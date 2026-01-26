Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».0 комментариев
Минспорт: Ряд международных федераций вернет российским юниорам флаг
Несколько ведущих международных спортивных федераций в течение двух-трех ближайших недель вернут российским юниорским сборным право выступать под национальным флагом, сообщил министр спорта России, глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев.
«Любая международная площадка для нас – это возможность заявить о себе, заручиться поддержкой по вопросу восстановления прав российских спортсменов», – заявил Дегтярев, передает ТАСС. Он добавил, что на полях генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии в Ташкенте работа по возвращению флага ведется в первую очередь для юниорских сборных.
По словам министра, уже достигнуты договоренности с несколькими крупными международными федерациями, и они в ближайшие недели примут соответствующие решения в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.
Ранее Дегтярев сообщил, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила к турнирам российских тяжелоатлетов до 23 лет с флагом и гимном.
В декабре российских юных фехтовальщиков допустили к международным турнирам с использованием государственного флага и гимна.