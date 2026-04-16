Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.
Прибалтика поставила на Украину десятки тысяч дронов и комплектующих
Предприятия Литвы, Латвии и Эстонии за несколько месяцев отправили украинской армии крупную партию готовых беспилотных аппаратов и комплектующих для их сборки.
За последние месяцы прибалтийские фирмы снабдили Киев масштабными партиями техники, передает РИА «Новости». Литовская UAB Tomiksas отправила 5 тыс. компонентов, а UAB Lokmita – 1350 модулей тепловизионных камер для дронов.
Эстонская Meridein Grupp OU и латвийская ELKO Grupa AS поставили 3900 готовых аппаратов. Литовские предприятия Remtika UAB и Dialog LT UAB передали 1650 беспилотников и 4 тыс. пропеллеров, а NT Service UAB – 980 систем радиоэлектронной борьбы.
Ранее военные сообщили о планах Европы расширить производство дронов из-за нехватки людей в рядах ВСУ. В Минобороны подчеркнули: «Украинские и совместные предприятия по выпуску БПЛА и компонентов для Украины расположены на территориях Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Чехии».
Москва считает, что поставки вооружений на Украину мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые содержащие военную технику грузы станут законной целью для России.
Британское Минобороны в апреле объявило о планах передачи украинской армии 120 тыс. дронов.
Российское оборонное ведомство расценило подобные шаги европейских лидеров как намеренную эскалацию конфликта.