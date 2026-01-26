Минспорт: Ряд международных федераций вернет российским юниорам флаг

Tекст: Валерия Городецкая

«Любая международная площадка для нас – это возможность заявить о себе, заручиться поддержкой по вопросу восстановления прав российских спортсменов», – заявил Дегтярев, передает ТАСС. Он добавил, что на полях генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии в Ташкенте работа по возвращению флага ведется в первую очередь для юниорских сборных.

По словам министра, уже достигнуты договоренности с несколькими крупными международными федерациями, и они в ближайшие недели примут соответствующие решения в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.

Ранее Дегтярев сообщил, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила к турнирам российских тяжелоатлетов до 23 лет с флагом и гимном.

В декабре российских юных фехтовальщиков допустили к международным турнирам с использованием государственного флага и гимна.