– Этиленгликоль, который содержится в антифризах и который также представляет угрозу для собак, вызывает у животных повреждение почек, порой процесс необратимый – и может потребоваться диализ. Первая помощь – срочная промывка желудка в ветеринарной клинике.

Что делать, если собака нашла «розовый снег»?

Паника вокруг «розового снега» и отравления собак «Изониазидом» периодически вспыхивает в социальных сетях. Многие собаководы, обнаружив странные цветные пятна на снегу, начинают подозревать догхантеров и опасаться за жизнь своих питомцев.

Согласно распространенному мнению, розовый цвет снегу придает «Изониазид» – лекарство от туберкулеза, которое применяется догхантерами для отравления животных. Порой фразу про «розовый снег» можно услышать не только от владельцев собак, но и от ветеринаров. Специалисты опровергают эту версию.

Как разъясняют представители зоозащитных организаций, страшилки о «розовом снеге» появляются каждую зиму, но версия об «Изониазиде» не подтверждается – лекарство выпускается в виде таблеток белого цвета, а сам препарат в реакцию со снегом или водой не вступает, то есть красящего эффекта у него нет.

Розовый снег, по словам зоозащитников, – это остатки от салютов, которые выпускают в новогодние праздники. Однако проблемы догхантеров это не отменяет, добавляют в зоозащите.

Как защитить собаку от догхантеров?

Существует несколько эффективных способов снизить риск отравления вашего питомца, большинство из которых напрямую связаны с воспитанием и правилами выгула собак.

Дрессировка и воспитание

– Обучение командам . Научите собаку надежно выполнять команды «фу», «нельзя», «отдай». Это поможет предотвратить подбор подозрительных предметов с земли.

– Запрет на подбор пищи. Приучите собаку есть только из своей миски. Не давайте ей еду со стола и не позволяйте подбирать остатки пищи на улице.

– Социализация . Научите собаку спокойно реагировать на незнакомых людей и других животных, чтобы избежать стрессовых ситуаций, которые могут спровоцировать ее на непредсказуемое поведение.

Правила выгула

– Поводок . Всегда выгуливайте собаку на поводке, особенно в местах, где могут быть разбросаны отравленные приманки.

– Намордник . Используйте намордник, особенно если вы не уверены в послушании своей собаки.

– Избегайте опасных мест . Старайтесь гулять в безопасных местах, подальше от мусорных баков, стройплощадок и других мест, где могут находиться отравленные приманки.

– Контроль . Не отвлекайтесь во время прогулки и постоянно следите за своей собакой, чтобы избежать конфликтных и провокационных ситуаций.

Первая помощь

– Аптечка . Имейте под рукой аптечку для животных с необходимыми препаратами (сорбенты, противоядия), которые могут понадобиться при отравлении.

– Номер ветеринарной клиники . Всегда носите с собой номер телефона ближайшей ветеринарной клиники.

– Знание симптомов отравления. Будьте внимательны к любым изменениям в поведении вашей собаки и при первых признаках отравления немедленно обращайтесь к ветеринару.

Профилактика

– Следите за новостями. Информируйтесь о случаях отравления животных в вашем районе и избегайте опасных мест.

– Сообщайте о подозрительных случаях . Если вы обнаружили отравленные приманки, сообщите об этом в соответствующие органы.

– Будьте на связи с другими собаководами, обменивайтесь опытом и информацией.

Дополнительные советы

– Микрочипирование . Микрочип поможет быстро идентифицировать вас как владельца собаки в случае ее потери или кражи.

– Страхование . Ветеринарная страховка поможет покрыть расходы на лечение в случае болезни или травмы вашего питомца.

Какая ответственность грозит догхантерам?

Действия догхантеров, направленные на отравление бездомных собак, являются грубым нарушением закона и преследуются по всей строгости. В соответствии с федеральным законодательством проблема бродячих собак должна решаться гуманными методами: после отлова их стерилизуют, ставят прививку от бешенства.

В соответствии со ст. 245 УК РФ за живодерство грозит штраф в размере до 80 тыс. рублей или в размере полугодового дохода человека, который был осужден по данной статье. Предусматривается также до 360 часов обязательных работ, арест сроком до полугода или лишение свободы сроком на три года.

Срок лишения свободы может быть увеличен до пяти лет, если речь идет о преступлении, которое совершила группа лиц и при этом занималась публичной демонстрацией своих действий в интернете.