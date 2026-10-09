Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.6 комментариев
Детский сад под Тамбовом получил повреждения при падении беспилотника
В Тамбовской области украинский беспилотник повредил здание детского сада
Украинский беспилотник упал на здание детского сада в городе Рассказово Тамбовской области, сообщил глава региона Евгений Первышов.
Дрон рухнул, упал на здание детсада в городе Рассказово Тамбовской области, указал губернатор в Max.
«Всего силами ПВО над регионом сбито 12 БПЛА. В результате падения украинского беспилотника получило повреждения здание детского сада в Рассказово – выбиты окна, повреждены фасад и крыша. Пострадавших нет», – уточнил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу над Ростовской областью сбили почти 20 беспилотников. Над Тульской областью сбили 14 дронов ВСУ.