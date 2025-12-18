Tекст: Дарья Григоренко

Она отметила, что распространенная министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой на встрече Совета Европейского союза информация о якобы успешной военной операции в городе не соответствует действительности, передает ТАСС.

Захарова подчеркнула: «Нет, это не ложь, то, что говорит Россия, потому что факты мы приводим, а факты вещь упрямая». По ее словам, в Киеве не готовы признать быстро ухудшающуюся для себя ситуацию на земле.

Дипломат также добавила, что заявления украинских властей о контроле над Купянском не подтверждаются реальным положением дел. Российские военные, по ее словам, продолжают удерживать город и обеспечивают стабильный контроль над его территорией.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинская армия пыталась подойти к освобожденному городу Купянск в Харьковской области, но не смогла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров сообщал, что Купянск полностью находится под контролем российских военных.