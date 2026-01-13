Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.5 комментариев
СМИ: Украина потребовала отстранить россиян и белорусов от Олимпиады-2026
Украина направляла обращения в международные спортивные федерации с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов до зимних Олимпийских игр 2026 года, пишут итальянские СМИ.
Украина добивается через международные спортивные федерации отстранения спортсменов из России и Белоруссии от участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине д’Ампеццо, передает ТАСС со ссылкой на итальянскую газету Il Fatto Quotidiano.
С декабря 2024 года украинские власти направляют письма в различные федерации с просьбой исключить российских и белорусских атлетов. Там стоят подписи министра спорта Украины, национального олимпийского комитета и национальных спортивных федераций.
Последнее такое обращение было направлено в Федерацию бобслея и скелетона, которую возглавляет Иво Ферриани. Ранее аналогичные обращения получили Международная федерация санного спорта, Международная федерация хоккея на льду и Международный союз конькобежцев.
Издание отмечает, что спортсмены, претендующие на участие в соревнованиях под нейтральным флагом, зачастую не допускаются до отборочных этапов. В Париже на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе выступали 32 атлета, тогда как на данный момент к зимним Играм в Италии, по информации газеты, допущены 13 российских и белорусских спортсменов.
Российские власти не раз подчеркивали свою позицию против политизации спорта и дискриминации спортсменов по любым признакам. Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля. Спортсмены из России, как ожидается, примут участие в Играх в нейтральном статусе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинцы обвинили Международный олимпийский комитет в поддержке российских атлетов. Анонимный украинский спортсмен заявил о давлении МОК на федерацию санного спорта ради допуска россиян.
До этого группа европейских шахматных федераций с Украины, из Англии, Эстонии, Германии и Норвегии потребовала от CAS проверить снятие ограничений с российских сборных по решению Международной шахматной федерации.
В свою очередь, МОК призвал допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.