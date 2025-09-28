Город Конотоп остался без воды после серии взрывов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Водоснабжение было полностью остановлено в городе Конотоп Сумской области на Украине после серии взрывов, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин, уточнив в своем телеграм-канале: «В городе остановлено водоснабжение». Накануне Семенихин информировал о нескольких взрывах, произошедших на территории города.

Также в этот же день взрыв произошел в Сумах. По словам исполняющего обязанности мэра Сум Артема Кобзаря, повреждения получил объект инфраструктуры, однако подробности о характере повреждений и их последствиях пока не уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумах произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры. В Черниговской области были повреждены два объекта критической инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Сумах.