МОК призвал федерации допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе

Спортивный директор МОК предложил развивать механизм допуска российских спортсменов

Tекст: Денис Тельманов

МОК призвал международные спортивные федерации обеспечить условия для допуска российских атлетов к состязаниям в статусе нейтральных спортсменов, передает РИА «Новости». Кит Макконнелл отметил, что позиция организации неизменна с начала спецоперации: атлеты не должны нести ответственность за решения властей.

В Лозанне проходит ассамблея Ассоциации летних олимпийских международных федераций, где обсуждаются вопросы участия спортсменов из России и Белоруссии. Макконнелл поблагодарил те федерации, которые уже допустили нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами.

Директор МОК добавил, что организация готова к диалогу с любыми федерациями для поддержки и развития процесса допуска российских атлетов, а также обсуждения сопутствующих нюансов. По его словам: «Мы должны работать все вместе над тем, чтобы эти атлеты, пусть и в нейтральном статусе, могли соревноваться со своими коллегами из других стран».

Ранее после начала спецоперации на Украине МОК рекомендовал не допускать россиян к международным турнирам. В 2023 году позиция организации была скорректирована, и появились рекомендации о возвращении спортсменов из России и Белоруссии в турниры при условии нейтрального статуса. Несмотря на это, часть международных федераций продолжает сохранять введенные ранее ограничения.

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