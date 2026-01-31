World Taekwondo разрешила россиянам выступать с флагом и гимном

Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.11 комментариев
World Taekwondo разрешила россиянам выступать с национальной символикой
Российские и белорусские спортсмены вновь смогут выступать на международных турнирах по тхэквондо под своими государственными флагами и с исполнением гимнов, сообщил Совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo).
Совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) разрешил российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях под своими национальными флагами и с исполнением гимна, передает РИА «Новости». Решение было принято на заседании организации в ОАЭ и вступает в силу немедленно.
В официальном заявлении отмечается: «Совет 31 января принял решение разрешить российским и белорусским юниорам и взрослым спортсменам соревноваться под флагами своих стран». При этом проведение международных турниров в России по-прежнему запрещено, а государственные чиновники из России и Белоруссии не будут получать аккредитацию для участия в мероприятиях.
До этого спортсмены из России могли участвовать в соревнованиях под эгидой World Taekwondo только в нейтральном статусе и исключительно при выполнении ряда условий. Новое решение существенно меняет правила допуска для российских и белорусских представителей в этом виде спорта.
Ранее на этой неделе Международный союз современного пятиборья (UIPM) допустил российских юниоров к участию в своих соревнованиях с национальными символами.
До этого сообщалось, что несколько международных федераций вернут российским юниорам право выступать под своим флагом.