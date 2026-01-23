Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.0 комментариев
IWF допустила к турнирам российских тяжелоатлетов до 23 лет с флагом и гимном
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила к турнирам российских спортсменов до 23 лет с флагом и гимном, сообщил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
По его словам, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разрешила спортсменам из России в возрасте до 23 лет участвовать в международных турнирах с национальным флагом и гимном, передает РИА «Новости».
Дегтярев заявил: «Вчера пошла информация, что тяжелая атлетика приняла решение о допуске всех с флагом и гимном до 23 лет, сегодня будет объявлено».
При этом он отметил, что взрослые российские тяжелоатлеты смогут выступать под национальными символами только после восстановления статуса Олимпийского комитета России. В настоящее время взрослые спортсмены допускаются на международные соревнования IWF лишь в нейтральном статусе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина потребовала от Международного олимпийского комитета отстранить спортсменов из России и Белоруссии от Олимпиады-2026.
