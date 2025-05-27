ОКР решил оспорить недопуск хоккеистов России на Олимпиаду

ОКР объявил о намерении обжаловать недопуск российских хоккеистов в 2026 году

Tекст: Денис Тельманов

Пресс-служба Олимпийского комитета России сообщила о намерении оспорить запрет на участие российских хоккеистов в Олимпиаде 2026 года, передает ТАСС. ОКР отметил, что юридическая команда уже прорабатывает варианты обращения в международные судебные инстанции для обжалования действий и бездействия Международного олимпийского комитета.

В сообщении подчеркивается, что отстранение российской хоккейной сборной от международных соревнований стартовало еще в 2022 году и не связано напрямую с решением МОК об отстранении ОКР в 2023 году. ОКР также заявил, что препятствия, на которые ссылается МОК, были устранены, организация была об этом официально уведомлена.

Президент IIHF Люк Тардиф ранее заявил, что сборная России не будет допущена до Олимпиады 2026 года, об этом уже уведомили ОКР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Олимпийский комитет России не получал официальной информации о возможном недопуске российской хоккейной сборной к Олимпиаде 2026 года.

Двукратная олимпийская чемпионка из Зимбабве Кирсти Ковентри была избрана президентом Международного олимпийского комитета, став первой женщиной, занявшей эту должность.

Кандидат в президенты МОК, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ заявил о планах вернуть российских спортсменов на международную арену и подчеркнул важность исполнения мечты каждого спортсмена.